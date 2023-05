Les avantages de souscrire une assurance loyer impayé pour votre investissement locatif

L’assurance loyers impayés, également appelée GLI (Garantie Loyers Impayés), est une couverture qui permet de protéger les propriétaires contre le risque de non-paiement des loyers des locataires. Elle présente dès lors de nombreux avantages pour les bailleurs. Si vous vous demandez pourquoi souscrire cette assurance pour votre bien immobilier, alors découvrez ses avantages dans ce guide.

Fonctionnement assurance loyers impayés

Pour commencer, qu’est ce que l’assurance loyers impayés ? Il s’agit de l’indemnité que reçoit le propriétaire lorsqu’un locataire ne s’acquitte pas de son loyer. Elle permet aussi au propriétaire de se protéger en cas de dommages causés à son bien immobilier. En ce sens, les compagnies d’assurance offrent des niveaux de remboursement différents et les conditions d’adhésion sont strictes.

Lire également : La rétractation après signature d'un devis

Avantages des garanties de loyers impayés

Si de nombreux propriétaires décident d’opter pour une assurance loyers impayés, c’est pour ses nombreux atouts. En effet, celle-ci offre un certain nombre d’avantages, tels que la réduction du risque locatif, une indemnisation en cas d’impayés…

Indemnisation en cas de non-paiement

Le principal avantage de l’assurance loyer impayé est qu’elle protège les propriétaires contre les mauvais payeurs. Il est fréquent que les locataires ne puissent pas payer leur loyer pour des raisons personnelles ou financières. Dans ce cas, le bailleur peut se servir de la garantie pour récupérer le montant dû auprès de la compagnie d’assurance.

A voir aussi : Couple : comment choisir votre matelas lorsque vous avez deux sommeils opposés ?

La garantie loyers impayés est une couverture de base qu’on trouve dans tous les contrats GLI. Pour en profiter, vous devez remplir certaines conditions obligatoires, comme informer le locataire du retard de paiement et lui envoyer des rappels. Il y a également des critères à considérer en termes de délais et de solvabilité. Si vous réunissez toutes les conditions, alors vous aurez droit au remboursement immédiat des revenus locatifs dus.

Indemnisation des frais juridiques et de recouvrement

L’assurance loyers impayés peut également prendre en charge les frais de recouvrement. En réalité, si vous devez effectuer des formalités administratives ou judiciaires, celles-ci peuvent engendrer un coût important. Avec la garantie loyer impayé, les frais judiciaires liés aux impayés sont remboursés par l’assureur.

Garantie de recevoir le loyer même en cas de départ prématuré

L’assurance loyer impayé offre aussi une protection contre les vacances locatives. Si un locataire ne respecte pas le délai de préavis et quitte prématurément votre logement ou décède, vous perdez non seulement la perception du loyer, mais subissez aussi une double perte puisque vous devrez faire la remise en état et trouver un nouveau locataire.

La garantie GLI est là pour vous indemniser jusqu’à ce que le logement soit remis en état et loué à un autre locataire. Cette protection se présente sous la forme d’une indemnisation pour la période pendant laquelle le logement reste vacant.

Indemnisation des frais de remise en état

L’assurance loyers impayés vous indemnise des frais de remise en état du bien loué en cas de dégâts matériels. Elle prend ainsi en compte l’ensemble des dommages qui ne peuvent être couverts avec un dépôt de garantie.

L’assureur prend en charge les couts de remise en état du bien, ce qui vous évite d’investir vos propres fonds. Cela rend également le bien plus attractif à la location et vous aide à trouver plus rapidement un autre locataire.