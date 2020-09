Accueil » Entreprise Organisation d’un séminaire d’entreprise : les facteurs-clés de la réussite Entreprise Organisation d’un séminaire d’entreprise : les facteurs-clés de la réussite

De nombreux séminaires d’entreprises sont organisés en France métropolitaine tous les ans. Si un tel événement ne cesse de gagner en popularité, c’est parce qu’il constitue un puissant outil de management stratégique sur lequel les dirigeants ne sauraient faire l’impasse. Cependant, sa réussite requiert incontestablement une certaine rigueur en matière d’organisation. Quand il est question d’organiser un événement d’entreprise, rien ne doit être laissé au hasard. Nous vous invitons alors à parcourir les informations qui suivent pour prendre connaissance des facteurs-clés de succès de l’organisation d’un séminaire.

Clarifiez les objectifs du séminaire d’entreprise

Si le séminaire était jadis basé sur la communication descendante, il constitue désormais un outil de management axé principalement sur l’humain et la performance de l’entreprise. Le séminaire d’aujourd’hui est collaboratif et répond à plusieurs objectifs bien définis, allant notamment de la consolidation des équipes au lancement d’un nouveau projet, et en passant bien sûr par la motivation des salariés, leur intégration… Il peut ainsi se présenter sous différentes formes.

En partant de ce constat, il importe de bien définir vous objectifs avant de mettre la main à la pâte :

Désirez-vous planifier un lancement d’un nouveau projet ?

Souhaitez-vous renforcer la cohésion d’équipe ?

Envisagez-vous de réunir les cadres supérieurs dans le but de faire un bilan sur la situation de l’entreprise ?

Voulez-vous intégrer autrement les nouveaux recrus ?

Avez-vous un projet de former votre équipe ?

Souhaitez-vous offrir un moment de détente à vos collaborateurs ?

Vous apprêtez-vous à présenter un nouveau produit à vos clients ?

Les réponses à ces questions vont bien sûr vous permettre de connaître vos participants, mais aussi le format ainsi que le thème de votre futur séminaire. Elles vous permettent de surcroît de déjà mieux conceptualiser les premières étapes de l’organisation.

Cependant, selon la thématique de votre séminaire, son organisation peut toutefois se révéler aussi chronographe que fastidieuse. Elle impose en plus une logistique importante et infaillible. C’est la raison pour laquelle de nombreux dirigeants préfèrent confier cette lourde tâche à un expert en la matière. Si tel est aussi votre cas, vous pouvez faire d’Ecrins Outdoor votre allié en matière d’organisation de séminaire Ski et Team Building en montagne, à Serre-Chevalier dans les Hautes-Alpes.

Optez pour le bon thème qui rythmera le séminaire d’entreprise

À présent que vos objectifs sont clarifiés, vous pouvez désormais choisir votre thème de séminaire. Ce choix ne doit surtout pas être pris à la légère puisque la thématique que vous allez sélectionner rythmera du début à la fin votre événement. Il reflétera également vos valeurs et suscitera l’intérêt ainsi que l’implication de votre équipe. Il est dans ce cas normal si le thème figure parmi les principaux piliers sur lesquels repose la réussite d’un séminaire.

Ainsi, selon les objectifs que vous vous êtes fixés, il existe tout un éventail de thèmes sur lesquels vous pouvez baser votre séminaire d’entreprise : gastronomie, sport, séminaire au vert, réalité virtuelle, relaxation et bien-être, voyage, art et culture, œnologie, “Summer Party”, musique, ski, formation, management, intégration, et bien d’autres encore.

Estimez correctement le budget alloué à l’organisation du séminaire

Quel que soit le thème du séminaire que vous souhaitez organiser, l’estimation du budget est une étape-clé que ne vous ne devez en aucun cas négliger. Chiffrer les postes de coûts est certes une opération rigoureuse et gourmande en temps, mais sachez que la réussite de votre événement en dépend.

Pour mener à bien ce travail de chiffrage, vous devez prendre en considération certains paramètres parmi lesquels on cite notamment : le nombre de participants, le type d’événement, la catégorie d’hébergement souhaitée, le nombre de jours, la restauration, la destination, le mode de transport, les activités et animations, l’originalité de l’événement, les dépenses marketing et communication, les dépenses en logistique…

Dès que vous connaissez votre enveloppe budgétaire, il est temps de fixer la bonne date pour l’événement. Pour être certain que vos conviés puissent tous assister au séminaire, vous devez éviter certaines périodes, notamment les weekends, durant les ponts, les vacances scolaires, les événements d’envergure nationale ou internationale, les vacances estivales, avant la clôture du bilan comptable… Quoi qu’il en soit, avant de faire un choix, il est dans votre intérêt de tenir compte des disponibilités de chaque personne concernée ainsi que des impératifs de votre entreprise.

Sélectionnez le lieu du séminaire idéal

La thématique du séminaire, le profil des participants ainsi que le budget prévisionnel préalablement estimé sont en effet les éléments majeurs qui vont conditionner le choix de l’endroit où se tiendra l’événement. Il est en de même pour les contraintes liées au déplacement.

Si le but de votre séminaire concerne le travail, n’hésitez surtout pas à abandonner le cadre de travail habituel de votre entreprise au profit d’un endroit inspirant qui est propice à la concentration et réflexion. Vous pouvez par exemple opter pour un hôtel se trouvant au cœur de la nature.

Pour un séminaire d’intégration ou de motivation, plusieurs options s’offrent à vous : plage, bord d’un lac, centres de loisirs, centres de Team Building…

Si le séminaire que vous souhaitez organiser tourne autour des activités de Team Building, vous pouvez orienter votre choix vers les centres de Team Building, les centres de loisirs, les centres de réalité virtuelle, les centres équestres, les salles de sport, etc.

Quant au séminaire axé sur la détente et relaxation, optez pour un séjour à la montagne, au bord de la mer ou encore dans un hôtel bien-être…

Sachez que lorsqu’il est question de destination, l’embarras de choix est toujours le maître-mot. Seuls votre budget ainsi que le temps dont vous disposez sont votre seule limite. Hormis les endroits déjà susmentionnés, votre choix, selon le thème du séminaire, peut aussi se porter sur : les salles de conférences, les restaurants, les pittoresques chalets de montagne, les musées…

Précisons par ailleurs que si votre événement dure plusieurs jours, l’hébergement est un point que vous ne devez pas ignorer. Hébergement classique, hébergement de luxe, hébergement atypique…, tout dépend de votre budget ou des besoins de vos conviés.

Choisissez les bons prestataires pour des préparatifs sans faille

Pour que votre séminaire d’entreprise soit une réussite, vous devez vous entourer des meilleures prestataires. Les préparatifs de l’événement doivent aussi être infaillibles. Pour mettre toutes les chances de votre côté, autant confier ces tâches chronographes à une agence événementielle. Cette dernière saura vous orienter vers les prestataires fiables et s’évertuera à planifier de A à Z votre séminaire. Déléguer génère certes des coûts supplémentaires, mais vous permet en revanche un gain de temps et de performance significatif. En libérant votre équipe des différentes tâches liées à l’organisation, elle pourra se recentrer sur son cœur de métier pour éviter de mettre à mal la performance de votre entreprise.