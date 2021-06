Accueil » Maison Le top 5 des abris de piscine pour profiter de son été ! Maison Le top 5 des abris de piscine pour profiter de son été !

Entre confort et sécurité, l’abri de piscine est un indispensable ! Mais entre tous les modèles disponibles, lequel choisir ? Ultra plat, haut, motorisé… On fait le point !

1 – L’ultra-plat pour une discrétion absolue !

Faire le choix d’un abri de piscine bas ou ultra-plat, c’est opter pour une installation aussi discrète que pratique. Comme il est télescopique, il vous offre une grande modularité et une praticité à toute épreuve. Au quotidien, c’est un minimum d’encombrement pour un maximum d’avantages entre la sécurité, l’esthétisme et une eau toujours à température.

2 – Une version basse tout en esthétisme

Du côté de l’abri de piscine bas, vous misez sur un maximum d’esthétisme ! Comme il est en polycarbonate, sa transparence laisse passer le rayonnement UV ce qui permet de chauffer l’eau naturellement avec un gain de 10 °C en moyenne. En plus, c’est un matériau qui s’accorde à merveille avec l’extérieur pour vous offrir une baignade à la mi-saison. Quant à l’absence de rails, c’est une astuce qui évite l’accumulation des salissures pour un nettoyage facile.

3 – Le semi-haut pour une baignade toute l’année

Si vous avez envie de profiter de votre piscine à fond, alors l’abri de piscine semi-haut est celui qu’il vous faut ! Encore une fois, son fonctionnement télescopique vous promet une manipulation facile pour un maximum de confort. En plus, la qualité de l’isolation est maximale et vous pourrez même vous baigner en toute saison durant les jours ensoleillés. En bref, et si vous souhaitez opter pour une installation à l’année, c’est vers lui qu’il faudra vous tourner !

4 – La version haute pour un spa

Pour profiter d’un endroit à la fois apaisant et reposant, rien de tel que de miser sur un abri de piscine haut. À la fois esthétique et pratique, ses parois verticales et sa façade en polycarbonate transparent se marient à merveille avec les couleurs de votre jardin. En plus, vous pouvez facilement l’ouvrir pour pouvoir en profiter en été alors qu’en hiver, c’est un véritable cocon qui vous promet des entraînements de natation à rallonge.

5 – La version motorisée

Enfin, et pour un maximum de praticité au quotidien, rien de tel que d’opter pour une version motorisée ! En plus, c’est un système qui s’adapte à tous les types d’abris de piscine qu’ils soient plats, hauts ou semi-hauts. Alimentée grâce à une batterie totalement silencieuse et puissante, la recharge est à la fois écologique et particulièrement simple. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à actionner le bouton pour piquer une tête !