Trois raisons de passer à la vapoteuse

Nous connaissons tous les méfaits du tabac sur la santé et le coût que représente ce dernier pour nos portefeuilles. Lorsque l’on choisit d’arrêter de fumer, la vapoteuse peut parfois servir de soutien, de substitut, pour remplacer la cigarette de manière progressive. Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir les différents avantages de la vapoteuse pour vous aider à prendre votre décision.

Des vapoteuses réglables pour un confort d’utilisation

Utiliser une vapoteuse ne correspond pas exactement au fait de fumer une cigarette. L’inhalation est différente. Avec une vapoteuse, l’inhalation provoque “le hit”. Cela désigne le contact de la vapeur avec votre gorge. Si ce dernier est trop fort, vous allez tousser. S’il est trop faible, vous aurez la sensation de ne rien inhaler. Pour vous aider à trouver la juste dose qui vous permettra de passer à 100 % à la vapoteuse, de nombreux modèles de cigarettes électroniques sont réglables. Ainsi, vous pourrez adapter votre vapoteuse à vos besoins au fur et à mesure du temps.

Des accessoires remplaçables pour plus d’économie

Vous avez besoin d’une résistance plus forte ? Vous avez cassé votre réservoir ? Vous n’aurez pas besoin d’acheter une nouvelle cigarette électronique pour autant. En effet, si lors de votre premier achat, un kit complet sera nécessaire, vous réaliserez des économies en remplaçant simplement les pièces dont vous avez besoin régulièrement.

De nombreux accessoires vous assureront également de personnaliser votre cigarette électronique en fonction de vos envies. Que ce soit au niveau du réservoir, des bagues de protection de ce dernier, ou même de pochette de protection de votre appareil, il existe une multitude d’accessoires. Ces derniers pourront être colorés, composés de différentes matières ou encore afficher le logo d’une marque, d’une série ou de votre personnage favori. Ainsi, votre vapoteuse ne ressemblera à aucune autre pour votre plus grand plaisir.

Des e-liquides pour tous les goûts

Lorsque vous fumez une cigarette, cette dernière à un goût de tabac uniquement. Ce dernier peut être retrouvé avec une cigarette électronique, mais de multiples autres options sont possibles. Idéales en été, les saveurs fruitées comme la pêche, la fraise ou même le melon et les agrumes existent. Les fans de pâtisserie et autres bonbons trouveront, eux aussi, leur bonheur. Les amateurs de café seront également servis, tout comme ceux qui préfèrent la menthe rafraîchissante. Il vous suffira de faire votre choix. Une fois habitué aux e-liquides préfabriqués, vous aurez également la possibilité de fabriquer les vôtres pour un goût unique et pour encore plus d’économies.

Une diminution progressive de la nicotine

Le but n’étant pas de remplacer une dépendance par une autre, la dose de nicotine présente dans vos e-liquides peut être adaptée progressivement jusqu’à disparaître. Ainsi, lorsque vous aurez décidé d’arrêter la cigarette, votre conseiller en cigarette électronique pourra vous aider à définir le taux de nicotine dont vous avez besoin. Quelques semaines ou mois plus tard, en fonction de votre adaptation, vous pourrez commencer votre diminution pour perdre l’habitude de la nicotine et continuer votre sevrage progressif.

La perte du geste

L’autre grand avantage de la cigarette électronique sera de couper court aux gestes habituels liés à la cigarette. Que vous utilisiez des cigarettes toutes prêtes, des tubées ou des roulées, l’ensemble de ces gestes de préparation, l’utilisation du briquet et du cendrier disparaîtront automatiquement eux aussi. Cela vous aidera grandement dans votre sevrage, la perte de l’habitude faisant partie intégrante du processus. Les plus grands fumeurs apprécieront certainement la disparition des ongles jaunis et de l’odeur du tabac froid sur les vêtements.

La fin du tabagisme passif

Lorsque vous fumez, vos proches inhalent vos fumées. Ces dernières contiennent du monoxyde de carbone dû à la combustion, du goudron et toutes les particules nocives créées par les produits chimiques présents dans une cigarette. Ainsi, le tabagisme passif fragilise les muqueuses et les poumons de vos proches. La cigarette électronique ne cause pas tous ces problèmes. En effet, la vapeur de votre vapoteuse s’évapore en quelques minutes. Aucune combustion ne l’accompagne et vous pourrez rester auprès de vos proches tout en vapotant. Ces derniers ne garderont en mémoire que l’odeur fruitée ou sucrée de votre e-liquide et retrouveront le plaisir de votre présence sans fumée, sans odeur de tabac désagréable, sans mégot ou autre cendrier et briquet prenant trop de place.