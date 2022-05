Où investir en 2022 en France ?

Il existe de nombreux moyens pour vous constituer des sources de revenus secondaires. Investir dans l’immobilier locatif est l’un d’eux. Cependant, même si l’immobilier reste une bonne niche en général, vous devez bien orienter votre investissement au risque d’avoir de mauvaises surprises. Cela passe par la sélection des villes à forts potentiels. En cette année 2022, certaines métropoles se prêtent particulièrement à ce type d’investissement. Si vous vous demandez où investir en France, voici ce que vous devez savoir.

Investir dans l’immobilier locatif au Havre

Ces dernières années, le Havre est l’une des villes ayant connu un développement fulgurant. Il a donc été identifié sans surprise comme la ville la plus rentable de l’année 2021. Sur place, la rentabilité locative moyenne est estimée à 6,7 %. Il faut rappeler que c’est une modalité qui peut évoluer selon les zones.

A lire également : Liste des tâches : pourquoi nous en avons vraiment besoin ?

La croissance géographique que connaît cette ville agit naturellement sur le coût au mètre carré des appartements. Dans une dynamique où le centre-ville ainsi que les anciens quartiers sont réhabilités, de plus en plus de nouveaux arrivants sont enregistrés. De même, la mise en place de la troisième ligne de tramway situe la ville à 1 h de Paris. En effet, le Havre dispose de nombreux arguments en sa faveur.

En moyenne, il vous faut débourser 2 040 euros au mètre carré. En misant sur la bonne qualité de vie ainsi que l’installation des universités au Havre, vous êtes sûr de rentabiliser votre investissement. Les étudiants ainsi que les professionnels s’arracheront les appartements.

A voir aussi : Comment liquider une SCPI ?

Choisir d’investir dans l’immobilier à Nantes

Selon les statistiques de l’INSEE, la région nantaise pourrait accueillir d’ici 2030, 100 000 nouveaux habitants. C’est un chiffre qui vous permet d’effectuer une projection rapide pour vous faire une idée plus ou moins claire de ce que vous pourrez tirer d’un potentiel investissement.

Nantes est une ville où de nouveaux emplois sont continuellement créés. Elle fait partie d’ailleurs de l’une des meilleures villes dans l’agroalimentaire. C’est aussi la 2e ville dans l’aérospatial en France. De ce fait, les demandes en immobilier sont de plus en plus grandissantes. C’est aussi une cité touristique en plein essor qui fait le bonheur de plus d’uns.

En investissant dans l’immobilier locatif, vous pouvez tirer une rentabilité atteignant 4 % chaque année. Cependant, le prix d’achat au mètre carré y est estimé à 3970 euros.

Acheter votre bien à Amiens

Si vous désirez investir dans l’immobilier locatif, Amiens peut être un excellent choix. Sa situation vis-à-vis de certaines grandes métropoles internationales en fait la parfaite ville où investir dans l’immobilier.

Par exemple, elle se situe à 1 h 30 de Paris ou Lille, à 4 h de Londres ou encore à 3 h de Bruxelles. Amiens est l’une des villes les plus jeunes de France. Sa population est constituée de 40 % de résidents ayant moins de 25 ans. La ville accueille également de nombreux événements internationaux.

Le taux de rentabilité annuel est estimé à 6,5 %. Avec un prix moyen au mètre carré qui est de 2 408 euros, il s’agit d’une ville à privilégier.

Investir dans la ville de Tours

Si sa situation par rapport à Paris (moins d’une heure) fait d’elle une ville appréciée par les travailleurs, Tours a plusieurs arguments à faire valoir. Cette cité se caractérise également par un bon dynamisme dans le secteur de l’immobilier.

La région plaira particulièrement aux amateurs de vélos, puisqu’elle offre une piste cyclable de 300 km. Par ailleurs, la demande en immobilier locatif est forte à Tours. Cet état de choses peut s’expliquer par la composition de sa population. La ville compte plus de 30 000 étudiants.

Par conséquent, si vous investissez dans l’immobilier de petites surfaces comme les T1, T2 ou les studios, vous avez la garantie de rentabiliser votre investissement en peu de temps. Sur place, le mètre carré coûte en moyenne 2 860 euros. Avec une rentabilité de 5 % à la clé, investir dans la ville de Tours sera une bonne idée.

D’ailleurs, que vous investissiez dans l’immobilier neuf ou ancien, la loi Pinel vous permettra d’alléger vos impôts sur le revenu. Néanmoins, acheter particulièrement du neuf sera avantageux dans le sens où vous n’aurez pas des travaux de rénovation à effectuer.