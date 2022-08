Comment cuire une pizza congelée ?

Une parfaite cuisson est très importante afin de pouvoir obtenir une pizza délicieuse à déguster en famille ou entre amis. Toutefois, il n’y a que peu de gens qui possèdent un four à pizza ou à pain chez eux. Heureusement que pour ce genre de pizza, ce sont les fours traditionnels qui conviennent le mieux.

Et si vous ne disposez pas de four, le micro-onde constitue une bonne alternative. Il est tout de même important de savoir comment s’y prendre. Découvrez dans ce guide les étapes à suivre pour la cuisson de votre pizza congelée.

Au four traditionnel

Pour une cuisson parfaite de votre pizza congelée, utiliser un four traditionnel est une méthode simple et efficace.

Première étape : décongeler la pizza

Avant toute chose, vous devez décongeler votre pizza avant de la placer au four. En effet, le fait de la mettre directement à la cuisson fera fondre la couche extérieure congelée qui risque de se liquéfier. Ce qui rendra ainsi les garnitures et la croûte moelleuses et détrempées. Si toutefois, vous la préférez ainsi, vous pouvez laisser la pizza au froid et la cuire quand vous le souhaitez.

Quoiqu’il en soit, il est mieux d’éviter de mettre la pizza au congélateur quand vous la ramenez du magasin, mais plutôt de la laisser se décongeler un peu sur le comptoir. Cela vous aidera à obtenir une délicieuse pizza bien croustillante.

Deuxième étape : préchauffer le four

Certaines personnes font l’erreur de mettre leur pizza au four sans laisser le temps à celui-ci de préchauffer. Pour une parfaite cuisson, il est nécessaire de laisser le four atteindre la température indiquée sur la boite à pizza, souvent comprise entre 191 et 218°C. Mais si vous voulez une pizza croustillante et en même temps moelleuse, le mieux serait de laisser la température de votre four atteindre 220° C.

Troisième étape : ajouter de la saveur

Juste avant de mettre la pizza au four, vous pouvez y ajouter quelques extras pour augmenter sa saveur et la rendre plus croquante. Par exemple, vous pouvez tremper un pinceau à badigeonner dans un récipient contenant une petite quantité d’huile d’olive extra-vierge. Ensuite, frottez le pinceau sur les bords de la pizza, ce qui donnera un goût unique à celle-ci une belle couleur dorée après la cuisson.

Quatrième étape : mettre au four

Posez votre pizza sur une planche à pâtisserie antiadhésive et placez-la au four tout en veillant à ce qu’elle soit au milieu de la grille pour une cuisson uniforme sur toute la pizza. Fermez le four et laissez la pizza cuire à l’intérieur une fois que vous l’avez bien placée.

Cinquième étape : laisser la pizza bien cuire

Vous laisserez la pizza cuire pendant le temps précisé sur sa boite. Une fois bien cuite et dorée, servez-vous d’un gant de four pour la faire sortir et laissez refroidir 5 à 10 minutes avant de passer à la dégustation.

Cuire à la micro-onde

Il est assez simple de cuire une pizza à l’aide d’une micro-onde, en particulier si celui-ci possède la fonctionnalité crisp. En effet, celle-ci permet grâce à une plaque de l’appareil une cuisson des aliments dans la partie supérieure, dans la partie inférieure, et sur les bords. Dans cette situation, il suffirait juste de préchauffer la micro-onde et d’y placer la pizza une fois la température idéale atteinte.

Si cependant, votre appareil ne présente pas cette fonctionnalité, vous pouvez activer le mode ‘’combinée’’ à puissance moyenne.

Déposer la pizza sur l’assiette micro-onde

Assurez-vous d’avoir une assiette conforme, ni trop petite et ni trop grande pour entrer dans la micro-onde. Déposez-y votre pizza et placez-la dans l’appareil en vous assurant qu’elle soit parfaitement au centre du plateau.

Laisser cuire la pizza le temps nécessaire et la sortir de la micro-onde

Respectez les instructions sur la boite et laissez la pizza cuire pendant le temps recommandé tout en la surveillant si possible pour éviter une surcuisson.

Le plateau de la pizza sera probablement très chaud. Donc pour le faire sortir de la micro-onde, veuillez utiliser une pelle à tarte et faites glisser la pizza sur un plateau en attente. Vous pouvez passer à table quelques minutes après afin de déguster.