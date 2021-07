Accueil » Maison Comment surveiller sa maison sans Internet ? Maison Comment surveiller sa maison sans Internet ?

Souvent, les caméras qui fonctionnent avec la connexion consomment beaucoup de bande passante. Grâce à l’évolution de la technologie, il n’est plus nécessaire d’avoir accès à l’internet avant d’utiliser une caméra de surveillance. Quoiqu’en soit l’utilisation que vous faites avec votre caméra de surveillance, il existe des solutions adéquates pour vous éviter d’utiliser trop de données mobiles. Dans le présent article, vous trouverez quelques-unes de ces solutions.

Surveiller sa maison avec des systèmes de caméra en local

La meilleure façon de surveiller votre maison lorsque vous ne disposez pas de connexion internet est de choisir un système de caméra en local. C’est l’une des solutions alternatives importantes et pertinentes en cas d’absence totale de réseau internet. Un système de caméra en local est un dispositif de surveillance de type DVR qui offre une surveillance et enregistrement vidéo de 24 h sur 24 h. C’est l’un des meilleurs systèmes qui offrent une protection 7 jours sur 7 sans recours à l’internet. Il est d’ailleurs le dispositif qui cadre mieux à des zones montagnardes où il n’y a pas de réseau internet. C’est le système par excellence le plus utilisé des endroits où le réseau GSM a du mal à passer.

A découvrir également : 6 raisons d’utiliser le blanc en décoration

Surveiller sa maison grâce aux caméras de surveillance avec carte SIM 3G

Les caméras de surveillance avec carte SIM sont la seconde alternative de surveiller votre maison à l’absence de réseau internet. Étant des solutions flexibles, elles vous permettront d’avoir l’accès indirectement aux différents réseaux mobiles. Vous aurez l’accès au réseau 3G qui ne nécessite pas en réalité de connexion WIFI pour fonctionner. Grâce au réseau mobile 4G, votre caméra peut transmettre des vidéos à distance de même que de différents types alertent. Avec ce système, vous pouvez donc surveiller directement votre maison ou l’évolution de votre chantier via votre smartphone.

Les caméras de surveillance SIM 3G ont généralement équipé d’un capteur de mouvement. De ce fait, en cas d’intrusion, elles envoient des notifications sur votre téléphone ou celui du gardien. Elles disposent aussi la faculté de vous envoyer directement une photo prise au moment de l’intrusion dans votre boite e-mail.

Lire également : Quel est le meilleur lit cabane ?

Surveiller sa maison sans Internet avec le réseau mobile autonome 4G

Les caméras sans wifi pour une surveillance autonome 4G sont des caméras qui surveillent à distance un lieu en qualité HD sans recours à l’internet. Ces caméras autonomes fonctionnent de façon automatique via le réseau mobile 4G. Ils sont souvent alimentés grâce à leur batterie rechargeable. Ce dispositif vous permet de surveiller tout mouvement venant de l’extérieur comme de l’intérieur de votre maison. En cas de présence détectée, il vous permettra d’accéder à tout moment au flux des vidéos enregistrer sur sa carte SD.

Grâce à sa technologie sans fil, ils vous laissent le choix ou la liberté de l’installer où bon vous semble sans aucune contrainte. Ils sont des dispositifs faits pour surveiller efficacement avec discrétion l’intérieur d’un garage, d’une remise ou tout autre lieu ne bénéficiant pas d’une couverture wifi. Avec son système d’enregistrement, vous pouvez vous connecter à tout moment pour visualiser les images en temps réel.