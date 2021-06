Accueil » Tech Peut-on utiliser un VPN sur un smartphone ? Tech Peut-on utiliser un VPN sur un smartphone ?

S’ils ont longtemps été l’apanage des entreprises, les VPN, ces réseaux privés virtuels, attirent aujourd’hui un nombre croissant de particuliers à travers le monde. Loin de n’être destinés qu’aux ordinateurs, leur utilisation sur les smartphones constitue en effet un bon moyen de protéger sa vie privée et ses données.

Naviguer en toute sécurité

À l’heure où nos smartphones sont sans cesse connectés à Internet, que ce soit en WIFI, en 4G, ou encore sur les réseaux ouverts et non sécurisés des lieux publics, comme à la terrasse d’un café, l’utilisation d’un VPN sur son téléphone, constitue un excellent moyen de protéger sa vie privée.

Qu’il s’agisse d’éviter que nos informations et nos données soient collectées en surfant sur le web, ou de contrer des menaces telles que le piratage, ces connexions privées possèdent donc bien des utilités.

Cependant, si vous souhaitez opter pour un VPN mobile, il vous faudra choisir ce dernier de qualité et entièrement sécurisé. Pour cela, n’hésitez pas à consulter notre test détaillé sur Expressvpn.

Mais d’abord, comment fonctionne exactement un VPN ? Littéralement Virtual Private Network, ou Réseau virtuel privé, un VPN est un tunnel de connexion internet cryptée. En d’autres termes, le VPN ne se base pas sur l’adresse IP de votre smartphone pour aller sur internet. Il crée ainsi une autre adresse IP, qui vous permet non seulement de surfer de façon anonyme, mais également de protéger vos données sensibles (mots de passe, informations de carte de crédit, etc.).

Parfois confondu à tort avec la navigation privée, qui empêche votre navigateur de stocker vos activités dans l’historique, le VPN constitue le seul outil, qui puisse entièrement protéger vos données. En effet, avec une navigation privée, votre adresse IP reste la même et est donc toujours visible. De plus, votre activité en ligne peut être trackée et des informations vous concernant peuvent être collectées.

Si le téléchargement d’une application auprès d’un fournisseur VPN, constitue le moyen le plus simple de configurer un VPN sur votre smartphone, quelques points importants sont toutefois à prendre en compte, avant de choisir votre fournisseur.

Ainsi, il vous faudra notamment vérifier que ce dernier ne conserve pas de journaux de données de vos activités en ligne. Pour cela, pensez à lire les conditions générales du fournisseur. De même, il est essentiel d’opter pour un service payant : la qualité du produit correspondant souvent au prix que vous avez payé. Enfin, n’oubliez pas de vous pencher sur le protocole utilisé par votre fournisseur de VPN. C’est en effet ce dernier qui déterminera la fiabilité, la vitesse et la sécurité de votre connexion, lors de l’utilisation de votre réseau virtuel privé.