Quels sont les bienfaits d’un bol tibétain ?

Plusieurs objets sont utilisés pour la relaxation, la méditation, et bien d’autres choses. Au nombre de ceux-ci nous avons le bol tibétain. Il est utilisé dans plusieurs cultures et à plusieurs fins. Vous trouverez dans cet article tout ce qu’il y a à savoir sur les bienfaits d’un bol tibétain.

Qu’est-ce qu’un bol tibétain ?

Les bols tibétains sont une partie de plus en plus importante de la médiation, du yoga et des pratiques de pleine conscience en Occident, prisés pour leur capacité à promouvoir le calme, la concentration et le centrage chez le joueur ou l’auditeur. Les bols tibétains sont esthétiquement beaux, souvent capables de créer un sentiment apaisant de calme simplement en les regardant.

Mais les origines et les utilisations d’un bol tibétain restent quelque peu mystérieuses. Beaucoup de gens les utilisent sans vraiment les comprendre.

Quels sont les avantages d’un bol tibétain ?

Lorsqu’il est frappé ou sonné pour chanter, un bol chantant tibétain produit des ondes sonores résonnantes. Ces ondes sonores sont des vibrations dans l’air, qui déplacent les membranes de nos oreilles et les cellules de notre corps lorsqu’elles nous traversent, et nos corps vibrent à la même fréquence. On pense que ces sons et les vibrations sympathiques ont un certain nombre d’effets bénéfiques sur le corps, l’esprit et l’esprit.

Avantages pour l’esprit

Le son d’un bol chantant tibétain stimule notre esprit et aide le cerveau à commencer à produire des ondes thêta en harmonie avec le bol. Les ondes cérébrales thêta sont associées à la relaxation, à l’intelligence, à la créativité et à l’auto-guérison. Plus nous écoutons le bol, plus notre cerveau entre profondément dans cet état spécial. L’utilisation régulière d’un bol chantant aide à entraîner le cerveau à atteindre cet état méditatif plus profond plus rapidement et à y rester plus longtemps.

Avantage Pour le corps

Beaucoup croient que la maladie et la douleur dans le corps sont causées par des parties du corps fonctionnant en disharmonie les unes avec les autres. Ils croient aussi que le flux d’énergie de guérison et de plénitude a été perturbé. On pense que les ondes produites par un bol chantant tibétain aident le corps à vibrer avec sympathie, favorisant l’harmonie interne et le flux de guérison.

Avantage Pour l’esprit

Les bols chantants tibétains sont souvent utilisés spécifiquement pour résonner en harmonie avec les chakras, améliorant le flux d’énergie et l’harmonie interne

Les causes de l’Impact des bols tibétains

Quelques théories différentes ont été émises pour expliquer les bienfaits des bols tibétains. De telles théories suggèrent que :

Les sons produits par les bols provoquent la relaxation en agissant sur les ondes cérébrales.

Ils peuvent induire les mêmes effets et avantages psychologiques que l’écoute de musique.

Les avantages d’écouter les bols peuvent être liés à l’ancienne pratique de la thérapie sonore. Souvent utilisée par les cultures autochtones du monde entier, la thérapie sonore consiste à pulser des sons. Autrement dit, à applaudir, à jouer du tambour et à chanter à des fins cérémonielles, spirituelles et de santé.