Comment faire cuire une pizza surgelée au Micro-onde ?

La pizza est un plat aimé de presque tout le monde. Elle semble comprise parmi les mets de base de presque chaque ménage. Le plus intéressant, c’est qu’il est possible d’acheter une pizza surgelée au marché et de le faire cuire soit même à la maison. D’ailleurs, sa cuisson peut se faire de différentes méthodes dont l’utilisation de Micro-onde. Mais comment alors faire cuire ce plat au Micro-onde ? Découvrez dans cet article, les étapes pour faire cuire votre pizza surgelée au Micro-onde.

Laissez décongeler la pizza pendant 1 à 2 heures

Avant de commencer par faire cuire votre pizza, sortez-la du congélateur et mettez-la sur le comptoir pour faciliter sa décongélation. En effet, si vous faites cuire votre pizza dans un état congelé, la couche externe de givre va fondre et devenir de la vapeur. Ainsi, la croûte et les garnitures vont se détremper et deviendront moelleuses.

Il est alors conseillé de laisser votre pizza surgelée hors du congélateur après achat. C’est le moyen le plus simple pour vous assurer que votre pizza est bien décongelée.

Retirez votre pizza de la boîte après décongélation

L’étape suivante, c’est de retirer la bande déchirable qui scelle l’ouverture de la boîte. Séparez par la suite les rabats en carton. Faites passer la paume de votre main sous la pizza puis retirez-la tout en vous assurant qu’elle est orientée vers le haut. Pour finir, décollez puis jetez la pellicule plastique extérieure ainsi que la base en carton.

Pour réussir cette étape, il vous faudra peut-être une paire de ciseaux pour ouvrir le film plastique. Par ailleurs, si vous ouvrez mal votre pizza, les garnitures peuvent finir par être réparties de façon inégale.

Placez la pizza dans une assiette adaptée au Micro-onde

À ce niveau, assurez-vous que l’assiette soit suffisamment grande pour contenir toute la pizza et mettez-la confortablement au Micro-onde. Par la suite, ouvrez la porte du Micro-onde puis placez l’assiette à l’intérieur.

Cependant, il est déconseillé de mettre du papier d’aluminium et/ou d’ustensiles de cuisine en métal dans le Micro-onde. Cela pourrait créer des étincelles ou même provoquer un incendie pour causer des dommages à votre Micro-onde.

Laissez cuire la pizza au Micro-onde à puissance maximale

L’avant-dernière étape est de laisser cuire la pizza pendant le temps recommandé. Les instructions sur la boîte de pizza indiquent souvent que le produit peut être cuire pendant 3 à 4 minutes. Néanmoins, il existe des cas où la pizza est particulièrement grosse ou épaisse. Dans ces situations, la cuisson peut prendre 1 ou 2 minutes de plus. Ainsi, pour avoir des instructions plus claires, il est conseillé de se reporter à l’emballage.

Laissez refroidir la pizza durant 2 à 3 minutes avant de la manger

La dernière étape, c’est de retirer la pizza du Micro-onde et de la laisser refroidir. Cependant, faites gaffe lorsque vous retirez le plat de l’appareil puisqu’il sera sûrement très chaud. De plus, pour faciliter le partage de la pizza, vous pouvez la couper en petits morceaux une fois qu’elle s’est bien refroidie.

Voilà ! Vous connaissez dorénavant les étapes pour faire cuire une pizza surgelée au Micro-onde. L’utilisation du Micro-onde est parfois recommandée pour la cuisson de pizza surgelée. C’est d’ailleurs la méthode la plus efficace pour faire cuire la pizza de manière uniforme et continue.