Les plateformes de trading de crypto-monnaies décentralisées pour les investisseurs chinois

La Chine compte parmi les plus grands investisseurs sur le marché mondial de la cryptomonnaie. C’est aussi le pays qui comportait les principaux centres de minage sur le secteur des cryptoactifs. Malheureusement, le gouvernement chinois a décidé d’interdire toutes les activités relatives à la crypto-monnaie, que ce soit l’achat, la vente ou les échanges des cryptos. Pour rester sur le marché, les investisseurs chinois doivent passer par des solutions alternatives comme les plateformes de trading décentralisées. Dans cet article, nous allons voir comment les traders maintiennent le cap tout en faisant face à ses restrictions gouvernementales.

Les restrictions gouvernementales en Chine

Depuis 2019, la Chine interdit formellement toutes les transactions ou les investissements liés à la crypto-monnaie. Ceci s’explique avec des justifications sécuritaires et environnementales du pays. En réalité, la Chine ne veut en aucun cas se voir imposer une concurrence avec sa propre monnaie numérique, le e-yuan. En effet, le gouvernement chinois estime que les transactions des actifs numériques sont illégales, notamment l’utilisation ou les échanges des jetons comme le bitcoin, l’Ethereum et tous les autres.

Par ailleurs, les responsables gouvernementaux déclarent qu’ils n’assurent aucune protection pour les utilisateurs qui continuent d’échanger des actifs numériques et des devises en ligne. De plus, la Chine a également interdit la réalisation des paiements et des transactions liées à la crypto-monnaie à travers les banques, les institutions financières et les plateformes de paiement.

D’autre part, le minage de cryptomonnaies est officiellement défendu en Chine. Le gouvernement a jugé que le marché des cryptos est trop volatile. Cette instabilité peut de ce fait nuire à la bourse économique du pays.

Du point de vue écologique, les raisons de ces restrictions sont que les mineurs utilisent plusieurs ordinateurs pour traquer les cryptomonnaies de valeur. Mais avec la surproduction de la chaleur, les systèmes de climatisation tournent obligatoirement à fond. Ainsi, les mineurs consomment davantage trop d’énergie, et peut entraîner des répercussions sur l’écologie et l’impact environnemental du pays.

Pour contourner les restrictions

Néanmoins, les restrictions gouvernementales imposées par la Chine n’en dissuadent pas pour autant les investisseurs chinois. De fait, les commerces des crypto-monnaies continuent encore, mais ils se font à travers les échanges étrangers. Les investisseurs préfèrent maintenant se tourner vers les solutions alternatives comme les plateformes de trading de cryptos décentralisées. Ainsi, de nombreux traders chinois continuent de bénéficier des services d’achat, de vente ou d’investissement lié aux crypto-monnaies.

– Les plateformes d’échanges décentralisées

Les plateformes d’échange décentralisées ou DEX sont les alternatives pour permettre aux investisseurs chinois d’acheter, de vendre ou d’échanger de la cryptomonnaie en toute liberté. Cela étant dit, contrairement aux plateformes centralisées qu’on peut trouver sur crypto-neet.fr , les DEX sont dépourvues de tiers de confiance ou d’intermédiaire. Elles fonctionnent de manière indépendante et en autonomie totale. Les plateformes décentralisées communiquent avec la blockchain en utilisant les smart contracts.

D’un autre côté, les plateformes d’échange décentralisées intéressent davantage les investisseurs chinois du fait de préserver leur identité et leur vie privée. Contrairement aux plateformes centralisées comme Binance, les DEX ne requièrent pas les données personnelles de ses utilisateurs.

– Les différents types de plateformes décentralisées

Actuellement, il existe 3 types de plateformes décentralisées, qui sont les échanges AMM ou Automated Market Makers, les échanges avec des orders book ou carnets d’ordre on-chain, et les échanges avec des carnets d’ordre off-chain.,

Les AMM ou Automated Market Makers sont les plus populaires auprès des investisseurs chinois. Plus simples et plus flexibles, les prix des cryptos seront définis en fonction de la liquidité disponible sur une plateforme. Il n’y a pas de carnet d’ordre qui fixe les barèmes des prix. Les traders peuvent ainsi générer facilement et efficacement des intérêts sur leur investissement.

Le second type de DEX et celui avec un carnet d’ordre on-chain. De ce fait, il est muni d’un order book dans lequel le prix d’achat et de vente est fixé au préalable. Les transactions possibles sur un actif numérique y sont renseignées, ainsi que les historiques. Ce genre de plateforme fonctionne à peu près de la même façon que les plateformes centralisées.

Enfin, les plateformes DEX avec un carnet d’ordre off-chain sont celles qui n’utilisent pas la blockchain pour l’enregistrement des transactions.

Les avantages des plateformes d’échanges décentralisées pour les investisseurs chinois

Compte tenu des restrictions gouvernementales, les plateformes d’échanges décentralisées offrent une alternative avantageuse pour les investisseurs chinois. La réalisation des transactions sur la blockchain assure une confidentialité bénéfique pour ces traders qui veulent à tout prix rester dans l’anonymat. De plus, ces plateformes ne procèdent pas à une vérification d’identité. L’autonomie et la liberté des échanges sont aussi attrayantes. Il suffit de détenir un wallet crypto pour interagir avec les plateformes.

Les utilisateurs peuvent facilement contrôler leurs cryptoactifs. De plus, les échanges sont disponibles à tout moment et peuvent se faire en permanence, assurant une grande flexibilité pour les investisseurs venus du monde entier.

Un avenir certain pour les DEX

Au vu du grand pourcentage des investissements réalisés par les traders chinois sur le marché de la cryptomonnaie, il est clair que les solutions comme les DEX sont en passe de devenir les indispensables dans ce secteur. Grâce à leur utilisation très simple, flexible et fonctionnelle, les plateformes décentralisées attirent de plus en plus les utilisateurs. Même si le gouvernement chinois déclare que les activités d’échanges des monnaies cryptos sont illégales, elles restent tout de même une perspective d’investissement rentable à laquelle l’univers de trading chinois ne cesse d’accroître.