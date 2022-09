Quel type de cigarette électronique choisir ?

Choisir une e-cig ou une vape pour la première fois peut être une tâche difficile et stressante. À moins d’avoir une connaissance préalable de ces appareils ou d’avoir un ami qui en utilise un, il y a de fortes chances que vous vous lanciez dans l’inconnu si vous en achetez un sans faire de recherches préalables. Voici votre guide pour choisir le bon appareil.

1. Cig-a-likes

Les appareils de type cig-a-like ont une apparence semblable aux cigarettes de tabac. Ils disposent de petites batteries avec le serpentin de guérison et l’E-liquide contenu dans un cartomiseur. Ils s’utilisent de la même manière qu’une vraie cigarette – vous tirez une longue bouffée avant d’expirer. La portabilité et la facilité d’utilisation sont deux des grands avantages qu’elles offrent. Pour les fumeurs et les anciens fumeurs, elles peuvent être très faciles à utiliser, car elles ressemblent beaucoup aux cigarettes qu’elles visent à remplacer et s’utilisent de la même manière, mais sans briquet. Il suffit de fixer un cartomiseur (cartouche contenant du e-liquide) à la batterie de l’e-cig et de commencer à tirer une bouffée – c’est tout ce qu’il y a à faire.

2. Les stylos à vapeur et les petits systèmes à réservoir

Ces dispositifs s’éloignent de l’apparence de la cigarette et ont une taille similaire à celle d’un marqueur, d’où le nom de » stylo à vape « .

Ils comprennent un réservoir rechargeable pour stocker l’e-liquide et des bobines remplaçables, et les batteries durent beaucoup plus longtemps que celles d’un appareil de type cigarette. Contrairement à la plupart des cig-a-likes, ces appareils commencent à vaporiser le e-liquide lorsque vous appuyez sur un bouton et le maintenez enfoncé. Blu propose de nombreux modèles de cigarette électronique de ce style. Ils ont une batterie de 350 à 1100 mah. découvrir les cigarettes électroniques Blu.

3. Modes de vaporisation et systèmes de réservoirs plus grands

Il s’agit du plus grand type d’e-cigarette et il existe une grande variété de formes et de tailles. De nos jours, ils sont le plus souvent en forme de boîte, d’où le nom de » box mod « , et fonctionnent comme un système de réservoir plus grand avec des batteries plus grandes et plus durables.

Leurs réservoirs ont une plus grande capacité pour le e-juice et ils produisent généralement des nuages de vapeur plus gros et plus épais. Ils disposent souvent de paramètres réglables, tels que le flux d’air et le contrôle de la tension variable. C’est aussi le type d’e-cig le plus cher.

4. Systèmes de vape pod

Bien que certains préfèrent les cig-a-likes en raison de leur petite taille et de leur facilité d’utilisation, les systèmes de pod vape sont rapidement en train de devenir la préférée de nombreux fumeurs dans le monde. Les pods offrent un haut niveau de portabilité grâce à leur taille compacte et sont tout aussi faciles à utiliser, mais offrent des batteries plus puissantes, des réservoirs de plus grande capacité, et une meilleure sensation de gorge et un meilleur goût de vapeur grâce à l’utilisation de sels de nicotine.