Comment se passe une épilation maillot en institut ?

Si nous traitons souvent avec l’épilation, nous avions encore un excellent sujet pour le combattre avec l’épilation intime ! Bien qu’une grande partie du sexe masculin soit fondamentalement opposé à cela, de plus en plus d’hommes sont eux-mêmes épilation. Tout d’abord, le torse, le dos, les épaules, les sourcils, mais aussi les parties intimes. Années Hippie passées, Jackson et autres excentricités honteux. Le sujet est dans certains tabous, il est prêt à sourire dans d’autres, mais pour les questions d’hygiène, de confort, d’esthétique et de plaire à ces dames, l’épilation est devenue nécessaire. La Saint-Valentin est juste au coin de la rue, donc vous devez être au sommet pour votre amant, alors mettez votre 31 jusqu’à ce que vous entriez dans votre lettre !

1. Les différentes façons de lutter contre les cheveux

Les cheveux sont partout. Demis Roussos ne nous contredira pas. Sur le torse, les jambes, parfois le dos, le dos Les épaules, les oreilles dans le nez, en bref, les cheveux sont partout. Dru, frisottis, marron, sous-poil, les cheveux coulent et comme des insectes, on ne s’en débarrasse jamais vraiment. Cependant, il existe des méthodes plus ou moins efficaces d’éradiquer les cheveux à court ou à long terme.

A. Pince à épiler

C’ est la base de l’épilation. C’est l’outil de torture le plus efficace pour la finition. En fait, les pince à épiler sont efficaces, car elle enlève les cheveux à la racine. Efficace, mais pratique seulement pour les petites zones qui peuvent être épilées, telles que les sourcils ou deux trois poils. La patience n’est pas la première qualité chez les humains, en particulier la beauté. Alors utilisez-les pour de petits chantiers de construction ou si vous êtes presque un ou deux poils qui traînent.

Notre recommandation : Investir dans de bonnes pince à épiler (pas un gadget) comme ces deux pince à épiler pour 9€ Le compteur de l’homme

B. Le rasoir ou la tondeuse

C’ est le méthode la plus rapide et est indolore. Qu’il s’agisse d’un rasoir jetable ou d’un coupe-corps, vous pouvez l’utiliser sur tout votre corps. D’autre part, chaque avantage a son inconvénient. Indolore, cette technique n’est pas considérée comme une épilation, mais un rasage, de sorte que les cheveux vont rapidement repousser. Préférez le rasoir ou la tondeuse en cas d’urgence ou lorsque vous êtes très à l’aise.

Notre recommandation : Cette tondeuse Philips Bodygoom est très pratique pour le corps et la barbe à 48€ sur Amazon

Épilation

Comme son nom l’indique, la crème d’épilation ne s’empile pas, c’est-à-dire qu’elle n’enlève pas les poils à la racine. En d’autres termes, c’est indolore, mais il grandit rapidement. Comme le rasoir, c’est une solution rapide comme la repousse. Il est dans Il ya des hommes spéciaux, mais vous pouvez très bien utiliser une crème épilatoire féminine, seulement le parfum changements. Appliquer la crème dépilatoire sur la peau lavée et sèche sur la zone désirée, laisser reposer pendant 5 à 10 minutes et retirer la crème avec la spatule incluse dans l’emballage. Veillez à ne pas appliquer accidentellement une crème épilatoire sur les zones de cheveux que vous ne voulez pas épiler, sinon vous rincerez immédiatement à l’eau.

Notre recommandation : Cette crème dépilatoire Nair pour hommes à 16,49€ sur Amazon

D. Cire froide

Nous passons à une affaire sérieuse. C’est l’une des méthodes les plus efficaces et convient le mieux aux grandes zones qui doivent être privées. Dans les instituts ou à la maison, vous pouvez utiliser de la cire, même si vous avez besoin d’une certaine compétence, il sera appris rapidement. Les trois cires les plus couramment utilisées sont la cire froide, chaude et orientale. La cire froide se présente sous la forme de bandes. Chauffer la paire de bandes dans vos mains, les séparer et mettre l’une des deux bandes sur la zone à traiter. Rush la bande à nouveau quand elle est mise sur la peau, en l’enlevant avec un coup sec dans la direction opposée de la direction de la croissance des cheveux ! Rapidement et commodément, cette méthode est plus ou moins douloureuse. C’est une question d’habitude, par épilation nous sommes épilés ! Cependant, avec de la cire froide, les cheveux ont tendance à se casser, dans ce cas, utilisez vos pinces à épiler.

E Cire chaude

Nous poursuivons la croissance. La différence entre la cire froide et la cire chaude est, tout d’abord, la température. En vente, il se trouve sous la forme d’un pot chauffé au micro-ondes. Faites beaucoup d’attention à la température de la cire que vous appliquez sur votre peau, le risque de brûlures est important. Spatules pour appliquer de la cire sont souvent fournies avec un moyen de vérifier la température, mais les tester avant d’appliquer sur un Un peu de peau. Après avoir distribué la cire, mettez une bande vide dessus et chauffez-la ou attendez que la cire durcit, s’il s’agit d’une cire sans stries. Comme avec la cire froide, un coup sec dans le sens opposé de la croissance des cheveux.

F. Orientale

Cette cire chaude est légèrement plus complexe que les deux précédentes. C’est un caramel, un mélange de sucre, d’eau et de citron. Plus techniquement, il est préférable d’aller à l’institut pour ce type de cire. Le même principe que la cire chaude, les deux ont les mêmes avantages : ils arrachent efficacement les cheveux de la racine, les cheveux deviennent plus doux et s’affaiblissent, donc il y a de moins en moins de cheveux lorsque les cheveux sont sans poils. Le temps de repousse les cheveux avec des cires est estimé à environ 3 semaines. La cire orientale est la plus appropriée pour la pilosité dite difficile comme les cheveux sur brun et noir peau.

G. Lumière pulsée

Ces dernières années, cette méthode a été tellement démocratisée qu’il est maintenant possible d’avoir un épilateur à lumière pulsée à la maison. À la maison ou dans un institut, le principe de la lumière pulsée reste le même : la lumière capture la mélanine dans les cheveux pour la détruire. Méthode indolore, mais plus coûteuse que d’autres. Ce type d’épilation radicale met le système capillaire dans le long terme de repos et est plus ou moins efficace, selon le type de cheveux et le client. Les séances d’épilation à lumière pulsée doivent être distribuées en fonction du type de lumière utilisée.

H. Le laser

L’ épilation au laser est réservée aux professionnels et n’est pratiquée que par les dermatologues. Le laser promet une épilation radicale. Elle donnerait 90% de la population avec 90% des cheveux. Il faut environ 5 à 6 séances avec un intervalle de 6 à 8 semaines entre chaque session. Les cheveux sont littéralement éliminés et à la fin ne sont pas repoussés ou très peu. Néanmoins, cette méthode ne convient pas à tout le monde et, entre autres choses, comporte le risque de brûlures, ce qui explique pourquoi seuls les dermatologues ont le droit d’utiliser cette méthode.

2. Épilation intime

Nous venons de parler des différents outils et outils disponibles pour l’épilation, il est donc temps d’attaquer le site. Pour ceux d’entre vous qui n’ont jamais touché la précieuse toison auparavant, nous vous dirons ce qu’il est possible ou non. Pour d’autres, ce sera un petit souvenir. Tout d’abord, vous devez savoir qu’aujourd’hui, il est possible d’épiler tout ce que vous voulez, tout est fait en termes d’épilation intime.

A. Épilation pubienne

Le pubis est un os du bassin, mais c’est aussi la zone qui correspond à la partie osseuse située dans le bas-ventre. Les poils pubiens est recouvert de cheveux pendant la puberté, d’où le nom des cheveux pubiens. En tant qu’adulte, cette zone est plus ou moins destinée aux cheveux. Une chose est certaine que les femmes d’aujourd’hui n’aiment plus le style discoball ou ponton. C’est une question de goût, mais il est préférable de prendre soin de vos cheveux pubiens, car il est encore plus confortable pour l’œil et un cheveu plus hygiénique. Pour ceux qui veulent une épilation complète pour les maillots de bain, il est conseillé d’utiliser de la cire et de préférence chaud. Vous pouvez également vous raser, mais déjà les médicaments peuvent épaissir davantage les cheveux pubiens, et la repousse sera rapide. Dans ce domaine, vous pouvez également pratiquer l’épilation radicale. Évitez l’épilation complète, si vous avez un ventre poilu, une combinaison de deux matériaux lisse/poilue n’aura vraiment pas le meilleur effet. Pour ceux qui veulent garder une pubite de trois jours, la tondeuse est le meilleur moyen. Vous pouvez tondre votre pelouse à la hauteur désirée, elle est rapide et indolore. Si vous êtes poilu sur l’aine et les cuisses, pensez à tondre harmonieusement. Pour une page fantaisie, vous pouvez vous amuser à créer diverses hontes, des billets de métro, des cartes routières, des cœurs spéciaux de la Saint-Valentin…

B. Épilation des testicules

Après le pubis, c’est au tour des marcheurs ! Oui, messieurs, comme on vous l’a dit un peu plus tôt, tout est épique. La zone est extrêmement fragile, le chantier promet d’être rempli de souches. La peau contenant vos gonades est particulièrement mince, il est donc impossible d’utiliser de la lumière pulsée ou un laser. En raison de sa finesse, la peau est très flexible et complique l’épilation. Pour ceux qui veulent grandir, nous vous conseillons d’aller dans un institut pour éviter un éventuel accident. Demandez votre Esthéticienne pour des conseils si vous voulez répéter l’opération à la maison ou voir comment cela fonctionne. La tondeuse est inappropriée ici, car le résultat est plus qu’approximatif, et la crème d’épilation peut être trop compliquée à appliquer. Il reste une solution : le rasoir. ATTENTION ! Dangereuse façon de le faire, vous devez avoir le c *******. Un conseil : aller en douceur et penser à étirer la peau autant que possible.

C. Épilation du sillon interfessier

Inter sillon quoi ? Inter-fessier. La rainure intergluténaire se réfère à la zone qui sépare les deux parties des fesses, la zone entre les fesses, mieux connue, dans une langue familière, sous le nom de skate. Certains d’entre nous sont fournis avec des cheveux dans ce domaine, ce qui explique pourquoi ils peuvent être infroids pour avoir une séparation soignée. Pour cela, vous pouvez parier sur l’épilation radicale avec laser ou lumière pulsée. Vous pouvez également vous raser et épiler. Comme avec les testicules, la tondeuse ici est inutile ; soit le rasage ou l’epile ou vous ne touchez rien. Vous pouvez également choisir des cires. Vous comprendrez bientôt que cette zone est encore plus complexe pour enlever les poils que vos bijoux de famille. Le moyen le plus simple est d’aller à l’institut. Si vous voulez le faire à la maison, vous pouvez soit obtenir de l’aide d’une troisième personne, mais il peut être difficile de trouver quelqu’un qui veut vous aider, ou vous pouvez faire en sorte que votre flexibilité fonctionne. Aidez-vous avec un miroir. Nous éviterons de vous dessiner. Envisagez également d’épiler, d’épiler ou de raser la zone qui relie l’interglutter et vos testicules pour des raisons esthétiques évidentes.

3.

Tarifs Les prix de l’épilation, bien sûr, varient d’un salon à l’autre, mais toujours noter que nous devons souvent prêter attention au fait que nous trouver les mêmes gammes de prix. Pour vous donner une idée, voici les prix offerts par un institut parisien pour les épilations à la cire dans le 9ème arrondissement des épilations à la cire, Institut OHM :

A. Épilation

Fesses : 18,50€ maillot de bain (pubis) : 30,50€ Nouveau maillot de bain (argile et testicules) : 41,50€ Sillon interglutéal : 12,50€

B. Épilation à la lumière pulsée (6 séances)

Fesses : 331,20€ Maillot de bain (pubis) : 403,20€ Sillon interglutéal : 220,80€

Merci à l’Institut OHM et à l’Atelier Omasculin.