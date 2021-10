3 conseils pratiques pour choisir l’entreprise d’extermination des punaises de lit

Les punaises de lit sont des animaux nuisibles qui peuvent envahir rapidement les appartements, les chambres. Elles constituent un véritable fléau dont vous devez vous débarrasser. Leur élimination est une opération indispensable qui mérite d’être confiée aux professionnels de la désinfection. Pour éviter des arnaques, le choix de l’entreprise doit se faire sur la base de certains critères importants. Découvrez ici 3 conseils pour faire un choix judicieux !

Opter pour une entreprise de désinfection de référence

Sur internet, il existe des annuaires qui répertorient les entreprises de référence en matière de désinfection. La plupart doivent remplir une charte et fournir des preuves de la qualité de leur service, leur sérieux et leur sens d’engagement avant d’être validées. À titre illustratif, l’entreprise de désinfection paris 7 ème doit au préalable fournir des attestations d’obtention du CertiBiocide des salariés. Il s’agit d’un certificat obligatoire à disposer si vous souhaitez exploiter et distribuer les produits biocides.

Solliciter une entreprise de référence est synonyme de fiabilité pour les clients. Ces derniers auront un aperçu des actions que la société entreprendra dans le cadre de la concrétisation de leur projet. Bien entendu, ce sont des entreprises spécialistes des questions de gestion des risques nuisibles, à l’instar de l’invasion des punaises de lit, cafards, rats, etc.

Demander des devis aux entreprises sollicitées



Dans le processus de choix d’une entreprise de désinfection, il convient de solliciter de nombreuses sociétés. Ainsi, vous pouvez exiger des devis de la part de chacune d’entre elles. Cela vous évitera des entreprises qui ont tendance à augmenter le prix des interventions et surtout vous permettra de comparer les devis. C’est un point important à prendre en compte, étant donné qu’il est difficile de savoir d’avance le prix moyen de ce genre de service.

Les tarifs d’une prestation de désinfection varient en fonction de nombreux critères. Par exemple, le prix d’intervention pour un logement de trois pièces abrité par un couple ne sera pas le même pour un même logement dans lequel vivent un couple et leurs trois enfants. Dans ce dernier cas, on notera davantage des jouets, des meubles qui demanderont plus de travail de nettoyage au professionnel sollicité.

Prêter attention aux méthodes de travail employées par l’entreprise de désinfection



Si vous tombez sur une entreprise qui vous propose un devis par téléphone, il est conseillé de ne pas donner suite à cette collaboration. Il est indispensable de penser à un diagnostic complet pour assurer efficacement la désinfection. Cela passe en premier par la confirmation de la présence de punaises de lit par le spécialiste. La détection canine constitue par exemple une preuve. À l’issue de ce premier constat, le spécialiste proposera la méthode de désinfection la plus appropriée.

Cette méthode peut consister à réaliser un traitement thermique. Cela s’apparente aussi à l’élimination des punaises de lit sous l’effet du froid ou de la chaleur. L’autre méthode qu’il peut proposer est un traitement chimique caractérisé par l’usage dominant de produits biocides. Tous ces traitements sont réalisables sur un temps considérable qui peut s’échelonner en moyenne sur 2 à 3 interventions.