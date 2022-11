Visiter les Seychelles : que faire et visiter ?

Lieu paradisiaque par excellence, les Seychelles sont à visiter pour le plaisir de vos yeux. Les plages, l’architecture héritée de l’histoire coloniale, la faune et la flore locale sont évidemment à visiter. On vous explique dans cet article que faire et visiter aux Seychelles pour avoir un séjour réussi à l’aide d’un bateau.

Que découvrir et visiter aux Seychelles ?

La location de bateau à Mahé permet de faire des excursions maritimes à la découverte des alentours des Seychelles. L’île de Mahé est le point de départ d’une multitude d’activités. Les excursions en bateau ou en croisière sont aussi possibles vous permettant de faire un voyage inoubliable sur les eaux bleu lagon de l’île des Seychelles.

Un lieu paradisiaque

Les Seychelles sont un endroit absolument magnifique situé à l’ouest de l’Océan Indien près de Madagascar. En l’occurrence, les Seychelles sont de vrais joyaux en raison de leur beauté ineffable qui prend forme à travers les magnifiques récifs et plages que l’on a déjà vues en photographie. Toute cette beauté est préservée par l’insularité, en ce sens que les Seychelles sont de remarquables gardiennes de la nature.

Elles offrent un refuge à une flore et faune exceptionnelle qui émerveille tous les touristes qui ont la chance de visiter ces îles. Le séjour, les activités, les plages et les différentes îles qui composent les Seychelles sont absolument merveilleuses. Faire une visite de cet endroit est indispensable dans une vie digne de ce nom, car l’on en conserve des souvenirs impérissables.

Les plages des Seychelles

Les îles des Seychelles regorgent de magnifiques plages à visiter. Les visites sont mémorables sur l’ensemble des îles qui composent les Seychelles. Faire une visite des plages est indispensable. Sur l’île de Mahé, la plage d’Anse Intendance est sans doute la plus belle de la zone géographique. La plage d’Anse Intendance de l’île de Mahé est faite de sable blanc avec une eau bleu lagon. Elle jouit aussi d’une particularité : le dénivelé. En conséquence, les activités nautiques comme le surf sont idéales sur la plage d’Anse Intendance de Mahé, car les vagues sont assez puissantes.

Voici une liste des sports nautiques praticables :

la plongée

le surf

la planche à voile

le voilier

La plage d’Anse Intendance de Mahé est faite pour les grands amateurs de sports nautiques.

Découvrir la faune et la flore des Seychelles à Praslin

Véritable lieu magique, la Vallée de Mai à Praslin est un parc naturel parmi les plus majestueux du monde. En fait, il s’agit d’une vaste forêt tropicale et primitive à la végétation luxuriante qui est de ce fait classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est un lieu où découvrir des espèces animales et végétales parfois uniques. Par exemple, on peut citer le cocotier des Seychelles ou encore le perroquet noir. Ce sont des espèces typiquement seychelloises qui se trouvent à Praslin.

À la découverte de l’histoire des Seychelles, faire un voyage dans le passé est un moment inoubliable. L’île des Seychelles est un lieu chargé d’histoire, car ces îles s’enracinent dans une histoire coloniale. En l’occurrence, pour voir les traces du passé, n’hésitez pas à louer un voilier aux Seychelles pour le constater tout autour de l’île des Seychelles.

L’île de Digue et le passé colonial

Si vous voulez passer une excursion insolite aux Seychelles, vous devez absolument faire un tour à la cocoteraie de l’Ile de la Digue. Il s’agit d’un sublime espace situé dans une ancienne plantation coloniale sous le nom de l’Union Estate qui est une maison fermière traditionnelle en bois qui cultivait les noix de coco et la vanille. C’est un outil assez vieux, même si une partie des récoltes se fait toujours selon les traditions locales. C’est donc un endroit parfait pour avoir une idée de ce qu’était le passé colonial des Seychelles.

Victoria, la capitale de l’île des Seychelles

Victoria, la capitale de l’île des Seychelles, est localisée sur l’île de Mahé. Victoria est verte comme le reste de son archipel, ce qui la rend particulièrement belle. Elle offre un magnifique panorama du passé colonial des Seychelles. Faire une visite de Victoria est une façon parfaite de saisir l’histoire coloniale des Seychelles en raison de son architecture. Le voyage en vaut la chandelle, car Victoria est absolument magnifique et incarne bien l’esprit des îles des Seychelles.