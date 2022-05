Pourquoi investir dans une assurance vie ?

Avec les nouvelles évolutions sociales et les incertitudes qui les accompagnent, chaque famille a besoin d’une couverture qui lui permette de faire face à la perte d’un être cher, à tout le moins financièrement. Investir dans une assurance vie ne doit pas être perçu comme un fardeau. Elle doit être considérée plutôt comme une nécessité, pour vous protéger ainsi que votre famille de certains risques et aussi pour vous assurer une plus grande tranquillité d’esprit.

L’assurance vie : de quoi s’agit-il ?

Beaucoup de gens se demandent aujourd’hui comment fonctionne une assurance vie, car on ne soulignera jamais assez son importance. L’assurance vie est un type d’assurance destiné aux particuliers. Elle est un accord à travers lequel la société d’assurance s’engage, en contrepartie du paiement de primes, à verser une rente ou un capital au contractant ou à ses bénéficiaires.

À ce titre, l’assurance vie représente un investissement à titre d’épargne à moyen ou long terme. Concrètement, l’assuré paie une prime préalablement fixée afin de recevoir un montant en cas de décès ou d’incapacité pour compenser son manque de revenus.

Le montant de la prime que l’assuré paie est fonction du risque et du montant qu’il souhaite recevoir en cas d’invalidité ou que ses bénéficiaires reçoivent en cas de décès. Par ailleurs, il faut souligner que l’indemnité prévue en cas de décès peut être perçue en un seul versement ou sous forme de rente, au gré de l’assuré ou de ses bénéficiaires.

Bien qu’il soit fiscalement conseillé d’épargner pendant au moins 8 ans, tout souscripteur d’une assurance vie a le droit de clôturer son contrat ou d’effectuer des retraits à tout moment. Principalement, l’objectif de l’assurance vie est de servir de substitut aux ressources financières que vous générez. L’assurance vie présente également plusieurs autres bénéfices.

Quels sont les avantages que procure un contrat d’assurance vie ?

Cela est connu de tous, l’assurance vie a pour fonction d’offrir des garanties financières en cas de décès du titulaire de la police, à ses ayants droit. Les héros de la finance expliquent que l’assurance vie fonctionne également comme un bon plan d’investissement, qui aide l’assuré à atteindre plusieurs objectifs de vie. Puisque, à l’issue du contrat, l’assuré entre en possession du capital augmenté des gains éventuels pour mettre sur pied ses divers projets.

En plus de cela, l’assurance vie est un gage de sécurité économique pour votre famille. Si vous vivez avec des personnes qui dépendent de vous, en souscrivant à une assurance vie, vous garantissez leur sécurité et leur bien-être même en votre absence pour cause de décès. Dans une telle circonstance, le paiement de l’indemnité d’assurance par la compagnie d’assurance permettra à vos enfants de recevoir une bonne éducation.

De même, avec le plan d’assurance vie, votre conjoint et vos parents peuvent également avoir une vie confortable sans avoir à faire face à des difficultés financières. Le plus intéressant est que ce capital que reçoivent les proches n’est pas soumis à l’impôt sur les successions et les donations (ISD) ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF).

Du reste en souscrivant à une police d’assurance vie, vous mettez aussi bien votre propre personne que les personnes qui vous sont chères à l’abri des aléas difficiles de la vie. À ces derniers, vous garantissez une vie paisible même en votre absence.