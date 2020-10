Accueil » Actu « Je n’ai pas d’amis » — 10 choses que vous pouvez faire si vous sentez que c’est vous Actu « Je n’ai pas d’amis » — 10 choses que vous pouvez faire si vous sentez que c’est vous

Si vous n’avez personne que vous pouvez appeler un vrai ami, la solitude peut être difficile à supporter, mais il y a des choses que vous pouvez faire pour remédier à la situation.

Que vous vous sentiez comme si vous n’aviez pas d’amis du tout, ou tout simplement pas d’amis à l’école, à l’université ou au travail, vous ne devriez pas vous laisser croire que vous êtes insympathique.

Il suffit d’examiner les raisons possibles pour lesquelles vous ne vous êtes encore lié d’amitié à personne, et de chercher à y répondre.

Voici 10 conseils très efficaces pour obtenir plus d’amis dans votre vie.

Remarque : si vous êtes en fait une personne sortante et sociale, mais que votre situation personnelle a changé et que vous manquez d’avoir des amis autour de vous — peut-être que vous avez déménagé, quitté le travail pour avoir un bébé, récemment retraité, ou autre chose — le conseil dans cet article est toujours pertinent pour vous et vaut la peine de prendre à bord.

1. Vérifiez que vous ne bloquez pas de nouveaux amitiés.

Si vous lisez cet article, il y a des chances que vous manquiez d’amis et que vous vous sentez souvent seul. Il peut donc sembler étrange de se demander si vous empêchez réellement de nouvelles amitiés de se former.

Tu veux plus d’amis, alors pourquoi diable te mettrais-tu à ta manière ?

Eh bien, la réponse est que vous ne réalisez peut-être même pas que vous le faites.

Le mental est une bête complexe et beaucoup de choses que nous faisons viennent d’un endroit bien au-dessous de celui de la conscience. Nous les faisons automatiquement, sans réfléchir, et sans réfléchir à la façon dont ils pourraient affecter nos vies.

Ces comportements, qui vous sont cachés, se forment normalement en raison de certains problèmes personnels non résolus.

Vous n’avez pas besoin d’avoir subi un traumatisme émotionnel ou physique majeur ou de mauvais traitements pour contenir une blessure profonde dans votre esprit inconscient.

Des événements apparemment sans importance de votre passé peuvent affecter votre état d’esprit actuel et vous causer de mettre en place des barrières à l’amitié.

Peut-être avez-vous été élevé dans un environnement qui favorisait l’indépendance et l’auto-préservation, ce qui signifie maintenant que vous ne vous sentez pas capable de compter sur d’autres personnes pour quoi que ce soit, y compris l’amitié ou le plaisir.

Peut-être avez-vous été délaissé par des gens dans le passé et vous essayez désespérément d’empêcher ce même sentiment de blessure de se reproduire. Vous craignez la trahison et la déception, alors vous gardez les gens à distance afin d’éviter de tels risques réels.

Vous sentez-vous tout simplement indigne de l’amitié des autres parce que vous avez souffert d’intimidation et de harcèlement pendant vos premières années ?

Ce ne sont que trois exemples de la façon dont vous pourriez mettre en place des obstacles mentaux à la formation d’amitiés significatives.

Les croyances que vous détenez et les pensées qu’elles suscitent peuvent rendre difficile pour d’autres personnes de se faire des amis avec vous. Demandez-vous si cela pourrait être le cas dans votre vie.

2. Ne le fais pas donner aux gens le mauvais message.

Les gens sont généralement très ouverts à se faire de nouveaux amis, mais ils doivent sentir que l’autre personne veut aussi être leur ami.

Ils évaluent la situation en lisant les panneaux avant de choisir d’essayer ou non de forger un lien avec cette personne.

Donc, vous devez vous demander si vous donnez les mauvais signaux à ceux qui vous entourent et qui pourraient être des amis potentiels.

Vous évitez-vous les invitations à des événements sociaux ? Tu l’as fait par le passé ? Si c’est le cas, vous devez vous rendre compte que les gens cesseront bientôt de vous demander si vous continuez à les rejeter.

Ils supposeront simplement que vous n’êtes pas intéressé ou que vous avez de meilleures choses à faire.

Ensuite, il y a votre langage corporel et l’influence qu’il peut avoir sur les autres personnes.

Si vous semblez fermé avec les bras croisés et la tête baissée, les gens n’ont pas confiance en venir et en parler avec vous.

Si vous regardez comme vous ne voulez pas vous engager, ils seront clairs pour éviter une interaction socialement maladroite ou un rejet potentiel ; après tout, ce sont aussi des êtres humains.

Quand quelqu’un vous parle, comment réagissez-vous ? Les gens aiment les conversations qui coulent naturellement et qui ne se sentent pas forcées.

Si vous donnez des réponses contondantes et négligez de tenter de prolonger la discussion, les silences les auront bientôt faire leurs adieux.

3. Apprenez des compétences sociales et pratiquez-les souvent.

Une fois que vous avez compris comment vous pourriez faire obstacle à de nouvelles amitiés, vous devez résoudre les problèmes que vous avez découverts.

Comme pour toute compétence, vous devez prendre des mesures pour apprendre les bases de la socialisation, puis pratiquer chaque jour pour devenir meilleur.

Vous pouvez commencer aussi petit que vous le souhaitez, même si peu que dire bonjour à un visage familier une fois par jour, mais plus vous essayez souvent, plus vite vous verrez les résultats.

Vous devez choisir des activités qui traitent des domaines particuliers que vous avez mis en évidence à l’étape 1.

Donc, si votre indépendance fait obstacle à des amitiés potentielles, vous devriez essayer de demander de l’aide le plus souvent possible ; commencer par de petites choses et accumuler à partir de là.

Si vous refusez normalement l’offre d’une boisson rapide après le travail, pourquoi ne pas demander si vous pouvez suivre la prochaine fois que vos collègues iront au bar.

Vous n’avez qu’à rester pour un verre avant de partir, mais vous apprendrez à les connaître tellement mieux dans une situation sociale que vous le ferez jamais en milieu de travail.

Si les conversations ne vous parviennent pas facilement, vous pouvez peut-être mémoriser une courte liste d’indices que vous pouvez utiliser si le dialogue s’assèche.

Faites-leur des sujets génériques comme ce que quelqu’un a fait le week-end ou ce que ses plans sont pour les prochaines vacances dans le calendrier.

Des choses simples comme celle-ci peuvent prolonger un chat et construire les premiers fils d’un lien entre vous et un autre.

4. Les chiffres n’ont pas d’importance.

Quand vous n’avez aucun ami, le nombre que vous êtes capable de faire n’a pas vraiment d’importance. Un seul ami vaut mieux qu’aucun.

Donc, ne vous inquiétez pas d’essayer de former un lien avec beaucoup de personnes différentes à la fois ; concentrez-vous sur un petit nombre — peut-être seulement un ou deux — et puis remontez lentement à partir de là.

Si vous constatez que vous ne pouvez pas garder vos amis après les avoir fait, demandez-leur si vous se répandent trop mince en termes de temps et d’attention que vous donnez aux gens.

C’ est particulièrement important lorsque vous vous faites des amis avec quelqu’un pour la première fois. Le contact régulier et la connexion sont ce qui forge des liens solides.

5. Regardez au-delà des barrières de l’âge, de la race, de la classe sociale et du sexe.

En tant qu’adulte sans amis, il peut être facile de penser que vous êtes le plus susceptible de vous faire des amis avec ceux qui ont un âge, un milieu social ou un sexe similaire, mais la vérité est que ces choses comptent moins que vous ne le pensez.

Ce qui compte, c’est des intérêts communs, des valeurs partagées et des personnalités compatibles.

Alors ne vous limitez pas à la recherche de nouveaux amis ; allez au-delà des barrières qui séparent les gens et découvrez tout un monde de compagnons potentiels.

6. Faites-vous des amis en ligne, mais ne les laissez pas être vos seuls amis.

Avec des millions de forums variés, des groupes Facebook, des salons de chat, des sites Web et d’autres endroits pour l’engagement en ligne, il est souvent plus facile de trouver des gens partageant les mêmes idées grâce à ce support numérique.

Ce n’est pas une mauvaise chose, et cela peut vous aider à pratiquer vos compétences sociales dans un environnement sûr, mais ne comptez pas trop sur des amitiés de ce type.

7. Transformez vos passions en sources de nouveaux amis.

Les intérêts communs sont souvent de bons éléments de base pour une compagnie en herbe, alors pourquoi ne pas prendre les activités que vous aimez faire et les transformer en un moyen de se faire de nouveaux amis ?

Utilisez des services comme meetup.com pour trouver des personnes/groupes partageant les mêmes idées dans votre région, puis rejoignez-les pour profiter des choses que vous trouvez tous amusantes.

Ce conseil est si simple que vous aurez une vie sociale en un rien de temps.

8. Construisez un cercle social en introduisant des amis croisés.

Une fois que vous vous êtes fait un ou deux amis, vous pouvez aider à renforcer les liens que vous avez avec eux en les présentant l’un à l’autre.

S’ ils apprécient votre entreprise, il y a une chance raisonnable qu’ils vont profiter les uns des autres aussi. Cela est particulièrement vrai si vous partagez tous des intérêts ou avez des tempéraments similaires.

Faites cela avec succès et vous aurez créé un cercle d’amis qui est plus résilient et susceptible de durer.

9. Visez des amitiés qui ont un lien plus profond.

Il existe différents types d’amitié et l’une des principales façons dont ils varient est le niveau d’intimité présent.

Les amis superficiels sont beaucoup plus faciles à trouver que ceux où vous vous sentez à l’aise pour ouvrir et partager vos pensées les plus sombres.

Lorsque vous cherchez à vous faire de nouveaux amis, il peut être tentant d’opter pour une connexion plus au niveau de la surface, une connexion qui comporte moins de risques et qui est plus facile ou plus rapide à former.

Les amitiés qui comptent le plus, cependant, sont celles qui résistent à l’épreuve du temps et améliorent votre vie d’une manière majeure.

Alors essayez de transformer un ou deux des amis que vous faites en amis proches.

10. Ne le fais pas va chasser des amis.

Il est important que tu n’essaies pas trop de faire de quelqu’un ton ami s’il n’y a pas de lien réel là-bas.

Chasser les gens et essayer de les forcer à l’amitié ne fonctionnera jamais.

Alors que vous devriez toujours donner aux gens une bonne quantité de temps pour voir s’il y a le potentiel de la connexion plus profonde dont nous venons de parler, sachez quand l’appeler se ferme.

C’ est un peu comme une rencontre ; si cela ne se sent pas comme une relation sérieuse (dans ce cas une amitié) est sur les cartes après un court moment, vous n’avez pas à vous sentir coupable quand vous vous séparez.

En ce moment, alors que vous lisez ceci, il peut vous sembler que vous n’avez pas de vrais amis et que personne ne vous aime. Souviens-toi juste que ça n’a pas à être comme ça.

Vous avez le pouvoir en vous de forger de nouvelles amitiés et de créer un réseau social de personnes que vous tenez chères.

Il faut du temps et de la détermination pour construire ces liens de compagnie, mais une fois que vous avez obtenu, les récompenses sont grandes.

