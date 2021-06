Accueil » Actu Broker CFD : les tops sites en 2021 Actu Broker CFD : les tops sites en 2021

Le monde du trading vous intéresse-t-il ? Pour pouvoir trader dans les meilleures conditions, vous devez choisir un broker CFD. Comme il en existe plusieurs, il est difficile d’en choisir. Aussi, cette liste regroupe les tops sites de Broker CFD en 2021 et elle va vous aider à choisir celui qui répond le plus à vos besoins.

Plan de l'article eToro

Libertex

Alvexo

AvaTrade

eToro

eToro est sans nul doute l’un des meilleurs sites de trading notamment grâce à la sécurité qu’il offre. En effet, le site est surveillé par la commission de la Bourse de Chypre. De plus, il est parfaitement adapté pour les novices, car ces derniers ont la possibilité de copier les transactions des traders confirmés.

A découvrir également : Un incendie à Saint Omer remporte huit voitures

Il faut savoir qu’eToro met à la disposition des traders de nombreux actifs. Cela leur permet de réaliser des négociations avec des paires de devises, de l’or ou du pétrole et même des cryptomonnaies. De plus, le site est très facile à manipuler. Vous devez tout de même tenir compte des frais de change sur eToro qui sont souvent élevés, d’autant plus que le délai des retraits d’argent est assez lent.

Vous pouvez notamment lire cet avis pertinent pour avoir un retour objectif des autres utilisateurs et vous forger votre propre opinion.

A voir aussi : Le vrai sens de l'amour inconditionnel ( Comment le reconnaître)

Libertex

Libertex est un broker CFD qui a fait ses preuves durant les vingt dernières années. Il faut savoir que cette plateforme est fiable, car elle est réglementée, d’autant plus qu’elle est disponible dans une dizaine de pays dans le monde. Libertex veut épauler les traders débutants en mettant à leur disposition de nombreux articles pour qu’ils puissent se former.

L’un des plus grands avantages de ce broker CFD est la disponibilité de plusieurs actifs tels que les actions, les indices boursiers et les devises.

Alvexo

Alvexo est une plateforme jeune, mais qui tient une place méritée dans les tops sites de broker CFD en 2021 du fait qu’il est utilisé par des milliers d’individus situés dans les quatre coins du monde. Ces derniers ont une grande liberté d’action grâce à la disponibilité des nombreux comptes au sein de la plateforme.

Ce site adopte également un système de parrainage, permettant ainsi aux clients de gagner un bonus lors de l’ouverture d’un compte classique. Alvexo vous apprend en même temps à trader grâce aux vidéos, aux tutoriels sur des sujets qui tournent autour du CFD. Si nous devons mentionner un inconvénient, ce serait le montant élevé du dépôt minimum.

AvaTrade

AvaTrade œuvre à l’international. Il est utilisé par des traders de différents niveaux et propose uniquement deux types de comptes. De plus, AvaTrade considère la société musulmane en mettant à leur disposition un compte de trading islamique.

Si vous êtes à la recherche de spreads compétitifs, AvaTrade est fait pour vous. Ceux-ci le sont particulièrement dans le cadre des transactions en crypto-monnaie. Il est à noter que les frais de ces derniers sont peu élevés.