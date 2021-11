Quel salaire dans la banque ? Partager :







Il n’y a généralement pas de salaire minimum pour une carte Gold dans les banques traditionnelles. En revanche, ces cartes dorées sont chères. Au contraire, il est nécessaire de justifier un salaire minimum pour obtenir une carte Gold dans les banques en ligne, mais il s’agit alors d’une carte Gold gratuite.

Quel est le salaire d’une carte Gold : les banques en ligne

Les banques en ligne demandent à justifier un revenu minimum afin de bénéficier d’une Gold Card gratuite. Ce revenu minimum varie selon les services bancaires en ligne :

ING : 1 200€ de versement mensuel minimum sur le compte bancaire ou 5 000€ d’économies sur un produit ING. >> Plus d’informations

Fortuneo : salaire minimum de 1 800€ ou 5 000€ d'économies. >> En sachant plus

Seules deux banques en ligne proposent MasterCard et non les cartes Visa, elles sont ING et Fortuneo. Toutefois, le revenu minimum requis n’est pas le même. Chez ING, le client doit payer 1 200€ par mois sur son compte bancaire ou réaliser 5 000€ d’économies sur l’un des produits bancaires. Sinon, le mois suivant, des frais de 5€ seront facturés.

Dans Fortuneo, vous devez bénéficier d’un salaire de 1800€ par mois pour obtenir une Gold Card gratuite. Les services bancaires en ligne exigent également que le client effectue une transaction de paiement par mois. Les conditions sont donc un peu plus strictes que celles d’ING.

Si une carte Gold est populaire, cela signifie que les avantages d’une MasterCard Gold sont nombreux.

Quel est le salaire d’une carte Gold : les banques traditionnelles

Contrairement aux banques en ligne, les banques traditionnelles ne demandent pas justifiez un salaire pour avoir une carte Gold. En général, elles nécessitent plus pour les cartes de luxe, telles que la MaxterCard World Elite.

Cependant, les Gold MasterCards ne sont pas des cartes bancaires gratuites :