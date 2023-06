Les 5 erreurs à éviter en choisissant sa tenue pour un brunch de mariage

Le brunch de mariage fait désormais partie des moments clés de la célébration, offrant aux convives une occasion décontractée de prolonger les festivités. Toutefois, pensez à bien trouver le juste équilibre entre élégance et décontraction pour ne pas commettre d’impairs vestimentaires. Les invités se posent souvent des questions sur la tenue appropriée pour ce type d’événement. Effectivement, il est crucial de respecter le dress code imposé, tout en se sentant à l’aise et en évitant les faux pas. Voici donc les cinq erreurs à éviter absolument lorsqu’il s’agit de choisir sa tenue pour un brunch de mariage.

Dress code : l’importance à ne pas négliger

Le premier point à considérer lorsqu’il s’agit de choisir sa tenue pour un brunch de mariage est le respect du dress code. Bien que certains mariages puissent être moins stricts en termes d’habillement, il est crucial de connaître les consignes données par les conjoints pour éviter tout faux-pas.

Assurez-vous donc de bien lire la carte d’invitation et, si possible, renseignez-vous sur les us et coutumes des mariages dans la culture concernée afin d’être sûr(e) de ne rien manquer. Si le thème n’est pas spécifié explicitement mais qu’un code vestimentaire est mentionné (tenue habillée ou décontractée), gardez cela à l’esprit lorsque vous commencez à chercher votre tenue.

En cas de doute, demandez aux organisateurs du mariage ce qui serait approprié. Il vaut mieux prévenir que guérir !

Même s’il n’y a pas de règles rigides à suivre lorsqu’il s’agit des habits des invités au brunch nuptial, pensez à éviter certaines erreurs courantes qui peuvent rendre votre choix vestimentaire maladroit ou inapproprié.

Évitez l’excentricité vestimentaire

Parmi ces erreurs à éviter, on peut citer le choix de couleurs trop criardes ou de tenues trop originales. Bien qu’il soit tentant de se démarquer grâce à une tenue flashy et originale, en choisissant des couleurs vives et audacieuses, vous risquez non seulement d’attirer l’attention sur vous plutôt que sur les mariés, mais aussi de paraître impoli ou manquant de goût. Les tons neutres comme le blanc cassé, le beige et le gris sont souvent un bon choix pour un mariage, car ils ne volent pas la vedette aux mariés tout en étant élégants.

Cela ne veut pas dire que vous devriez porter un costume entièrement sombre sans aucune touche colorée ! Ajoutez une petite dose d’éclat avec une cravate bariolée ou une pochette assortie.

Si vous tenez absolument à porter des couleurs plus voyantes • notamment si cela correspond à votre personnalité • essayez alors d’intégrer cette couleur dans votre tenue par petites touches discrètes. Vous pouvez opter pour des chaussures colorées par exemple ou encore ajouter quelques accessoires (ceinture) assortis.

Concernant les tenues trop originales : bien qu’un peu d’excentricité puisse être fun lors d’une soirée entre amis ou même lors d’un mariage traditionnel, elle n’est généralement pas vraiment adaptée aux brunchs nuptiaux. Il faut rester sobre et élégant. Évitez de porter des tenues extravagantes qui pourraient paraître décalées ou inappropriées, comme par exemple une robe très courte ou un chapeau extravagant.

En suivant ces conseils simples, vous serez sûr(e) d’éviter les pièges vestimentaires courants lorsqu’il s’agit de choisir sa tenue pour un brunch de mariage.

Chaussures : confort avant tout

Au-delà de la question de l’apparence, il faut prendre en compte le confort lorsque vous choisissez votre tenue pour un brunch de mariage. Les chaussures que vous portez peuvent avoir un impact significatif sur votre niveau global de confort pendant toute la journée. La dernière chose que vous voulez, c’est d’avoir mal aux pieds et de ne pas pouvoir profiter pleinement du brunch et des festivités qui suivront.

Il faut des chaussures confortables, qui seront adaptées à une longue journée passée debout ou à danser. Les talons hauts sont souvent une option populaire chez les femmes, mais ils peuvent aussi être incroyablement inconfortables si vous passez beaucoup de temps debout ou sur une piste de danse.

Si vous souhaitez porter des talons hauts, il existe plusieurs options pour garantir davantage de confort : optez, par exemple, pour une paire avec un talon plus large plutôt qu’aiguille afin d’être mieux équilibré(e), choisissez des chaussures avec un bon maintien au niveau du talon et préférez les modèles disposant d’un rembourrage supplémentaire dans la semelle intérieure.

Les hommes ont quant à eux tendance à choisir des chaussures formelles, telles que les richelieus ou les derbies classiques. Si ces modèles sont indéniablement élégants, ils peuvent aussi être peu pratiques et inconfortables s’ils ne sont pas bien ajustés ou s’ils n’offrent pas suffisamment de soutien au pied.

Pour cette raison, il peut être judicieux d’envisager des chaussures légèrement moins formelles mais plus confortables, comme les mocassins ou les loafers. Ils peuvent offrir une option esthétique et pratique pour un mariage de jour.

Accessoires pour une touche d’élégance

Une fois que vous avez choisi votre tenue et vos chaussures pour le brunch de mariage, vous devez choisir judicieusement leur couleur et leur motif afin qu’elles ne soient ni trop voyantes ni trop fades.

Les femmes ont quant à elles plus de choix en matière d’accessoires. Les bijoux sont souvent les premiers éléments qui viennent à l’esprit lorsque nous pensons aux accessoires féminins pour un événement formel comme un mariage. Sur ce point néanmoins, mieux vaut rester sobre si possible, car le but est avant tout de mettre en valeur votre personnalité plutôt que de surcharger visuellement votre tenue.

À cette fin, des boucles d’oreilles discrètes ou des bracelets fins, par exemple, seront parfaitement adaptés au contexte du brunch de mariage sans alourdir inutilement votre silhouette. Il en va de même pour le sac. S’il s’avère indispensable lorsqu’on se déplace toute la journée ou tout simplement pour transporter ses effets personnels indispensables (téléphone portable, carte bancaire), celui-ci doit être choisi avec soin. Les femmes peuvent opter pour une petite pochette élégante, tandis que les hommes préféreront un sac à bandoulière compact.

Choisir les bons accessoires est essentiel pour compléter votre look de brunch de mariage et ajouter une touche d’élégance supplémentaire. Veillez donc à bien sélectionner chaque pièce de façon cohérente avec l’ensemble afin qu’elle respecte le code vestimentaire tout en vous permettant d’être confortable au fil des heures passées sur place.