La digitalisation : un processus au service des professionnels de l’immobilier

L’immobilier est un secteur d’activité qui a connu de nombreux changements au cours de ces dernières années. Ce fait a été accentué avec le développement de la technologie et du numérique. Depuis, l’immobilier digital demeure une réalité indispensable pour les professionnels du domaine. Ceux-ci sont obligés de se conformer à cette nouvelle tendance afin d’être plus compétitifs. Découvrez-en plus sur le sujet.

Les avantages du numérique dans l’immobilier

La digitalisation de l’immobilier est le processus d’intégration des outils numériques et des innovations technologiques dans les activités de ce domaine. Que ce soit pour l’acquisition, la vente ou la location de biens, cette nouvelle approche est mise en place pour faciliter la tâche. Aussi, en matière de gestion de projet dans le secteur de la construction, elle apparaît comme un levier de performance.

La majorité des PME ou TPE entament leurs activités en recourant aux techniques manuelles pour gérer et suivre les chantiers. Toutefois, à un moment, ces entreprises atteignent un degré limite où elles doivent faire le choix entre accepter plus de projets et embaucher plus, et subir des revendications suite à une erreur de gestion.

Le numérique apporte une solution plus pratique permettant aux professionnels d’être plus efficients en gérant plus de travaux en un temps record. Depuis un centre de données, ils peuvent faciliter les opérations et minimiser les erreurs qui peuvent être onéreuses. Il faut souligner que grâce aux outils digitaux, le management des ressources humaines et financières devient plus aisé à gérer.

Le BIM : un modèle numérique à adopter

Acronyme de « Bâti Immobilier Modélisé », le BIM est une maquette digitale en version 3D en passe de devenir un incontournable dans le management des projets de bâtiment et de travaux publics, et ce, peu importe leurs tailles. Son objectif principal est de rendre fluide la collaboration entre les différentes parties prenantes d’un projet depuis l’étape de conception jusqu’à celle d’exploitation.

Pour ce faire, il offre une possibilité de centralisation des données, lesquelles peuvent être accessibles et modifiées en temps voulu. Vous pouvez par exemple opter pour Kroqi, un univers digital de transfert de données mis en place par le CSTB. Cette plateforme collaborative pour les professionnels du BTP a pour vision de permettre à tous les prestataires de la construction immobilière d’intégrer le programme d’initiation au numérique, en particulier le BIM.

Que ce soit pour le management des travaux de construction ou de rénovation, Kroqi est un instrument collaboratif qui rend la tâche plus facile aux acteurs. La plateforme met aussi à la disposition des utilisateurs une application mobile qu’ils peuvent installer sur leur téléphone en vue d’avoir accès aux informations, et ce, même s’ils sont en déplacement.

Que vous soyez une TPE, une PME ou un acteur du secteur des BTP, il s’avère désormais indispensable de vous adapter à la nouvelle tendance du numérique. D’autant plus que ce processus constitue un moyen efficace pour vous démarquer de la concurrence.

Pour arriver à transformer votre entreprise, commencez par vous initier à l’utilisation des outils numériques. Si possible, proposez un programme de formation à vos collaborateurs. Une fois les préliminaires acquis, il ne vous reste plus qu’à choisir et adopter une plateforme ou un logiciel de gestion spécialisé.