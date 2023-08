Protéger son magasin des vols : quelle alternative privilégier ?

Les vols dans les supermarchés et autres magasins deviennent de plus en plus récurrents. Pour pallier cela, diverses solutions ont été développées pour aider les gérants de magasins à sécuriser au mieux leurs produits. Pour votre boutique, voici quelques alternatives contre les vols qui pourraient vous intéresser.

Optimiser la sécurité en équipant son magasin d’antivol

Un antivol est un dispositif ou un système qui peut aider à prévenir le vol d’un produit, d’un objet, ou d’un bien. Son installation permet de dissuader les potentiels voleurs et de rendre plus difficile le vol ou le déplacement non autorisé des objets sous protection. Grâce aux diverses solutions et accessoires antivol pour votre magasin, vous allez donc pouvoir mieux vous équiper pour renforcer la sécurité au niveau de chaque rayon.

En termes d’accessoires antivols que vous pouvez privilégier dans un magasin, vous avez une variété de choix. Vous pouvez par exemple opter pour :

Les étiquettes antivols ;

Les macarons antivols ;

Les badges antivols.

Ces différents gadgets peuvent vous aider à lutter efficacement contre les vols à l’étalage, en raison de leur fonctionnalité. Ce sont des marqueurs indiscutables qui représentent aujourd’hui des références sur le marché et qui peuvent être placés discrètement sur tout type de produit. En dehors de ces avantages, ils peuvent vous permettre aussi :

D’économiser de l’argent

En cas de vol, il faut dépenser à nouveau pour combler les sections des produits volés dans un magasin, ce qui peut être coûteux et frustrant. L’utilisation des accessoires antivols pour sécuriser son magasin peut être une mesure préventive pour économiser de l’argent à long terme en évitant les pertes dues au vol.

De favoriser la récupération des produits volés

Dans le cas où un voleur réussit à emporter un produit malgré l’installation d’un antivol, la possibilité de le retrouver plus facilement est plus évidente. En effet, certains antivols peuvent comporter des systèmes de suivi GPS. Grâce à leurs mécanismes d’identification, le processus de récupération devient plus simple.

Autres options pour limiter les vols dans son magasin

Savoir que les produits de votre supermarché sont protégés par des antivols vous offre une tranquillité d’esprit. Mis à part les gadgets présentés ci-dessus, il existe encore d’autres solutions courantes pour sécuriser son espace de vente. Il s’agit de l’installation des caméras augmentées, de serrures biométriques ou de serrures à combinaison.

Les caméras augmentées peuvent vous permettre d’avoir une meilleure surveillance des rayons pour une détection de vols plus efficace. Par ailleurs, les serrures biométriques et celles à combinaison peuvent vous aider à sécuriser certains accès comme les espaces de stockage et votre magasin tout entier après fermeture.

Les serrures biométriques sont des serrures qui utilisent des caractéristiques physiologiques uniques, comme la reconnaissance faciale ou les empreintes digitales. Quant aux serrures à combinaison, elles nécessitent la saisie d’un code numérique pour être ouvertes.

Vous pouvez alors vous servir de ces multiples solutions pour décourager les voleurs opportunistes, que votre magasin soit ouvert ou non. En utilisant des étiquettes, badges ou macarons antivols et des caméras de dernières générations, vous rendrez vos produits moins attrayants pour les voleurs. Néanmoins, pour renforcer la protection des accès, vous pouvez aussi opter pour des serrures modernes inaccessibles à toute personne non autorisée.