Quel tapis choisir pour son salon ?

Parmi les éléments de décoration phares du salon, on a le tapis. Il permet d’apporter du style à la pièce, mais il offre également ce côté cocon. On peut également y avoir recours pour séparer le coin salon du coin repas. Ce ne sont pas les modèles de tapis qui manquent et vous devez en trouver quelques-uns qui vous plaisent bien. Voici quelques conseils pour faire le bon choix.

Quelles dimensions ?

Sur le marché, on a les tapis de petite taille, de moyenne et de grande taille, mais vous devez faire attention, car même deux tapis de petite taille n’ont pas les mêmes dimensions. Pour déterminer les dimensions idéales pour votre tapis de salon, vous devez considérer la superficie de votre salon et la disposition du mobilier. En tout cas, il est évident que les grands tapis sont plus réservés aux grands salons et aux espaces ouverts. Sachez tout de même que vous pouvez vous autoriser un modèle plus grand pour votre petit salon, à condition que les dimensions de celui-ci ne dépassent pas le quart du salon.

La forme

On ne doit pas non plus négliger la forme du tapis, car cette forme va aussi jouer sur l’effet visuel. Pour le salon, on a tendance à se tourner vers le modèle rectangulaire, car c’est ce qui correspond le mieux à la configuration de l’espace et à la disposition des meubles. Dans un petit salon, on peut tout de même opter pour un tapis carré si on a un canapé d’angle. Si votre salon a une forme rectangulaire, vous pouvez adoucir l’espace avec un tapis rond ou ovale. Vous devez tout de même faire attention en choisissant ces formes, car il ne faut pas non plus alourdir l’ensemble.

La matière idéale

Voyez par vous-même : ces tapis se distinguent par la matière dans laquelle ils sont faits. Les matières naturelles connaissent un grand succès de par leur résistance à l’usure et par le côté confort qu’elles procurent, mais elles restent chères. Dans la collection des tapis en matières naturelles, on a :

Le tapis en laine qui offre une couche d’isolation en plus et qui a un aspect authentique et noble,

Le tapis en soie qui est le plus cher de la collection et qui est le plus chic aussi,

Le tapis en coton qui est plus accessible côté prix et qui convient particulièrement aux personnes qui sont allergiques,

Le tapis en jute qui est très tendance et qui saura apporter la touche exotique dans votre salon,

Le tapis en tricot qui entre plus dans le style de décoration bohème, mais qui rappelons-le est peu résistant à l’eau.

Les matières synthétiques, elles, sont plus abordables et elles sont plus faciles à entretenir. Vous pouvez donc prendre :