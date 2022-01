Que faut-il savoir sur la crypto Zcash ?

Vous avez sûrement déjà entendu parler de la crypto mais connaissez-vous plus de détails à ce sujet. En effet, lorsqu’on évoque la cryptomonnaie, c’est le mot « Bitcoin » qui nous vient immédiatement à l’idée. Mais à part elle, sachez qu’il existe encore d’autres variétés de crypto-monnaies, dont le Zcash que nous vous présentons dans l’article ci-après.

Zcash : de quoi s’agit-il au juste ?

Représenté par le signe ZEC et avec une valeur d’environ 55 $, le Zcash est avant tout une cryptomonnaie que peu d’internautes et consommateurs connaissent et qui garantit un bon nombre d’avantages. On peut la considérer comme la « fille » de la première crypto monnaie vu qu’elle a été créée à partir du Bitcoin. Zcash a aussi plusieurs en commun avec cette crypto monnaie bien que l’intérêt de son lancement soit vraiment spécial. Elle est alimentée par une blockchain décentralisée de sorte que l’identité des utilisateurs soit préservée par l’anonymat. Ce n’est pas tout, les transactions effectuées sur la blockchain sont aussi protégées par les preuves à divulgation nulle de connaissance. Le type de transaction réalisé ne sera, dans ce cas, pas connu. En d’autres termes, il s’agit d’une solution présentée aux utilisateurs qui veulent que leur transaction soit anonyme et confidentielle afin de garder privée leur vie privée. C’est un caractère rare que les autres crypto, dont Bitcoin ne dispose.

L’intérêt de la création du Zcash

Il faut savoir que Zcash a été créé en 2016 par Zooko Wilcox O-Hearn. Elle dérive du Bitcoin, mais s’avère être une version améliorée de celle-ci. La crypto monnaie Zcash utilise le même principe que Bitcoin, mais avec une once d’amélioration qui pourrait être un critère de choix décisif chez certains utilisateurs. En effet, le Zcash utilisé le même principe du grand livre que la première crypto monnaie Bitcoin, mais permet à ces utilisateurs de crypter leurs données personnelles ainsi que les informations concernant leurs transactions. C’est-à-dire que les détails sur ces derniers ne sera consultable que par ceux qui y sont autorisés.

Ainsi, le but de la création du Zcash est d’offrir aux utilisateurs qui plaignent de la publicité des autres cryptomonnaies une base de données plus confidentielle. Les utilisateurs en question ont effectivement constaté qu’il était facile de suivre les transactions qu’ils faisaient sur leur blockchain, d’où leur demande de l’anonymat et du cryptage de leurs données. D’un autre point de vue, le Zcash a également été créé suite à la fluctuation du Bitcoin. Et qui plus est, on compte actuellement plus d’une vingtaine de millions de Zcash en circulation actuellement. Vous pouvez d’ailleurs retrouver plus d’infos sur le trading des cryptomonnaies sur des sites comme Bitcoin Era. Vous pouvez y créer facilement votre compte et obtenir des informations précieuses.

Le fonctionnement du Zcash

Commençons tout d’abord par la particularité de la cryptomonnaie. À la différence des autres cryptomonnaies en vigueur en ce moment, le Zcash utilise une technologie outre que sa concurrence. Il s’agit d’une technique cryptographique efficace. C’est le zk-SNAKR. Elle dispense les utilisateurs de fournir les adresses et les clés de blockchain pour effectuer une transaction. Les informations qui concernent ces transactions ne seront également pas traçables vu que le montant et l’adresse ne seront pas visibles sur la blockchain. En plus, la blockchain du Zcash utilise de fausses adresses, qui rendent ces transactions impossibles à tracer. Il s’agit d’une particularité, dont bénéficient les utilisateurs de cette cryptomonnaie vu qu’elle garantit la confidentialité des données et la protection de la vie privée.

Pour faire la comparaison, sachez que les autres crypto-devises donnent une adresse publique telle une clé à ses utilisateurs. Une clé, que ceux-ci transmettront à tous ceux qui voudront leur envoyer une cryptomonnaie. C’est cette clé que les autres utilisateurs pourront tracer au fur et à mesure que les transactions se feront. Choses, qui violent la confidentialité des données et informations privées du récepteur, voire même, son identité.

Qu’en est-il des frais ?

Les frais et charges liés à cette cryptomonnaie sont presque négligeables. Leur valeur ne risque pas d’augmenter même si les transactions se multiplient. En 2018, ils ont atteint $0,0060, le summum de sa fluctuation. En temps normal, ces frais gravitent autour de $0,0000039. Dans tous les cas, les transactions via Zcash ne dépassent jamais le prix de 1 cent, un prix amplement adorable par rapport à celui des autres cryptomonnaies.

Les avantages de l’utilisation du Zcash

L’anonymat

Une alternative non proposée par les autres cryptomonnaies, l’anonymat s’avère être le principal atout du Zcash. Il est garanti par la technologie Zero-knowledge Proof qui ne requiert pas le prélèvement des adresses publiques afin de préserver la vie privée du récepteur et de l’expéditeur.

Les frais de transaction

Les charges liées à la transaction du Zcash sont presque insignifiantes. Vous allez pouvoir profiter de frais minimes lors de l’envoi et la réception de la crypto. À moins d’un cent, ces frais restent constants même si plusieurs transactions sont réalisées via la blockchain.

Audit

La confidentialité n’est pas exigée à tous les utilisateurs du Zcash. Ils peuvent, en effet, révéler les données et informations lui concernant à une tierce personne. Et ce, par le biais d’un audit réglementaire.

Accessibilité

Populaire en vue de sa particularité, le Zcash fait partie des meilleures crypto-monnaies de 2021 avec des milliers d’utilisateurs à la clé. Son jeton est, en conséquence, facile d’accès et il est d’ailleurs possible de l’acheter sur presque toutes les plateformes de devise en vogue du moment.

Fiabilité

Indépendant de toute autorité centrale, aucune influence ne pèse sur le ZEC. Son fonctionnement dépend d’une blockchain décentralisée. Ce qui implique que cette crypto monnaie ne risque pas de faire l’objet d’attaques et de censure.