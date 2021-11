Où apprendre l’arabe gratuitement ? Partager :







Vous voulez enseigner l’arabe gratuitement à votre enfant, mais vous ne trouvez pas d’outils pédagogiques efficaces ?

Parce que oui…

En tant que parent, vous voulez ce qu’il y a de mieux pour votre tout-petit ange.

Et précisément…

Avez-vous déjà investi beaucoup d’argent dans des cours d’arabe, mais votre enfant ne sait toujours pas comment communiquer en arabe ?

Sans oublier qu’il n’est pas motivé , lui aussi ?

C’est terriblement lourd et cruellement irritant !

Mais…

Il existe un outil pédagogique exceptionnel et gratuit pour enseigner l’arabe aux plus petits .

Vous connaissez certainement cet outil, même si vous le sous-estimez probablement.

Regardez…

Vous êtes sûr de trouver ce jeu éducatif ridiculement simpliste à première vue, mais il est astucieusement puissant dans la pratique.

Alors, sans plus tarder…

Le voici :

Cet outil est la chanson pour enfants .

Oui…

De nombreuses recherches psycholinguistiques ont été menées à ce sujet.

Alors, accrochez-vous bien…

Parce que précisément…

Les informations que vous allez découvrir dans ce guide définitif présentent deux particularités : elles proviennent de recherches linguistiques sérieuses et sont expliquées de manière simple.

Alors, ouais…

comprendrez bientôt les 8 raisons qui font des chansons pour enfants un outil éducatif exceptionnel pour enseigner l’arabe gratuitement à votre enfant Vous (certaines raisons vous surprendront !)

Mais ce n’est pas tout :

découvrirez également des astuces pratiques et des conseils Vous y pour prendre des mesures et faites de la rime pour enfants votre grand allié.

Et plus encore :

À la fin, on vous offrira un magnifique bonus, avec une compilation inédite avec de magnifiques chansons pour enfants pour le bonheur de votre loulou.

Allons-y…

Il est parti !

1. La chanson pour enfants permettra à votre enfant de poser les bases essentielles de sa maîtrise de l’arabe, à travers la construction de sa conscience phonologique

1.1. Quelle est la conscience phonologique de votre tout-petit ?

Sensibilisation phonologique…

Hein… ?

En fait, c’est juste un terme compliqué à exprimer quelque chose de simple, mais essentiel pour votre enfant.

Regardez…

conscience phonologique de votre tout-petit est sa capacité à percevoir les sons La du langage et à les manipuler.

En d’autres termes…

Si votre enfant vous entend chanter avec bonheur le mot « chat », sera en mesure pour percevoir qu’il y a deux sons : « ch » et « a ».

Mais attention…

S’il est d’humeur diaboliquement enjouée, il va vous dire : Peut-être, « rat » ! Et c’est une simple manipulation de sonne car votre adorable imp aura remplacé le son « ch » par le son « r », qui donne « rat » au lieu de « chat ».

Tu le vois ?

C’est juste une prise de conscience phonologique.

Et pourtant…

Cette capacité à distinguer les sons est de la plus haute importance pour que votre enfant apprenne l’arabe !

Mais pourquoi ?

Oui…

1.2. Pourquoi la conscience phonologique est-elle si importante pour que votre tout-petit apprenne l’arabe ?

Voici donc le secret :

« La voix ne contient que ce que l’oreille entend. »

Alfred Tomatis En d’autres termes…

Votre enfant ne peut émettre que des sons qu’il a déjà entendus. Parce que, oui, assimiler un la langue, c’est avant tout assimiler ses sons. Et votre tout-petit a besoin d’assimiler les sons de la langue arabe pour comprendre et communiquer en arabe .

Mais…

Il y a un gros problème…

C’est parce que votre tout-petit n’arrive pas à assimiler les sons de La langue arabe.

Oui…

Il ne peut pas, parce qu’il ne les entend pas.

Regardez…

Imaginez qu’un touriste chinois vous arrête alors que vous ne l’avez pas fait aucune notion en mandarin. Pas un ou deux, il part pour un monologue monumentale de cinq minutes.

Qu’est-ce qui se passe ?

Vous l’ entendez certainement, bien que probablement, la seule chose que vous entendiez une pâte informe et indigeste de bruits entremêlés.

De plus, vous ne savez pas si ce « bruit » que vous venez de discerner dans ce monologue est un son, un mot ou même une phrase. À moins que ce ne soit juste un blanchiment de la gorge de votre interlocuteur, après tout ?

Alors, précisément…

C’est exactement la même situation que vous enfant lorsqu’il découvre la langue arabe.

Oui…

Il doit d’abord apprendre à entendre les sons et à les discerner avant de pouvoir assimiler ces phonèmes et finalement les produire lui-même.

Alors, ouais…

Tu as compris maintenant…

Cette capacité à distinguer les sons est de la plus haute importance pour que votre enfant apprenne l’arabe !

Et…

La conscience phonologique est une base essentielle pour que votre tout-petit maîtrise l’arabe , n’est-ce pas ?

OK, mais…

Et la chanson des enfants dans tout ça

Oui…

1.3. Pourquoi la rime infantile est-elle exceptionnelle pour développer la conscience phonologique de votre enfant ?

Je parie que tu penses que c’est ce que tu penses ton petit pouvait entendre arabe. Il n’y a rien dans les chansons de maternelle tellement exceptionnel après tout.

Toutefois, si…

Regardez…

chansons pour enfants contiennent 4 ingrédients explosifs Les qui aident à développer la conscience phonologique de votre enfant d’une manière qu’aucun autre son ne pourrait le faire.

Et c’est précisément ce qui rend les chansons pour enfants si exceptionnelles !

Alors…

Voici les 4 célèbres ingrédients explosifs de chansons pour enfants :

Ingrédient #1 : Le caractère ludique de la chanson pour enfants est extraordinairement magnétique.

Ingrédient #2 : Les sons de Les chansons pour enfants sont merveilleusement magiques.

Ingrédient #3 : la répétition de La chanson pour enfants est diaboliquement efficace.

Ingrédient #4 : Le rythme de la chanson pour enfants est d’une puissance redoutable.

Et en plus…

Voici un exemple de la puissance captive du rythme :

C’est fou…

Es-tu aussi resté inattentif jusqu’à la fin de la vidéo ?

Et précisément…

Imaginez l’effet immersif que cette chanson peut avoir sur votre petit lutin, il va certainement adorer !

Alors, ouais…

Ces 4 ingrédients de chansons pour enfants guideront et aideront votre tout-petit à discerner les sons de la langue arabe, à les mémoriser, à les jouer facilement et à maintenir son intérêt et sa motivation sur le long terme.

Mais la chanson pour enfants a bien plus qu’un simple tour dans sa manche !

Regardez…

2. La chanson pour enfants permettra à votre enfant d’avoir une magnifique prononciation de l’arabe et un discours brillant

.

Imagine ça un soir, vous avez surpris votre fils en conversation avec son animal en peluche préféré.

Tu es à sa porte et il ne t’a pas encore vu.

Mais vous ne bougez pas et vous prenez un moment délicieux pour savourer ce flot mélodieux de paroles qui voyagent jusqu’à vos oreilles.

Ce sont les paroles de votre fils, si finement et clairement prononcées en arabe.

Quel rêve, n’est-ce pas ?

Cependant…

Ce doux rêve deviendra bientôt votre réalité éblouissante.

Parce que oui…

D’autres l’ont déjà fait vous, alors pourquoi pas ?

Et précisément…

Les chansons pour enfants peuvent vous aider dans cette aventure fantastique.

Parce que oui…

Ils permettront à votre tout-petit d’éviter ou de corriger deux problèmes épineux rencontrés par de nombreux étudiants arabes.

Ces problèmes épineux sont les suivants :

une prononciation qui déchire l’oreille

et joint qui gâte.

Imaginez l’état de vos pauvres interlocuteurs…

Oui, mais…

Comment allez-vous autoriser une rime pour enfants ? pour affiner la prononciation et la parole de votre enfant ?

C’est simple…

Pour communiquer en arabe, il faut écouter, mais aussi parler la langue. Et c’est ce que fait admirablement la chanson pour enfants.

Et oui…

Comme tu le comprends, La rime pour enfants aide à entraîner l’oreille aux caractéristiques de la langue. Mais ces entrées linguistiques doivent être réutilisées par votre enfant afin que ancrée dans sa mémoire.

Et précisément…

La chanson pour enfants offre cette opportunité d’apprentissage active car les chansons sont amusantes pour votre enfant, leur rythme et leur mélodie sont attrayants. Et avant longtemps, écoute…

Votre enfant commence déjà à imiter spontanément les sons du chanson pour enfants, répétez ses paroles puis apprenez ses prières. Et tu l’entends chanter cette chanson.

Mais il y a encore mieux…

chansons pour enfants sont pleines d’interjections et de mots amusants. Et la magie des chansons pour enfants est qu’elles aident les plus petits à répéter des groupes de sons difficiles Les dans le but d’améliorer leur élocution.

Tu la connais ? Peut-être cette petite chanson française pour enfants ?

Oui, cette fameuse « moustache pistache » avec « picopiche et picopache » ?

Moustache pistache Moustache pistache Picopiche et picopache Pif pour ma pitafe Pif pour ma basket

Eh bien, précisément…

Vous ne pouvez pas imaginer à quel point les plus petits s’amusent face aux défis de prononcer ces groupes de mots et de phonèmes difficiles. Et ce sera exactement la même chose pour votre enfant avec les chansons de la chambre d’enfant arabe.

Mais…

Il se passe autre chose en même temps.

Oui…

Votre enfant ne le sait pas, mais développe et entraîne les muscles de la langue et de la bouche en utilisant les différents sons et intonations de la chanson.

C’est intéressant, n’est-ce pas ?

Et précisément, c’est essentiel car les capacités d’élocution des enfants, mais aussi des adultes, sont basées sur les muscles de la bouche et du visage.

Alors oui…

Comme vous le savez, les chansons pour enfants contribuent également au développement physique de votre enfant. C’est incroyable, n’est-ce pas ?

Eh bien, précisément, la suite est encore plus excitante !

Oui…

3. La chanson pour enfants permettra à votre enfant d’assimiler l’intonation et le rythme de la langue arabe

Regardez…

Vous souvenez-vous de l’intonation de votre voix lorsque vous posez une question ?

Ou lorsque vous racontez l’histoire d’un un événement passionnant qui vient de vous arriver à un ami ?

Et bien, précisément…

Votre enfant a besoin d’apprendre ces variations d’intonation et de rythme du langage coranique afin de comprendre et d’être compris.

C’est l’un des principes fondamentaux de la communication.

Et précisément…

Le rythme et la répétition de la chanson pour enfants guideront votre enfant à merveille dans l’apprentissage des variations et du rythme de la langue d’Ismaël.

Mais il y en a encore mieux !

Vous allez maintenant aborder l’un des fondamentaux du langage…

Tiens bien…

4. La chanson pour enfants permettra à votre enfant d’apprendre les bases de la langue arabe

La chanson pour enfants permettra à votre enfant d’assimiler les bases linguistiques de l’arabe.

Voici ce que votre tout-petit apprendra :

structure des phrases,

règles grammaticales,

négation,

placement des adjectifs

et bien plus encore.

Et précisément…

Comme les vers des chansons pour enfants sont courts, ils sont faciles à répéter pour votre enfant. Et d’une certaine manière Il n’est pas surprenant que les paroles des chansons pour enfants fassent rapidement partie des premières phrases des plus petits .

Regardez cette illustration…

Connaissez-vous la chanson pour enfants ? Il le faut » ?

C’est une garderie française, Rhy. corriger le verbe à prendre et éviter la fameuse erreur de « il Je dois emporter ! »

Le voici :

Je dois prendre mon chapeau, dit le corbeau, pour aller au zoo Saluer les oiseaux venant du Congo. Je dois prendre mon parapluie, dit la pie, pour aller à Paris à la recherche des canaris qui viennent du Chili.

Et il y en a bien d’autres…

Oui, par exemple, il existe Ditties à présenter :

la notion de conditionnel,

la notion de phrase négative avec « non… »

, et l’utilisation de « from » et « as soon as ».

Et précisément…

Il en va de même pour les chansons arabes pour enfants !

Et c’est ce qui est génial :

C’est que ces modèles de langage appris et ces structures syntaxiques peuvent être réinvestis dans les interactions orales de votre enfant.

Mais attention…

Ce n’est pas immédiat. En fait, il y a toujours un moment d’incubation où votre enfant absorbe et se nourrit tranquillement de nouvelles informations. C’est une progression sous-marine, puissante, mais pas forcément visible.

Et au moment le moins attendu, vous serez surpris par les nouvelles phrases de votre enfant !

Mais ce n’est pas tout…

5. La chanson pour enfants permettra à votre enfant d’enrichir son vocabulaire

La chanson pour enfants est magique car est un outil formidable pour développer le lexique de votre enfant.

Parce que oui…

Merci aux comptines pour enfants l’enfant entendra de nouveaux mots qu’il n’aurait pas entendus dans la langue commun.

Et précisément…

La plupart des chansons pour enfants se distinguent par la répétition fréquente de leurs paroles.

Et précisément…

Cette répétition, et donc cette longue exposition à de nouveaux mots, permet d’ancrer plus facilement un nouveau lexique dans le cerveau de l’enfant.

Et curieusement…

À travers des comptines pour enfants, les enfants sont amenés à aborder un lexique thématique , comme les couleurs, les parties du corps ou les animaux, par exemple.

Et grâce à la richesse et à la diversité de ses thèmes, les comptines pour enfants enrichiront majestueusement le répertoire lexical de votre enfant .

Et encore mieux…

chansons pour enfants offrent également la possibilité de pratiquez le vocabulaire appris. En fait, ces phrases sont conçues de manière à ce qu’un sujet soit choisi afin de donner un contexte spécifique Les à l’apprentissage du vocabulaire.

Mais les merveilles des comptines ne s’arrêtent pas là !

La suite va sûrement vous surprendre…

6. La chanson pour enfants permettra à votre enfant d’assimiler la structure d’une histoire

La chanson pour enfants apprendra à votre enfant la structure d’une histoire.

C’est une compétence fondamentale pour que votre enfant devienne un bon lecteur de l’arabe .

Parce que oui…

Pour développer ses compétences en lecture, votre enfant doit comprendre les étapes et l’ordre chronologique des événements d’une histoire.

Et vous devez également comprendre comment ce qui se passe en premier affecte ce qui se passe ensuite.

Et précisément…

Alors qu’en général, c’est bref, les comptines pour enfants racontent une histoire qui contient un principe, un médium et un finale. Enseignez aux enfants que les événements se déroulent en séquence, et les plus petits commencent à apprendre à comprendre et à suivre histoire.

C’est surprenant, n’est-ce pas ?

Et oui…

Il n’est pas étonnant que les chansons pour enfants soient parmi les premières histoires qu’un enfant peut suivre et comprendre.

Alors oui…

Les chansons pour enfants fourniront comme par magie les éléments nécessaires pour que votre enfant devienne un excellent lecteur d’arabe !

Mais ce n’est pas tout…

La suite est impressionnante : vous découvrirez l’effet des rimes infantiles sur les mécanismes cérébraux de votre tout-petit…

Il est parti !

7. La chanson pour enfants permettra à votre enfant d’apprendre l’arabe facilement, en développant ses compétences de mémorisation

La chanson pour enfants permettra à votre l’enfant apprend l’arabe facilement et rapidement en développant ses compétences de mémorisation .

Et…

La mémorisation est un pilier de apprentissage.

Oui, parce que…

Sans possibilité de stocker, de conserver et renvoyer des informations, c’est-à-dire que sans mémoire, il n’y a pas d’apprentissage. Pas en arabe ni rien d’autre.

Mais…

Comment fonctionne la pépinière Cela aide-t-il votre enfant à conserver des informations ?

La réponse est simple :

La chanson pour enfants active les deux hémisphères du cerveau de votre tout-petit. Et c’est fantastique pour la raison suivante : les psycholinguistes révèlent que cette activation simultanée du cerveau crée une situation optimale où se déroule l’apprentissage le plus productif.

Mais…

Je parie que tu te demandes comment est-ce possible ?

Oui…

Comment une simple rime enfantine peut-elle compromettre les deux lobes du cerveau ?

Voici le secret :

Comme vous l’avez compris, le cerveau est composé de deux hémisphères : le droit et le gauche. L’hémisphère droit est activé lors de l’apprentissage des mélodies, tandis que l’hémisphère gauche est activé lorsque les mots sont appris .

Et précisément…

Une rime pour enfants est composée d’une mélodie et de mots, permettant aux deux hémisphères du cerveau de s’engager simultanément. Et c’est grâce à ce mécanisme que la chanson met votre enfant dans une situation optimale de mémorisation et donc d’apprentissage de l’arabe.

C’est merveilleux, n’est-ce pas ?

Quoi de plus excitant que d’apprendre l’arabe en chanson !

Mais attends…

La suite est essentielle, car elle touche à un pilier essentiel de toute approche didactique de l’enseignement de l’arabe aux plus petits…

Regardez…

8. La chanson pour enfants permettra à votre enfant d’apprendre l’arabe tout en jouant et de maintenir ainsi sa motivation à long terme

.

La motivation est cruciale pour que votre enfant assimile l’arabe, car l’apprentissage d’une langue est un processus qui demande des efforts réguliers sur une longue période.

Oui, parce que…

L’assimilation d’une langue n’est pas un sprint fatiguant, mais un marathon passionnant !

Mais…

Comment gardez-vous l’intérêt de votre enfant ?

La réponse est simple :

C’est par le jeu et le plaisir que votre enfant conservera sa motivation à apprendre l’arabe. Et dans cet esprit, la chanson pour enfants est un jeu amusant et éducatif exceptionnel pour votre tout-petit.

Regardez…

Écoutez cette chanson pour enfants et essayez de vous mettre à la place de votre enfant…

Imaginez ce que ressent votre enfant en écoutant cela délicieux mélodie…

Il est porté par ce rythme délicatement fascinant et agréablement rassurant. Quel plaisir pour les sens ! Il veut sauter extatique au rythme de cette chanson et danser à l’infini.

Et tu entends ces mots ?

Ils sont intelligemment simples et irrésistiblement répétitifs : vous les écoutez et vous les comprenez facilement. Et c’est alors que dans un tourbillon de couleurs vives, un monde intrigant, déroutant et diabolique captivant traverse son esprit d’enfance. Un monde où les petits singes sautent sur un lit…

C’est fou et c’est très charmant pour un enfant, n’est-ce pas ?

Alors…

Je parie que tu penses, peut-être tout comme moi maintenant.

Vous pensez peut-être que c’est beaucoup plus intéressant que des exercices de grammaire, n’est-ce pas ?

Et tu as tout à fait raison !

Parce que oui…

L’arabe est une langue à vivre et à partager ! Et le recette secrète pour l’apprentissage est merveilleusement amusant parsemée de magie et de captivité.

Et le résultat…

C’est une motivation extravagante et géniale pour que votre enfant apprenne l’arabe.

Oui, mais…

En tant que parent, vous voulez offrir ce don inestimable de bilinguisme à votre enfant. Et vous voudrez peut-être aussi transmettre votre merveilleux patrimoine linguistique et culturel à votre tout-petit.

Et c’est possible !

La suite vous offrira des conseils et des suggestions pratiques pour profiter de tous les avantages notables de la chanson pour enfants et savourer délicieusement les fruits de vos efforts bientôt.

Alors, sans plus tarder…

9.1. Conseils pratiques pour les parents : 9 conseils efficaces

« Savoir ce n’est pas suffisant, il faut savoir comment postuler. La volonté n’est pas assez, il faut savoir comment agir. »

Bruce Lee Voici donc quelques secrets pour vous aider dans votre nouvelle aventure et faire de la chanson pour enfants un outil magique à ajouter à votre mallette pour apprendre l’arabe à votre adorable enfant :

Il est essentiel de prendre des mesures. Oui, car la seule certitude de qui ne fait rien, c’est l’absence de résultats. Et souvenez-vous du célèbre proverbe arabe : « Qui est éduqué sans labourer sans semer ».

La motivation des parents est merveilleuse communicatif. Oui, parce que si vous êtes vraiment motivé et intéressé par transmission de la langue arabe à votre enfant, alors devinez quoi ? C’est communicatif ! Mais attention, le contraire est également vrai : « Oui Maman et papa ne se soucient pas de l’arabe, je m’en fous non plus. »

La motivation pour apprendre l’arabe est alimentée par un puissant pourquoi. Oui, car sans « pourquoi », la route devient chaotique. Pourquoi est-ce que je veux enseigner l’arabe à mon fils ? Cette réponse, qui vient du fond de vos intestins, est celle qui vous fera pousser des ailes les jours où vous perdrez votre souffle.

La motivation à utiliser des rimes pour enfants se nourrit également d’un puissant pourquoi. Oui, parce qu’une façon fantastique de maintenir votre lama en vie est de vous souvenir des merveilleux avantages des chansons pour enfants pour votre tout-petit. Et d’ailleurs, si vous en doutez encore un peu, consultez cet article sur les 3 approches pédagogiques efficaces pour enseigner l’arabe aux plus petits, et vous serez agréablement surpris de voir que la chanson pour enfants répond à toutes les exigences sans exception !

La persévérance est le terrain fertile pour succès. Oui, parce que l’apprentissage d’une langue est un marathon Waouh, ce n’est pas un sprint fatiguant. La motivation sert de propulseur initiale, mais c’est le régularité qui donnera lieu à une habitude qui, pour sa part, sera le terrain fertile à partir duquel votre succès s’épanouira.

La pratique est fabuleuse. Oui, parce qu’il n’y a pas de recette miracle. Pas pour apprendre l’arabe, rien d’autre. C’est à travers la forge que vous devenez forgeron. Et c’est en pratiquant encore et encore, que votre enfant va bientôt vous surprendre par sa maîtrise exceptionnelle de l’arabe.

L’apprentissage actif est primordial. Oui, car l’interactivité est un aspect essentiel des chansons pour enfants. Encourage pour que votre enfant chante, imite les sons et combine les gestes.

Heureusement, la langue arabe n’est pas une condition préalable. Oui, car tous les parents ne parlent pas nécessairement l’arabe. Vous pouvez également profiter de ce moment avec votre enfant pour apprendre l’arabe. Qui a dit que les chansons pour enfants étaient réservées aux enfants ?

Une pression excessive sur soi-même est contre-productive Oui, car faire de son mieux est l’essentiel, et lâcher prise est magique.

Toutes les chansons pour enfants ne sont pas égales, et certaines seront plus efficaces pour votre enfant. Parce que chaque petit est différent.

Voici donc quelques conseils pour vous guider dans le choix d’une chanson pour enfants que votre enfant appréciera :

La répétition est magique. Si votre enfant est jeune, une chanson pour enfants avec de nombreuses répétitions l’aidera à assimiler plus facilement les sons.

est magique. Si votre enfant est jeune, une chanson pour enfants avec de nombreuses répétitions l’aidera à assimiler plus facilement les sons. Les vers simples et courts sont le secret. Encore une fois, pour un petit à un jeune âge, c’est la lettre courte et répétée qui s’ancrera le plus efficacement dans son merveilleux cerveau d’enfance.

sont le secret. Encore une fois, pour un petit à un jeune âge, c’est la lettre courte et répétée qui s’ancrera le plus efficacement dans son merveilleux cerveau d’enfance. Les besoins de votre enfant sont les suivants : boussole. Si, par exemple, votre enfant a des problèmes avec certains sons, vous pouvez l’aider en sélectionnant une chanson pour enfants qui fonctionne précisément sur ces phonèmes.

sont les suivants : boussole. Si, par exemple, votre enfant a des problèmes avec certains sons, vous pouvez l’aider en sélectionnant une chanson pour enfants qui fonctionne précisément sur ces phonèmes. Le dialecte de la chanson pour enfants est fantastique. Vous pouvez choisir parmi de nombreuses variantes de l’arabe pour les chansons pour enfants de votre enfant : de l’arabe littéraire aux dialectes algériens, marocains, tunisiens, palestiniens, syro-libanais et bien d’autres.

de la chanson pour enfants est fantastique. Vous pouvez choisir parmi de nombreuses variantes de l’arabe pour les chansons pour enfants de votre enfant : de l’arabe littéraire aux dialectes algériens, marocains, tunisiens, palestiniens, syro-libanais et bien d’autres. Les thèmes des chansons pour enfants sont essentiels. Votre enfant s’amusera beaucoup plus si les chansons pour enfants tournent autour de thèmes qui l’entourent, tels que les couleurs ou les parties du corps. C’est pourquoi : ces sujets ont un sens pour votre enfant et il les comprend dans sa langue maternelle.

Mais attention…

« Une action imparfaite vaut mieux qu’une inaction parfaite »

Goretty Ferreira Et oui…

Heureusement, la perfection n’existe pas, et si une chanson pour enfants ne répond pas tous vos critères, trop ! Les règles sont censées être enfreintes !

Nous disons donc « Bismillah », et nous avons commencé parce que qui parfois ne tourne jamais plus tard, n’est-ce pas ?

Alors sans plus tarder, laissez-vous emporter par cette fantastique collection de chansons pour enfants (avec ou en musique) ! (Une grande section de chansons pour enfants sans musique est également incluse)

10. Une collection de chansons pour enfants pour apprendre l’arabe gratuitement à votre enfant !

10.1. Rhyme sans musique

10.1. Des rimes pour apprendre le nom des fruits en arabe

10.2. Des rimes pour apprendre le nom des légumes en arabe

10.3. Des rimes pour apprendre les couleurs en arabe

10.4. Des rimes pour apprendre l’alphabet arabe

10,5. Nhyme pour apprendre parties du corps en arabe

10.6. Autres chansons pour enfants

Maintenant pour vous :

Dites-nous, en commentaire , quel est l’un des avantages de la chanson pour enfants que vous avez le plus surpris ou que vous avez le plus aimé ?

Avec quelle chanson pour enfants aimeriez-vous commencer ?