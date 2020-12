Accueil » Habitat Comment ouvrir une porte avec une clé derrière ? Habitat Comment ouvrir une porte avec une clé derrière ?

Vous ne pouvez pas prédire quand vous pourriez faire face à une situation où vous devez déverrouiller une porte, mais cela peut arriver à tout moment. Que vous soyez enfermé à l’extérieur de votre maison ou que vous ne puissiez pas accéder à une pièce, il est important de connaître les bonnes façons de briser une serrure. Puisque vous ne savez peut-être pas quand cela pourrait vous arriver, lisez ces façons d’ouvrir votre porte sans clé pour éviter une urgence grave.

Carte de crédit

L’ utilisation d’une carte de crédit pour ouvrir une porte verrouillée est l’une des plus anciennes astuces du livre. Bien que cela puisse sembler impossible ou potentiellement dangereux pour votre carte, vous pouvez le faire. Cependant, il est important d’utiliser la bonne méthode pour déverrouiller la porte avec succès. Tout d’abord, vous devez savoir que cela ne fonctionnera qu’avec des serrages à ressort, pas des boulons dormant. Prenez une carte, vous pouvez risquer au cas où quelque chose se passe, de préférence une carte laminée pliable. Forcer le serrure entre la serrure et le cadre de la porte, puis pliez-le pour forcer la serrure à retourner dans la porte. Vous pouvez également le forcer entre la porte et le cadre au-dessus de la serrure s’il n’y a pas de place entre la serrure et le cadre. Balayez rapidement vers le bas tout en inclinant la carte vers le cadre. Vous aurez peut-être besoin d’une carte plus épaisse pour cela.

Tournevis

Un autre excellent outil à utiliser est un tournevis. Un tournevis petit ou mince fonctionnera le mieux sur les portes intérieures ou les portes avec des poignées d’intimité. Il suffit de pousser le tournevis dans le trou de la poignée de porte pour autant que vous le pouvez. Ensuite, tournez ou tournez le tournevis jusqu’à ce que la serrure s’ouvre. Vous pouvez également utiliser un tournevis à fente pour ouvrir un verrou à ressort si vous le codez entre le boulon et le cadre. Ensuite, remuez le tournevis jusqu’à ce que vous repoussez la serrure dans la porte. Les tournevis peuvent également retirer les charnières de votre porte si nécessaire.

Set de cueillette

Vous pouvez également essayer de choisir vous-même la serrure avec un ensemble de verrouillage. Les ensembles de crochetage sont essentiels pour le choix d’une serrure. Sans oublier qu’ils sont livrés avec des crochets et des râteaux de différentes tailles pour accéder à n’importe quelle serrure de style. N’oubliez pas de choisissez un ensemble de picking de haute qualité pour une durabilité et une efficacité maximales. De plus, il est impératif que vous sachiez comment choisir la serrure, sinon vos efforts seront pour rien.

Broches Bobby

Les broches Bobby peuvent ouvrir une porte verrouillée similaire à un ensemble de picking, mais cela nécessitera plus de concentration et de patience. Vous aurez besoin de deux épingles à bobby pliées dans une forme spécifique car les deux joueront un rôle important dans cette action. Une broche imitera la clé, alors pliez-la près du point culminant pour qu’elle soit perpendiculaire aux deux extrémités libres. Collez cette partie au fond du trou de serrure. Pliez la deuxième broche au point d’appui pour former un long morceau droit. Courbez légèrement une extrémité pour former un choix. Cela va au sommet du trou de serrure. L’objectif est de pousser chaque goupille de verrouillage individuelle hors de la voie qui permettra au cylindre de verrouillage de tourner.

Appelez un professionnel

Si tout le reste échoue, appelez un serrurier professionnel. Serruriers sont experts dans la rupture et la création de serrures pour votre maison ou véhicule. Ils peuvent également vous faire une copie de votre clé, en cas de perte de l’original. Quoi qu’il en soit, un serrurier disposera des outils essentiels pour déverrouiller la serrure sans nuire à votre porte.

