Quelle différence entre MIG et TIG ? Actu Quelle différence entre MIG et TIG ?

Il existe plusieurs procédés de soudage dont ceux MIG et TIG. Ces deux procédés ont chacun leurs particularités. Bien que chacun permette de souder des métaux, ils sont différents sur plusieurs niveaux. La soudure MIG ne se rapproche pas de la soudure TIG. Quels sont ces aspects qui les rendent si différents l’un de l’autre ?

Une différence de technique

La technique de soudure est la première divergence observée entre le soudage MIG et le soudage TIG. Lors d’un soudage MIG, la soudure est créée par un fil électrode alimenté de façon constante par un pistolet à bobine. C’est un procédé semi-automatique avec mode d’assistance pour les amateurs, ce qui leur permet d’effectuer facilement les réglages de tension et vitesse de l’appareil.

Le soudage TIG est totalement manuel. C’est une forme de soudure à l’arc électrique. Avec ce procédé, seule la dextérité du soudeur permet d’avoir le résultat souhaité. Aussi, le procédé MIG nécessite un gaz inerte qui est généralement de l’argon dont la densité varie selon le métal à utiliser.

Le gaz utilisé pour un procédé TIG est un gaz neutre. Celui-ci est diffusé par une torche en céramique qui porte une électrode infusible en tungstène.

Les difficultés d’utilisation

Le procédé MIG est plus facile à utiliser que le procédé TIG. Le soudage MIG peut être effectué par des professionnels et des amateurs. Mais pour le soudage TIG, il faut avoir de l’expérience en matière de soudure pour l’effectuer.

En effet, la méthode d’alimentation continue du fil électrode et les systèmes de réglages automatiques, permettent de contrôler facilement les postes MIG. Avec le procédé TIG, vous devez tenir dans une main le matériau de remplissage, et de l’autre le chalumeau vous permettant de souder.

Vous devez contrôler l’énergie transmise par la torche ou chalumeau et autres. Ce qui nécessite de l’expérience, car les gestes doivent être synchrones. De plus, en raison de sa facilité d’utilisation, la soudure MIG est plus rapide que la soudure TIG.

Les différences de matériaux à souder

Le procédé MIG permet de souder plusieurs métaux dont l’aluminium, l’acier doux ou inoxydable, du cuivre et tout type d’alliage. Le procédé TIG est beaucoup plus recommandé pour l’acier inox, le titane et l’aluminium.

Bien que soudant presque les mêmes types de métaux, l’épaisseur du matériau à souder peut motiver le choix du procédé. En effet, pour souder un métal épais, il est conseillé d’utiliser le soudage MIG à cause de sa rapidité à effectuer le travail.

Le soudage TIG est plus utilisé pour les métaux fins. Il est d’ailleurs très conseillé pour les soudures hyper étanches, les appareils à pression, la tuyauterie et même le nucléaire.

La qualité de soudure

Lorsqu’il est bien maitrisé, le soudage TIG offre une soudure plus raffinée et plus nette que le soudage MIG. Cette précision est possible grâce à sa technique d’utilisation. En effet le gaz neutre utilisé dans le procédé TIG protège en permanence le cordon de soudure et empêche la corrosion du matériau.

L’apport en chaleur sur le métal est alors restreint et les déformations thermiques sont amoindries. Ce qui permet une précision de soudure exceptionnelle. Ce procédé est très utilisé dans le domaine artistique à cause de ses finitions attrayantes.