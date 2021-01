Accueil » Web/High-Tech Les meilleurs disques durs à avoir en 2021 Web/High-Tech Les meilleurs disques durs à avoir en 2021

Lorsque les besoins en stockage deviennent importants, il est possible de remplacer le disque dur interne d’un PC ou de se procurer un disque dur externe. Dans les deux cas, il faut savoir choisir un matériel performant qui pourra garder les données en toute sécurité. Voici les disques durs qui ont la côte en 2021.

SEAGATE backup plus

SEAGATE est un célèbre fabricant de disques durs performants. Le modèle externe Back plus Hub de 4 To vous offre assez d’espace pour stocker un maximum de données. Il est doté d’un hub USB 3 intelligent et se distingue par sa vitesse qui permet de transférer les données personnelles avec une grande aisance. Grâce à sa qualité, vous pourrez facilement retrouver vos données en cas de problème. Les professionnels comme ceux disponibles sur le site https://www.chronodisk-recuperation-de-donnees.fr/ pourront efficacement vous aider dans cette procédure.

Toshiba Canvio Basics

Ce disque dur permet de stocker 4 To de données et de profiter d’un port USB 3.0 pour les transferts. Performant, fiable et rapide, il est prêt à être utilisé avec Microsoft Windows. Vous n’aurez pas besoin de l’installer ni de vérifier vos pilotes avant de l’utiliser. Vous aimerez également son packaging au fini mat et élégant qui lui permet d’être emporté partout. Par ailleurs, il est compatible avec d’autres matériels 2.0.

Western Digital Wd Red Pro

Si vous recherchez un disque dur interne durable, vous pourrez choisir le modèle WD Red Pro de Western Digital. Compact et solide, ce disque dur est doté de la technologie NASware qui répond à la plupart des problèmes rencontrés avec les disques durs pour ordinateur de bureau. Dans un environnement NAS, il vous garantit la fiabilité, l’équilibre et l’augmentation de la productivité. Vous pourrez synchroniser rapidement vos fichiers dans un matériel sécurisé qui ne risque pas de vous lâcher de si tôt.

Samsung 860 QVO

La marque propose depuis des décennies des produits dont la qualité est reconnue de par le monde. Son disque dur SSD interne 860 QVO 2.5’’ SATA pourra valablement remplacer le disque dur interne de votre ordinateur. Il est doté d’une vitesse d’écriture de 520 Mb et une vitesse de rotation de 5400 tr. Grâce à sa mémoire vive de 1 Go et sa capacité de 1 To, vous direz adieu aux problèmes d’ordinateur tels que les arrêts brusques et les démarrages lents.

Le matériel est trois fois plus rapide qu’un disque dur externe et peut être contrôlé grâce au logiciel Samsung magician. Celui-ci vous permet d’améliorer les performances du disque dur en fonction de vos besoins et d’augmenter sa durée de vie.

Lacie Rugged Mini

La marque Lacie est connue pour ses solutions de stockage au design innovant et rafraîchissant. Le modèle Lacie Rugged d’une capacité de 2 To en est un bel exemple. Ce disque dur résiste à la pluie, aux chocs et à la pression. Il est recouvert d’une belle enveloppe en caoutchouc qui le protège et favorise sa durabilité.

Doté d’un port USB 3.0, il vous offre 4 fois plus de rapidité qu’avec un disque dur standard. Grâce à sa compatibilité avec le 2.0, vous pourrez l’utiliser sur de nombreux modèles d’ordinateurs. Avant tout achat, n’oubliez pas de prendre en compte le format la capacité ainsi que les performances annoncées par le fabricant.