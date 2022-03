Quel couteau armée choisir ?

Très discrets, les couteaux armées sont des ustensiles multifonctionnels dont l’on peut se servir à n’importe quel endroit et dans toutes les situations. Ils sont fabriqués en plusieurs modèles, ce qui rend le choix un peu difficile au moment de l’achat. Voici donc quelques conseils pour bien choisir ce type de couteau.

Quels sont les différents types de couteaux de l’armée ?

Selon l’usage et le degré de polyvalence de l’outil, il peut être divisé en plusieurs catégories. Entre autres, on distingue, les couteaux de survie, les couteaux outdoor, les couteaux tactiques et les couteaux de combat. Un couteau armée peut être également conçu sous la forme d’une dague. L’ustensile peut disposer d’une lame fixe ou pliante.

À l’origine, le couteau militaire était uniquement destiné à l’usage des professionnels, cependant avec le temps, le public commence à s’y intéresser. Notamment, des personnes souhaitant pratiquer une activité sportive à plein air, le bushcraft ou encore la chasse. En effet, le terme tactique fréquemment associé au couteau militaire fait référence à un ustensile polyvalent que l’on peut utiliser dans plusieurs situations.

Voici en résumé, tout ce qu’on peut retrouver sur un couteau militaire multifonctionnel :

Des lames de couteau ;

Une scie ;

Un tournevis ;

Des ciseaux ;

Une lime ;

Un crochet ;

Une pince ;

Un tire-bouchon ;

Une pince à épiler ;

​​Un décapsuleur ;

Un porte-clés.

Cette liste n’est pas exhaustive.

Il y a de nombreux critères à analyser quand il s’agit de choisir un couteau militaire. Comme susmentionné, l’outil est conçu sous diverses catégories et existe sous plusieurs formes et tailles. Cela rend le choix très compliqué.

L’usage de l’ustensile

C’est le premier facteur à prendre en compte. Bien qu’ils soient généralement polyvalents, les couteaux militaires sont tous adaptés à une situation particulière. Un couteau en lame de scie par exemple sera plus utile pour quelqu’un qui aime pratiquer l’Outdoor, tandis que pour un aventurier, un couteau militaire avec une paire de ciseaux sera convenable.

De même, un couteau muni d’un accessoire de couture ou d’une lampe de poche est l’outil idéal pour un randonneur.

Le matériau

Le matériau qui a servi à la fabrication de l’ustensile doit également guider votre choix. Généralement, c’est l’acier inoxydable trempé qui est utilisé par le manufacturier pour confectionner l’objet. En effet ce matériau très résistant, ne nécessite pas beaucoup d’entretien et peut être employé dans n’importe quel environnement, même ceux qui sont hostiles.

La taille du couteau

La taille de l’objet constitue également un critère de choix. Selon vos préférences, vous pourriez vouloir un couteau militaire suffisamment petit pour s’intégrer confortablement et discrètement dans votre poche ou au contraire, assez robuste pour contenir de nombreux accessoires.

Un équipement de petite taille convient aux utilisateurs amateurs tandis que celui ayant une grande taille correspond le mieux aux bricoleurs et aux randonneurs.

Autres critères à prendre en compte

Selon l’usage, certains couteaux peuvent être munis d’une lame anti-réflexion qui offre beaucoup plus de discrétion sur le terrain. Si cela vous convient, n’hésitez pas à faire un tel choix. Il est recommandé d’opter pour des couteaux équipés de garde pour se protéger les mains.