Ecran Huawei P30 Pro cassé : comment procéder pour le changer ?

Vous avez malencontreusement fait tomber votre Huawei P30 Pro et l’écran est fissuré ou complètement cassé ? Pas de panique, il existe des solutions pour réparer votre précieux smartphone. Dans cet article, nous allons vous détailler les étapes à suivre pour changer l’écran de votre Huawei P30 Pro dans les meilleures conditions possibles.

Commander un nouvel écran en ligne

Tout d’abord, sachez qu’il est possible de changer uniquement l’écran pour remplacer celui qui est endommagé. Vous pouvez vous procurer l’écran directement auprès du constructeur, sur leur site officiel, ou bien via des plateformes spécialisées. Lors de votre commande, veillez à choisir un écran compatible avec votre modèle de Huawei P30 Pro. N’hésitez pas à vous renseigner sur la qualité des écrans proposés et les garanties offertes par le vendeur. Une fois l’écran reçu, vous êtes prêt à passer à l’étape suivante : le remplacement de l’écran endommagé.

Démonter l’écran cassé

1. Éteignez le Huawei P30 Pro

Pour éviter tout risque de court-circuit ou d’endommagement du téléphone, commencez par éteindre entièrement votre Huawei P30 Pro en appuyant longuement sur le bouton d’alimentation et en sélectionnant « Éteindre ».

2. Préparez votre espace de travail

Il est important de travailler dans un endroit propre et bien organisé pour éviter de perdre des vis ou pièces détachées du smartphone. Veillez à avoir tous les outils nécessaires sous la main, notamment un tournevis adapté aux vis du Huawei P30 Pro et un outil d’ouverture.

3. Retirer le cache arrière et le rack dual SIM

A l’aide de l’outil d’ouverture, faites levier délicatement sur les bords du cache arrière pour le détacher du châssis. Une fois retiré, ôtez également le support de la carte SIM en insérant l’accessoire fourni avec le téléphone dans le petit trou situé près de la tranche supérieure.

4. Déconnecter la batterie

Avant de vous attaquer à l’écran, il est essentiel de déconnecter la batterie pour éviter tout risque d’électrocution ou de court-circuit lors des manipulations. Localisez le connecteur de la batterie situé sur la carte mère et débranchez-le en faisant levier avec une spatule non métallique.

Installer le nouvel écran

1. Retirer l’écran cassé

Utilisez l’outil d’ouverture pour décoller délicatement l’écran cassé de son emplacement. Veillez à ne pas abîmer la nappe de connexion de l’écran qui se trouve juste en dessous. Rappelez-vous également de noter où se trouvent les vis si votre modèle en a afin de remettre correctement le nouvel écran.

2. Fixer le nouvel écran

Placez délicatement le nouvel écran sur l’ouverture du téléphone, en faisant attention à ne pas plier ou casser la nappe de connexion. Si des vis sont présentes, refixez-les à leur emplacement initial afin de bien maintenir l’écran en place.

3. Reconnecter la batterie et effectuer un test

Une fois l’écran fixé, reconnectez la batterie et rallumez votre Huawei P30 Pro. Vérifiez que l’écran fonctionne correctement et que aucune rayure ni anomalie n’est apparente. Une fois cette vérification effectuée, éteignez à nouveau le téléphone pour finaliser le remontage.

Finaliser le remontage

1. Remettre le rack dual SIM et réinstaller le cache arrière

Mettez le support de carte SIM en place avant de refermer définitivement le smartphone. Pour finir, clipsez le cache arrière sur le châssis en veillant à bien aligner tous les éléments. Il est recommandé de presser fermement mais délicatement sur les bords pour assurer une adhésion parfaite entre les pièces.