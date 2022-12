3 astuces pour créer son bracelet de lithothérapie

Depuis quelques années déjà, les bracelets de lithothérapie sont très tendances. Ils sont non seulement esthétiques, mais apportent des énergies positives et débarrassent des ondes négatives. On peut bien évidemment acheter ces bracelets, mais on peut aussi décider d’en fabriquer soi-même. Découvrez dans cet articles certaines astuces pour créer un bracelet de lithothérapie.

Pourquoi porter un bracelet de lithothérapie ?

Les bracelets de lithothérapie présentent de nombreux avantages. L’un de ces nombreux avantages est l’aide à la méditation. En effet, ces bracelets attirent les énergies spirituelles positives que fournissent les pierres dont ils sont formés. Autrefois, les moines considéraient les bracelets de lithothérapie comme un moyen de communiquer avec le subconscient. Les guérisseurs spirituels, eux, voient ces bracelets comme le point d’ancrage du flux d’énergie interne du corps pour améliorer le processus méditatif.

Il faut bien préciser que la combinaison des bonnes pierres est importante pour que le bracelet ait l’effet escompté. Ainsi, un bracelet lithothérapie dynamiserait les chakras et l’esprit afin d’offrir une expérience de paix intérieure absolue. Parmi les pierres à utiliser pour ce genre de bracelet, on distingue la pierre de lave, l’œil de tigre ou encore l’ambre.

Par ailleurs, les bracelets de lithothérapie ont des propriétés curatives intéressantes. En effet, on part du principe que les pierres naturelles utilisées pour former ces bracelets ont absorbé de de l’énergie depuis des millions d’années. En portant donc des bracelets faits à base de ces pierres, on crée des vibrations positives qui aideront à calmer et à influencer l’esprit, le corps et l’âme. Par exemple, les bracelets faits avec des perles de quartz servent à attirer l’amour et des sentiments positifs. Quant aux lapis lazuli, ils apportent des énergies positives et une protection spirituelle .

Pour finir, il faut préciser que les bracelets de lithothérapie donnent un certain style, qu’ils soient portés par des hommes ou par des hommes. Aujourd’hui, le port de ces bracelets à côté d’une montre est un effet mode très en vogue. En plus, les bracelets sont faciles à porter et peuvent représenter un sujet de conversation.

Les trois étapes fondamentales pour créer un bracelet de lithothérapie

Pour créer un bracelet de lithothérapie, il faut suivre un certain nombre d’étapes et mettre en pratique certaines astuces. Il s’agit principalement du choix des bonnes pierres, de la préparation du bracelet et des pierres puis de la fixation des pierres sur le bracelet.

Le choix des bonnes pierres

Il s’agit de la première étape et l’une des plus importantes dans la conception d’un bracelet de lithothérapie. Ici, vous devez vous rappeler que vous porterez le bracelet assez fréquemment. Il faudra donc choisir des pierres plus ou moins esthétiques qui s’adapteront facilement à votre bracelet. Misez par exemple sur les couleurs. Il est possible de choisir des pierres toutes de même couleur ou alors d’opter pour deux couleurs alternées.

Cependant, la beauté et la couleur ne doivent pas être les seuls éléments qui doivent vous guider dans le choix des pierres de votre bracelet. Il est recommandé de connaître les propriétés, les vertus et éventuellement les inconvénients des pierres qu’on choisit pour un bracelet de lithothérapie. De nombreuses possibilités s’offrent donc à vous. On distingue notamment :

les pierres protectrices absorbantes : la tourmaline noire , l’obsidienne noire ou œil céleste, la labradorite. Ces pierres ont la capacité de retenir les énergies négatives. Mais, lorsqu’elles atteignent un certain niveau de saturation , elles peuvent apporter plus de mal que de bien. Il faut donc les purifier de temps en temps ;

: la , l’obsidienne noire ou œil céleste, la labradorite. Ces pierres ont la capacité de retenir les énergies négatives. Mais, lorsqu’elles atteignent un certain niveau de , elles peuvent apporter plus de mal que de bien. Il faut donc les purifier de temps en temps ; les pierres protectrices répulsives : comme l’œil de tigre qui sert à repousser les énergies négatives sans avoir à les stocker. Il faut préciser que ces pierres peuvent renvoyer les énergies négatives du porteur vers lui-même ;

: comme qui sert à repousser les énergies négatives sans avoir à les stocker. Il faut préciser que ces pierres peuvent renvoyer les énergies négatives du porteur vers lui-même ; les pierres de protection par apaisement : ces pierres n’assurent pas réellement une protection. Leur particularité est de ralentir ou de stopper catégoriquement les mécanismes énergétiques qui conduisent à des situations d’inconfort déclenchées par les ondes négatives. Dans cette catégorie de pierre, on retrouve notamment l’améthyste, la labradorite et la pierre de lune.

Cette liste n’est bien évidemment pas exhaustive. Lorsqu’on ne s’y connait pas, il vaut mieux se rapprocher des spécialistes pour comprendre les propriétés de chaque pierre avant d’effectuer un choix pour un bracelet de lithothérapie.

La préparation du bracelet et des pierres

Une fois que les pierres sont choisies, il faut les poncer, surtout au niveau des côtés qui vont être collés sur le bracelet. Le but de cette manœuvre est d’ébaucher la surface de la pierre afin qu’elle puisse adhérer facilement au bracelet. Il n’est pas nécessaire de poncer le bracelet. Ce dernier doit simplement être nettoyé afin d’enlever les empreintes de doigts huileux et les résidus de ponçage. Pour le nettoyage, il faut utiliser un détergent ou un solvant doux.

La fixation des pierres sur le bracelet

C’est avec cette étape que prend fin la conception du bracelet de lithothérapie. Ici, il faut simplement utiliser l’époxy qui est un produit servant à attacher des pierres polies aux bijoux. Ce produit est fort, durable et sèche de manière claire. Concrètement, il faut mettre quelques gouttes de résine et quelques gouttes de durcisseur et mélanger les deux. Ensuite, il faudra appliquer ce mélange sur la partie sablée des pierres et sur le coussin du bracelet et répéter la même opération pour toutes les pierres afin d’obtenir votre bracelet de lithothérapie.