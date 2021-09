Accueil » Maison Quelle est la meilleure alternative au pétrole ? Maison Quelle est la meilleure alternative au pétrole ?

Bien sûr respectueux du climat

Pas de transition énergétique sans transition thermique : si nous voulons arrêter le réchauffement climatique, nous devons maintenant passer aux énergies renouvelables pour le chauffage, par exemple le bois. Le carburant le plus ancien au monde, associé à une technologie de pointe, est particulièrement respectueux de l’environnement.

Même à l’époque des systèmes de chauffage de pointe, un feu de bois n’a rien perdu de son attrait. C’est pourquoi de nombreux constructeurs choisissent un poêle à bois en complément de leur système de chauffage primaire, comme une pompe à chaleur. Mais un seul four a également plus à offrir que le beau jeu de flammes dans la chambre de combustion vitrée. Il peut soulager le système de chauffage avec la chaleur supplémentaire ou lui donner une pause pendant la période de transition. Un échangeur de chaleur spécial (sac à eau) peut même être utilisé pour alimenter la chaleur du four directement dans le circuit de chauffage.

Poêles à bois

alimenté par le journal, il est particulièrement utile si le carburant peut être acheté sur place et stocké autant que possible lui-même. L’empreinte carbone est alors la meilleure, les coûts de chauffage restent faibles et le bois peut sécher suffisamment longtemps.

Poêles à granulés

Ce sont des centrales performantes avec un rendement élevé de plus de 90 %. Les derniers appareils sont également équipés de nombreuses technologies de pointe, du remplissage automatique à l’éclairage électrique en passant par le contrôle électronique, et dans certains modèles, même via un assistant vocal. Un autre avantage est que les granulés occupent peu d’espace de stockage. Seulement en termes de romance, le poêle à granulés ne peut pas tout à fait suivre le modèle de bûche, la flamme semble un peu plus technique.

Chauffage central au bois

Il n’est pas toujours nécessaire qu’il s’agisse d’une pompe à chaleur. Parfois, les conditions préalables à l’utilisation de l’air ou de la géothermie ne sont tout simplement pas idéales, même dans les nouveaux bâtiments. Cependant, quiconque souhaite chauffer en grande partie neutre en CO2 dès le début trouvera souvent une bonne alternative au chauffage au bois, à condition qu’il y ait un espace de stockage pour le combustible. Si du bois de chauffage peut être acheté localement, un chauffage à bois est disponible.

Chauffage au bois générant de l’énergie

Deux fois plus de rendement : Avec la cogénération, une source d’énergie est utilisée simultanément pour le chauffage et la production d’électricité. Cela fonctionne également avec le bois.