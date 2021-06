Accueil » Loisirs Comment faire pour aller à Saint-Pétersbourg ? Loisirs Comment faire pour aller à Saint-Pétersbourg ?

Saint-Pétersbourg est une des villes qu’il faut absolument découvrir au moins une fois dans une vie. Avec son architecture unique, sa culture et son accueil appréciable, nombreux sont les européens qui désirent s’y rendre. Mais où se trouve exactement Saint-Pétersbourg ? Et, surtout, comment s’y rendre ? Voici tout ce que vous devez savoir à ce propos :

Saint-Pétersbourg : un lieu à visiter absolument !

Ville culturelle emblématique de la Russie, Saint-Pétersbourg se trouve sur les côtes de la Baltique, sur les îles du delta de la Neva. Fondée en 1703 par l’empereur Pierre le Grand, elle a tout pour séduire les vacanciers et touristes en tout genre. Pendant 2 siècles, Saint-Pétersbourg était la capitale impériale de la Russie et garde toujours les vestiges de cette époque glorieuse.

Saint-Pétersbourg est surtout connu pour son architecture impériale qu’on trouve un peu partout dans la ville. Et bien qu’il s’agisse d’un de grand port de Russie, la ville est très calme et offre des séjours paisibles aux touristes. Saint-Pétersbourg est également connu pour ses nombreux centres culturels et historiques, ce qui lui a valu une place parmi les villes du patrimoine mondial. De nombreuses images illustrent effectivement la beauté de cette ville.

Mais si Saint-Pétersbourg est effectivement belle en image, elle l’est encore plus en vrai. Alors, comment faire pour aller à Saint-Pétersbourg ?

Il existe de nombreuses manières de se rendre à Saint-Pétersbourg. La ville est accessible depuis l’Europe par la route, en voiture, en bus ou encore en train. Par contre, il faudra plusieurs jours de voyage par ces moyens, ce qui ne sera pas forcément confortable. En train, depuis la France, il faut compter 2 jours pour ce voyage.

Il existe également une autre solution très intéressante et confortable pour se rendre à Saint-Pétersbourg. Comme il s’agit d’une ville très connue et très prisée par des touristes du monde entier, de nombreux ferry passent par Saint-Pétersbourg. C’est le moyen préconisé par les voyageurs pour se rendre dans cette ville tant convoitée.

Il est, bien évidemment, aussi possible de s’y rendre en avion. D’ailleurs, c’est le moyen le plus rapide pour aller à Saint-Pétersbourg si l’on vient de plus loin. L’aéroport le plus près de la ville est l’aéroport de Pulkovo. Il se trouve à 23 km au sud de la région. Une fois descendus de l’avion, de nombreux taxis sont présents pour desservir les voyageurs. Pour ceux qui ont un budget plus serré, les bus sont également là pour les ramasser.

Les agences de voyage

Enfin, pour ceux qui ne veulent pas se pendre la tête à trouver des billets d’avion et de train, il existe de nombreuses agences de voyages à Saint-pétersbourg. Ces agences s’occuperont de vous trouver des places dans les transports et vous accompagneront jusqu’à destination. L’autre avantage des agences de voyages, c’est que vous n’allez pas devoir vous occuper de l’hébergement.

Elles s’occupent de tout et même des circuits à suivre pour découvrir le meilleur de Saint-Pétersbourg. Les agences de voyages vous facilitent aussi la gestion de budget puisque tout est compris dans un pack. Il faudra juste trouver une bonne agence pour profiter d’un séjour inoubliable.