Comment négocier sur MT5 ?

Avec plusieurs instruments échangeables disponibles sur le MT5, trouver le marché qui vous convient peut se transformer en un projet de recherche imprévu.

Cependant, avec tant d’informations et d’éducation disponibles en ligne, décider d’un instrument ou d’un marché est en fait beaucoup plus simple que vous ne le pensez.

Si vous n’êtes pas intéressé par les devises ou les matières premières, mais que vous êtes un trader suivant les nouvelles régionales ou sectorielles, alors les indices de trading pourraient être le meilleur choix pour vous.

Les indices donnent une bonne indication du sentiment qui prévaut sur le marché, et ces instruments sont plus enclins à réagir aux événements économiques mondiaux.

Mais dans un marché aussi compétitif, comment commerce-t-on des indices sur le MT5 ?

Trouvez un indice ou plus vous êtes à l’aise de trader

Décidez si vous voulez étaler votre pari ou échanger des CFD

Choisissez de négocier dans un marché haussier ou baissier

Placez vos métiers

Surveillez et fermez votre métiers

Nous avons arrondi cinq étapes simples pour vous aider à atterrir sur vos pieds :

1 — Choisissez quels indices

Faites votre diligence raisonnable sur les indices globaux disponibles sur le MT5. Les principaux indices proviennent de la région du Royaume-Uni, des États-Unis, de l’Asie, de l’Europe et de l’Australasie. Étudier les événements économiques ayant un impact sur les indices et analyser le type d’opportunités commerciales que les différents indices offrent. Une analyse approfondie de ces actifs vous montrera également la volatilité de ces marchés et le fonctionnement des mouvements de prix.

2 — Choisir comment échanger

Le choix de la façon de négocier des indices joue un rôle crucial dans la négociation de ces actifs. Les paris sur spread n’est pas aussi populaire que le trading CFD, qui a été l’approche préférée des commerçants de détail. Il est impératif de décider du bon type de commerce, car il existe des différences significatives entre les deux types, ce qui peut influencer fortement vos décisions commerciales.

3 — Choisissez votre

Direction Une fois que vous avez effectué vos recherches et identifié une opportunité de négociation avec l’indice ou les indices que vous avez choisis, il est temps de choisir la direction à suivre. Si vous achetez ou vendez, les paris sur spread et le trading CFD sont d’excellents moyens de profiter sur les marchés en baisse et en hausse. La flexibilité peut révéler d’autres opportunités commerciales.

4 — Choisissez votre temps

Contrairement au trading boursier traditionnel, le trading CFD sur indice a duré les heures, parfois même 24 heures par jour, du lundi au vendredi. Cela peut être un aspect essentiel lorsque le trading en tant que nouvelles a finalement un impact immédiat ou un effet plus long terme sur la valeur d’un actif. Avoir la possibilité de placer vos métiers pendant de longues périodes est essentiel, surtout si vous êtes un type d’analyse fondamentale de trader.

5 — Restez au top des mouvements du marché

Il est absolument important de rester au top de tout mouvement du marché. Cela garantit que vous pouvez verrouiller les bénéfices et éviter les pertes potentielles. MT5 est une plateforme puissante avec de nombreux outils d’analyse des risques et une version mobile qui vous donne le contrôle à tout moment même si vous êtes en déplacement.

Veillez à définir des alertes pour vos transactions qui peuvent vous aider à repérer d’autres opportunités de trading, schémas de trading et risques potentiels.

