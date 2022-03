Le secteur financier connaît de nombreuses transformations. Ces dernières sont induites par l’avènement des crypto monnaies et des innovations qu’elles proposent. Atteignant des valeurs record en 2021, les crypto monnaies avaient donné l’impression d’être infaillibles. Malheureusement en 2022, ces crypto monnaies ont subi une chute drastique et impensable selon beaucoup de personnes. Pourquoi les crypto monnaies chutent-elles ? Explications.

L’impact des États et des entreprises

La valeur des crypto monnaies est intimement liée à la législation dans les pays. Afin de protéger sa population contre des faits d’escroquerie, les pays veillent à la régulation du monde des finances.

A lire aussi : Est-ce que l’application Bankin est gratuite ?

Si un pays rend légale l’utilisation d’une crypto monnaie, il y aura plus de personnes qui utiliseront cette monnaie. De quoi lui garantir de bons chiffres sur le marché. Par contre en cas d’interdiction, plusieurs personnes devront se séparer de leur crypto monnaie. Cela a pour effet immédiat une baisse de valeur.

C’est notamment ce qui s’est produit lorsque la Chine a interdit l’usage du Bitcoin sur son territoire. Toutes les entreprises ont dû retirer leurs services liés aux cryptomonnaies. Dans le même temps, le Salvador a pris le bitcoin comme monnaie officielle du pays.

A voir aussi : Quelles sont les garanties de la carte MasterCard Gold ?

L’influence du marché boursier

Il est vrai que les crypto monnaies offrent un avantage de décentralisation. Cela doit être l’une des raisons qui pousse les gouvernants à légiférer contre l’utilisation des crypto monnaies. À y voir de plus près, les cryptomonnaies ne sont pas si indépendantes qu’on le pense.

Elles sont liées aux activités en bourse. Ces monnaies électroniques ont subi le même sort que les sociétés technologiques américaines en 2021. Pour contrôler l’inflation, la Réserve fédérale américaine peut baisser ou augmenter le taux directeur.

Si ce taux est faible, l’accès au crédit au niveau des banques sera plus facile et à faible taux d’intérêt. Obtenir beaucoup d’argent à faible taux d’intérêt favorisera d’investir dans la cryptomonnaie. De quoi augmenter la valeur d’un actif.

Si la Réserve fédérale américaine augmente son taux directeur, les banques augmenteront leur taux d’intérêt et réduiront l’accès au crédit. La monnaie virtuelle connaîtra une chute à ce moment.

Les crypto monnaies ne sont pas des valeurs refuges

La chute de la valeur des crypto monnaies a confirmé que le monde avait tort au sujet de cette monnaie. Les crypto monnaies sont sensibles à l’inflation et aux politiques monétaires. Ce constat implique qu’elles ne sont pas des valeurs refuges. Ces monnaies ne sont pas en mesure de maintenir leur pouvoir d’achat dans le temps.

À titre illustratif, Le monde a été secoué par la crise sanitaire liée au coronavirus. Cette crise a ralenti tous les secteurs d’acteurs. Les gouvernements ont injecté beaucoup d’argent afin d’acheter la dette des sociétés. Pourtant, le secteur des cryptomonnaies a aussi été touché. La comparaison entre l’or et les crypto monnaies ne saurait être autorisée.

Les crypto monnaies se livrent une concurrence farouche

La logique économique explique que plus une crypto monnaie est utilisée, plus de personnes s’en procurent et mieux la monnaie se porte. C’est un principe basé sur l’offre et la demande. Cette logique ne s’applique pas toujours, car il existe dans le monde plus de 10 000 différentes cryptomonnaies.

Si c’est le nombre d’utilisateurs d’une monnaie qui lui donne de la valeur, pourquoi les crypto monnaies n’y arrivent pas ? Tout simplement parce que le nombre de personnes utilisant les crypto monnaies ne se concentre pas sur une crypto monnaie.

Une partie dispose d’une préférence pour une crypto monnaie en particulier. Au lieu que le reste de personnes soutient le mouvement par des transactions, ces gens se tournent vers une autre monnaie, ce qui fragilise la solidité de la monnaie.

La blockchain ne suit pas

Le Bitcoin et plusieurs cryptomonnaies fonctionnent sur la base de la technologie blockchain. Cette technologie garantit rapidité, conservation d’historique des transactions et sécurité. Autant d’atouts qui devraient inciter plus de monde à s’en servir.

Malheureusement, ces qualités technologiques sont reléguées au second plan. La belle illustration est l’Éther. Cette monnaie n’atteint pas la valeur du bitcoin qui bénéfice d’une bonne spéculation. C’est une autre cause de la chute des crypto monnaies.