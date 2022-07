Faut-il encore investir dans les crypto-monnaies avec cette baisse du marché ?

Le marché des crypto-monnaies se trouve actuellement dans une situation assez complexe. La plupart des crypto-monnaies sont en baisse, y compris le bitcoin, qui est passé sous les 20 000 $ l’unité.

Ce marché baissier peut effrayer plusieurs investisseurs, notamment ceux qui subissent des pertes. Cependant, un marché baissier peut représenter une opportunité d’acheter des crypto-monnaies.

Qu’est-ce qui a provoqué la chute du marché ?

Il existe plusieurs théories sur ce qui a pu provoquer la chute du marché des crypto-monnaies. L’un des facteurs auxquels on attribue ce phénomène est l’effondrement de Luna (Terra). C’était l’une des pièces ayant la plus grande capitalisation boursière, mais elle a perdu 96 % de sa valeur en une seule journée.

À cela s’ajoute le fait que les taux d’intérêt aux États-Unis étaient en hausse et que l’inflation augmentait.

Tout cela aurait créé le cocktail pour que le secteur des crypto-monnaies s’effondre. Toutefois, ce n’est pas la seule théorie expliquant pourquoi le marché est dans le rouge.

Certains « experts » en la matière ont affirmé que cela était dû au comportement cyclique du bitcoin et donc du marché. Selon cette théorie, le marché a tendance à chuter de façon spectaculaire (cryptowinter) tous les quatre ans environ.

Ceci est basé sur le crash du marché en 2014, puis un autre crash en 2018 et maintenant en 2022. Il peut s’agir d’une simple coïncidence ou d’une véritable théorie, mais pour la confirmer, elle doit se répéter pendant quelques cycles supplémentaires.

Quelle qu’en soit la cause, le fait est que le marché traverse une crise. Une crise qui s’est déjà produite et qui a laissé des leçons.

Est-ce le bon moment pour investir dans le secteur ?

Beaucoup de gens diront probablement que c’est un mauvais moment et que le bitcoin est déjà en train de mourir. Toutefois, n’oubliez pas qu’il y a deux ans, le BTC se négociait à approximativement 4 000 dollars. Et l’année dernière, il a atteint son record absolu de 68 000 dollars.

Malgré le fait que les crypto-monnaies traversent une mauvaise passe, nous avons constaté ces dernières années une augmentation significative du nombre de personnes s’intéressant aux crypto-monnaies. Cet intérêt est toujours présent et de nombreuses personnes y croient encore.

Le bitcoin et le marché des crypto-monnaies sont encore loin d’être morts et sont susceptibles de revenir à la vie. Rappelons que l’une des prémisses du marché est « acheter à la baisse et vendre à la hausse ».

C’est pourquoi cette période et les mois à venir sont une bonne occasion pour investir dans les cryptomonnaies.

Toutefois, il est important de préciser que le marché ne sera pas en plein essor dans quelques mois ou même dans un an.

Les investissements dans un marché comme celui-ci sont à long terme, c’est-à-dire que vous pouvez acheter un bitcoin maintenant à 20 000 dollars et dans 4 ans, il pourrait atteindre 100 000 dollars. Personne ne sait vraiment quand le marché remontera, mais ce qui est clair, c’est que ce ne sera pas de sitôt. Comme on aime le dire, » le second nom de la crypto monnaie, c’est la patience ».

En investissant dans le domaine de la crypto-monnaie, il faut s’armer de patience et de courage pour mieux tirer profit des bénéfices qu’offre le domaine. Au cas contraire, vous perdrez vos fonds d’investissement.

Où acheter des crypto-monnaies ?

Si vous êtes déterminé à investir dans ce secteur et à acheter des crypto-monnaies pour économiser de l’argent, il existe plusieurs endroits où vous pouvez le faire. Cependant, l’une des meilleures plateformes est l’échange centralisé KuCoin. Connu sous le nom de « People’s Exchange », il fournit actuellement le trading au comptant, le trading sur marge, le trading fiat P2P, le trading à terme, le jalonnement et le prêt à ses 18 millions d’utilisateurs dans deux cent sept (207) pays et régions du monde entier.

Selon Coinmarketcap, KuCoin est l’un des 5 meilleurs échanges les plus importants au monde, qui compte des millions d’utilisateurs.

Sur cette plateforme, vous pouvez acheter des crypto-monnaies de manière très simple avec de l’argent Fiat. Le processus d’achat est vraiment simple et l’achat de crypto-monnaies ne vous prendra que quelques minutes. Donc, si vous voulez commencer à investir et à acheter des cryptomonnaies bon marché, vous pouvez le faire sur KuCoin sans aucun problème.

Que retenir ?

Les crypto-monnaies constituent un très bon investissement, même lorsque le marché est en crise. Ce n’est pas la première fois que le marché traverse une situation similaire et il finit toujours par se redresser.

En tout état de cause, vous êtes entièrement libre d’investir ou non, mais si vous décidez de ne pas le faire, vous risquez de passer à côté d’une occasion en or de gagner de l’argent.