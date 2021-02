Accueil » Immobilier Comment travailler dans l’immobilier ? Immobilier Comment travailler dans l’immobilier ?

Avec 30 000 agences immobilières et près de 34 millions de logements en France uniquement, l’immobilier est un domaine très dynamique. Vu de cette façon, vous devez savoir que c’est un milieu plein de possibilités aussi bien en matière de salaire qu’en ce qui concerne l’évolution de carrière. Il faut le dire, l’immobilier attire énormément. On constate que plus de 230 000 personnes travaillent dans ce domaine. Mais comment réussit-on à travailler dans l’immobilier ?

Les métiers que couvre le domaine de l’immobilier

Immobilier social, immobilier de luxe, immobilier d’entreprise, immobilier commercial… Ce sont là de nombreux domaines et professions qui attirent des passionnés. On peut donc axer sa spécialité dans l’immobilier sur le commerce, le droit, le conseil ou la vente. Ainsi, si vous avez envie de faire carrière dans le domaine de l’immobilier, il existe de nombreuses options que vous pouvez choisir. Vous devrez alors correctement réfléchir à vos compétences, à vos qualités ainsi qu’à vos centres d’intérêt. Cela pourra vous permettre de décider du métier exact que vous désirez exercer dans le domaine de l’immobilier.

Si vous désirez par exemple, être juriste immobilier, vous endosserez le rôle de conseiller juridique. De nombreux hommes de l’immobilier exercent cette spécialité. Le juriste immobilier a une connaissance complète des toutes les dernières lois et applique toutes les réglementations, tout en défendant les intérêts de ses clients. Il prend notamment en charge le suivi des dossiers de ses clients sur le plan administratifs et il se charge de rédiger les actes originaux de vente. Le juriste immobilier est recherché au sein de nombreuses structures parce qu’il peut bien proposer ses talents en entreprise ainsi qu’aux promoteurs ou aux cabinets de gestion.

Il y a également l’agent immobilier dont la spécialité est assez reconnue et très recrutée. Pour cause, il représente l’intermédiaire directe entre les acquéreurs et les propriétaires. On parle aussi de négociateurs immobiliers parce que ce dernier est doté de talents de négociation et est un as de la vente.

Il dispose aussi d’aptitudes solides en droit et en architecture. Les missions de ce dernier consistent à prospecter sa clientèle, afin d’évaluer leurs biens pour l’obtention des mandats. Ensuite, il propose à ses futurs acquéreurs, des visites. Principalement, le négociateur immobilier est un employé des agences immobilières. Il exerce rarement en freelance.

On parle également d’autres métiers comme ceux de promoteurs immobiliers, de conseillers en location, de gestionnaire social…

Les diplômes nécessaires pour travailler dans l’immobilier

Pour travailler dans l’immobilier, selon la spécialité qui vous intéresse, il existe différents cursus. Dans l’enseignement supérieur par exemple, il vous est exigé un BAC +2 immobilier, voire même un BAC +5.

Par ailleurs, les cursus en immobilier sont disponibles dans de nombreux établissements, qu’ils soient privés ou publics. Ainsi, certains lycées, écoles spécialisées telles que les écoles de commerce, de gestions, d’ingénierie ou d’immobilier sont intéressantes en la matière.

Par contre, si vous travaillez dans l’immobilier et désirez effectuer des études assez courtes, vous aurez deux options. Il s’agit de s’engager dans un BTS Profession immobilier, afin de viser un ensemble de professions comme celles de négociateur immobilier ou de gestionnaire de biens locatifs. Vous pouvez également envisager un DUT carrière juridique qui vous permettra de devenir également juriste immobilier.