Tech La Maison de l'Influence accompagne le GIE Objectif transport public

Pour l’accompagner dans sa stratégie de sensibilisation dans le cadre de la Rentrée du transport public, le GIE Objectif transport public fait confiance à la Maison de l’Influence.

Depuis 2005, le GIE Objectif transport public a pour mission de promouvoir le transport collectif et de sensibiliser les professionnels du secteur et le grand public aux enjeux de la mobilité durable.

Dans cette perspective et en partenariat avec le ministère de la Transition écologique, le GIE Objectif transport public organise depuis 15 années consécutives la Rentrée du transport public. L’objectif étant de sensibiliser sur l’ensemble du territoire et aux moyens d’offres promotionnelles, les non-utilisateurs ainsi que les utilisateurs occasionnels des transports publics pour les inciter à changer leurs habitudes de déplacements.

S’inscrivant dans une démarche plus soucieuse de l’environnement, cette rentrée permet de porter une réflexion sur la mobilité durable et alternative, sa place dans la ville et dans la vie quotidienne des Français.

Afin de compléter sa campagne de communication, le GIE Objectif transport public utilise pour la première fois l’influence digitale comme levier de communication et fait confiance à la Maison de l’Influence dans sa stratégie de sensibilisation.

Une quinzaine d’influenceurs aux profils variés ont été sélectionnés dans le but de promouvoir l’action mise en place par le GIE Objectif transport Public.

Grâce à l’hétérogénéité des profils sélectionnés et à la diversité des communautés auxquelles ils s’adressent, cette campagne d’influence permettra d’atteindre près de 600 000 personnes sur l’ensemble du territoire. La créativité des influenceurs permettra de proposer un contenu engageant ayant un fort impact auprès de leur communauté.

A propos de la Maison de l’Influence

La Maison de l’Influence est l’agence leader de la micro-influence en France. Forte de ses 6000 influenceuses et influenceurs, elle permet à de nombreuses marques de promouvoir ses produits ou services auprès de communautés engagées et authentiques.

