Tech Quel forfait mobile pour Télétravail ?

Le télétravail est une activité qui offre de grandes opportunités en matière de confort et de gestion du temps. Il constitue également une solution adéquate pour limiter les risques de propagation du coronavirus en ce temps de pandémie. Cependant la connexion internet représente un maillon important dans la réussite du télétravail. Il est donc important d’avoir une bonne connexion internet.

Le LiveBox fibre

Le LiveBox est une fibre du plus grand fournisseur des meilleurs débits sur le fixe en France. Il représente donc une option idéale pour demeurer efficace. Proposé à 22,99 euros par mois, le LiveBox est soumis à un engagement de 12mois et après augmente à 41,99 euros le mois à partir du 13e mois de l’abonnement. Cette box internet offre des performantes satisfaisantes à travers son débit symétrique allant jusqu’à 400Mbit/s aussi bien en téléchargement qu’en envoi de courriels, de participation de vidéoconférence et même dans la manipulation de divers outils en ligne.

Mais si cette box parait limitée en face du projet que vous avez à développer, alors la box d’Orange Livebox Up Fibre est plus évoluée et offre un débit de 2Gbit/s partagé en téléchargement et 600Mbit/s en upload. Toutefois, son prix augmente de 8euros de plus que la box classique. Il est à noter que le Livebox fibre offre en plus de sa connexion internet illimitée, des appels illimités également vers les fixes accompagnés d’un bouquet de plus de 150 chaines télé.

La SFR Fibre

SFR est la fibre proposée par l’opérateur carré rouge qui représente également une référence en matière de fourniture de fibre internet très haut débit qui est économique, rapide et stable. Ainsi, il propose sa box SFR à 15 euros/mois sur les 12 premiers mois. Dépasser cette période, l’abonnement est facturé à 38euros/mois. Néanmoins, le client est libre de résilier son abonnement après l’année promotionnelle, car le contrat n’est engagé que sur 1an.

De ce fait, pour un télétravail réussi, la SFR vous offre un débit progressif qui peut aller jusqu’à 500Mbit/s vous permettant de recevoir rapidement des contenus et d’effectuer des téléchargements. Vous bénéficiez également de débit internet progressif qui peut évoluer jusqu’à 500Mbit/s pour envoyer des fichiers lourds.

Vous avez aussi droit à des appels illimités vers des fixes se trouvant en France afin de garder contact avec vos clients sans oublier le bouquet TV de 160 chaines qui vous est accordé pour vos distractions pendant vos temps de pause. SFR dispose de deux fibres (la SFR Power proposée à 25 euros/mois et la SFR Prémium offerte à 35euros/mois) plus évoluées que le standard.

La Bbox Must

Accessible à 14,99 euros/mois, la Bbox Must de l’opérateur mobile Bouygues offre la possibilité de naviguer à toute vitesse avec un débit maximal de 1Gbit/s en téléchargement et en envoi un débit de 400Mbit/s. Accompagné d’un répéteur Wi-Fi 5 (en option), Bbox Must vous permet d’améliorer le réseau et d’élargir la couverture dans toute votre maison. En matière téléphonique, elle offre des appels illimités en France et vers les fixes de plus de 110 pays.

Il offre également une gamme élargir de box avec la Bbox Ultym (2Gbit/s en téléchargement et 600Mbit/s en upload en plus d’une offre téléphonique plus complète) à 27,99 euros/mois pendant 12mois avant de passer à 45,99 euros/mois.