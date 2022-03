Les bienfaits du miel de manuka

Le miel de Manuka a rassemblé un chœur de fans au cours des dernières décennies. Les gens ne sont pas seulement enthousiasmés par son goût riche et terreux, mais aussi par les avantages pour la santé du miel de Manuka. Découvrez ces bienfaits du miel de manuka.

1. Il est antibactérien

Le miel de Manuka a des propriétés antibactériennes grâce au Methylglyoxal (MG) et au peroxyde d’hydrogène qu’il contient. Il a été prouvé à maintes reprises que le miel de manuka est une arme puissante contre les bactéries pathogènes. Non seulement il tue les insectes, mais il hydrate et nourrit… double bonus ! C’est pourquoi le miel est utilisé depuis des siècles pour traiter les blessures et les maladies.

Vous pouvez utiliser votre miel de Manuka comme un traitement topique pour traiter l’acné, les brûlures et les plaies propres et lubrifiées. Tamponnez une formule à base de miel de Manuka et d’arbre à thé sur les boutons récalcitrants. Frottez le miel de Manuka sur les coupures et au début d’une infection de la peau (allez aussi chez le médecin, bien sûr !). Vous pouvez également utiliser le miel de Manuka pour aider à tuer les infections de la bouche et de la gorge… mais nous y reviendrons plus tard…

2. C’est un humectant

Une chose que beaucoup d’entre nous connaissent très bien (surtout en hiver et surtout passé un certain âge) est la peau sèche. Une peau déshydratée et terne est inconfortable et nous fait paraître plus vieux que nos années. Pour traiter ce problème, nous devons utiliser des ingrédients de soins de la peau qui emprisonnent l’humidité dans la peau et la maintiennent.

Le miel de Manuka est un humectant, ce qui signifie qu’il attire l’humidité dont la peau a tant besoin. Si vous avez les lèvres, les mains ou les talons très gercés, vous pouvez combiner le miel de Manuka avec des huiles nourrissantes (l’avocat ou le jojoba sont d’excellents choix) pour créer un remède maison puissant.

Les gammes de soins au miel de Manuka sont également très populaires grâce à l’utilisation de cette substance sucrée associée à d’autres ingrédients naturels respectueux de la peau. Vous pouvez facilement fabriquer votre propre crème de nuit au miel de Manuka en combinant du miel de Manuka de haute qualité avec une crème pour le visage sans parfum et en l’appliquant sur le visage, les mains et tout autre endroit souffrant de sécheresse.

3. Il est anti-inflammatoire

Le miel a des propriétés anti-inflammatoires qui ont été exploitées par l’homme depuis des siècles. En ce qui concerne l’inflammation de la peau, le miel de Manuka est un remède fantastique. L’inflammation chronique de la peau peut être le résultat de nombreuses causes telles que des produits irritants, des infections (comme la cellulite) ou des affections cutanées comme l’eczéma ou le psoriasis.

Lorsque vous appliquez le miel de Manuka sur une peau enflammée, il peut réduire la rougeur, le gonflement et la douleur tout en restant très doux. Les propriétés hydratantes et antibactériennes s’associent aux propriétés anti-inflammatoires pour nettoyer, protéger et apaiser la peau irritée ou blessée. Si vous souffrez d’une poussée de peau irritée, essayez de frotter une noisette de miel de Manuka sur la zone affectée pour voir si cela vous aide.