Mes idées déco pour exposer ses souvenirs de voyage

La fin des vacances est synonyme de bons moments avec ses proches, des souvenirs rapportés et de centaines de photos prises. Nous passons notre temps à tout photographier pendant les vacances et les photos sont stockées dans nos téléphones ou nos appareils. Toutefois, on a tendance à les oublier. On cherche ainsi à revivre ces instants en replongeant dans nos photos. Voici une sélection d’idées déco pour exposer et conserver vos souvenirs de famille ou de voyage !

Un espace réservé à vos souvenirs

Un espace réservé à vos souvenirs est un endroit où exposer et rassembler tous tes souvenirs de voyage. Il peut s’agir des étagères, une vitrine, une console ou une bibliothèque. Et si jamais vous manquez d’inspirations, n’hésitez pas à consulter un tirage photo

Il est conseillé de regrouper tous vos objets afin de donner un effet « musée » à votre intérieur. Toutefois, gardez un certain esthétisme dans la manière d’exposer les items. Rassemblez les objets par style, couleur ou taille pour balancer le tout.

Si vous êtes plutôt du genre déco épuré, prenez de belles boîtes en bois que vous pouvez peindre de différentes couleurs selon votre goût et vos préférences. Inscris le nom du pays visité sur chaque boîte et remplis-la des souvenirs ramenés de vos voyages. Choisissez une boite par pays ou ville !

Ensuite, insérez les boites sur des étagères ou dans une bibliothèque. Vous gardez ainsi vos souvenirs de voyages organisés à un même endroit. Comme un secret bien gardé, il suffit de vous replonger dans les boites pour vous remémorer de vos jolis souvenirs.

Des cadres souvenirs

Ici, il est conseillé de faire ressortir votre côté créatif à travers des cadres souvenirs. Ces derniers comportent tous les souvenirs récupérés de vos voyages anciens ou récents. C’est une véritable petite vitrine de vacances !

Le cadre devrait être assez profond. Vous pouvez y insérer une photo de la destination ou le nom du pays au fond. Puis, dans l’espace restant, vous pouvez introduire les souvenirs des activités, comme les pièces de monnaie ou billets, les billets de concert, les tickets de bus ou d’avion et tous les petits objets qui font parties de votre séjour. Et répétez l’opération pour chacun de vos voyages.

Enfin, il est recommandé de disposer les différents cadres les uns à côté des autres. C’est un endroit restreint mais une belle façon pour rassembler tous vos souvenirs !

Les murs de photos

Imprimez vos photos et encadrez-les (ou pas). Puis, vous pouvez les pinner sur un mur tel un grand tableau souvenir pour un effet galerie d’art ou pour un effet patchwork. Pour devenir plus artistique, donnez différents thèmes : photos de bouffe, portraits, rues …Vous allez agrandir votre collection à chaque retour de voyage ! Là, il sera facile de changer vos photos et vos ambiances.

Une autre idée est d’imprimer vos photos en différents formats. Vous les encadrez et réalisez un joli mur de cadres photos de voyage. Pour obtenir une belle harmonie, choisissez les mêmes types de cadres, même épaisseur et même couleur. Sinon, pour un effet dépareillé, vous pouvez varier les tailles, les formes et les couleurs ! Pour un rendu au top, mixez avec des illustrations!

Les collections

Une autre idée déco est de faire des collections du même item, de différentes formes, tailles, couleurs de chaque pays que vous avez visité : tasses, porte-clés, cartes postales…Disposez-les sur une étagère ou accrochez-les joliment au mur à l’aide de crochets. Il est possible de changer les objets selon vos goûts du moment. Vous pouvez ajouter un côté fun et éclectique à votre décor en concevant une collection d’objets épinglés sur un mur ou un tableau.

Vous pouvez créer également à côté une mini-étagère spéciale photo. Affichez les photos comme des œuvres ou des tableaux. Il est recommandé d’imprimer vos photos sur un papier de haute qualité ou sur toile, puis les disposer sur l’étagère. C’est très simple à réaliser et une originalité garantie !

Des aimants souvenirs

Vous pouvez coller un petit aimant à l’arrière de vos trésors ramenés de voyage. Collez ces objets souvenirs avec de la colle chaude. Vous obtiendrez des aimants uniques à coller et vous épinglez les photos ou documents sur votre frigo! Quelle fierté d’y mettre vos plus beaux clichés.

Un patchwork magnétique sur le frigo : voilà une idée plutôt fun qui consiste à imprimer vos photos sur des magnets, puis les afficher tel un patchwork sur votre frigo ou n’importe quelle autre surface magnétique ( boite du compteur électrique, porte d’entrée…).

En conclusion,

Vos photos de voyage restent vos plus beaux souvenirs. Elles sont beaucoup trop précieuses et méritent d’être décorées avec vos souvenirs de voyage. Vous connaissez maintenant les astuces pour les exposer. Commencez dès lors vos astuces déco !