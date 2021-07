Accueil » Actu Diagnostic de l’amiante à Valence avec Activ Expertise Actu Diagnostic de l’amiante à Valence avec Activ Expertise

Si vous possédez un bâtiment dans la région de Valence et que l’amiante vous préoccupe, Activ Expertise propose des tests de diagnostic de l’amiante. L’entreprise possède plusieurs années d’expérience dans le domaine des tests et de l’inspection de l’amiante.

Qu’est-ce que l’amiante ?

Présent dans les roches et le sol, l’amiante est un minéral aux fibres fines et à la résistance naturelle au feu et à la chaleur. La combinaison de sa résistance au feu et à la chaleur, de sa résistance à la traction et de ses capacités d’absorption acoustique a fait de l’amiante un choix populaire pour les matériaux de construction jusqu’en 1980. Parmi les matériaux de construction courants qui contenaient de l’amiante, citons le stuc, les revêtements de sol en vinyle, les plafonds acoustiques, le linoléum, la roche en feuille, les panneaux de ciment, les bardeaux et de nombreuses formes d’isolation.

Si vous vivez dans une maison ancienne ou possédez un local commercial construit dans les années 1970 ou avant, il y a des chances que de l’amiante soit présente. Il est très important de faire tester votre bâtiment pour l’amiante par un professionnel certifié par l’État. Activ Expertise propose des diagnostics d’amiante pour confirmer la présence ou non de cette substance dangereuse dans la structure d’un bâtiment. L’amiante est généralement cachée derrière les cloisons sèches et une simple inspection visuelle n’est pas efficace.

Pourquoi l’amiante est-elle nocive ?

L’amiante présente de graves risques pour la santé. Il est prouvé qu’une exposition prolongée peut causer le cancer des poumons, le mésothéliome et l’asbestose. C’est suite au scandale sanitaire de l’amiante en 1997 que le gouvernement français a purement et simplement banni l’amiante des matériaux de construction autorisés. Si vous avez un bâtiment contenant des matériaux amiantés et que vous entreprenez des réparations, des rénovations ou des démolitions, vous risquez de projeter les fines particules d’amiante qui peuvent être facilement inhalées et ingérées. La manipulation de l’amiante est donc très dangereuse et ne doit pas être réalisée par une personne inexpérimentée.

La société Activ Expertise documente son processus et si de l’amiante est identifiée, elle fournit un rapport technique détaillé sur l’état de l’amiante dans votre bâtiment.

Comment l’amiante peut-elle affecter la santé ?

Les informations sur les effets de l’amiante sur la santé humaine proviennent principalement d’études à long terme sur les personnes exposées à l’amiante sur leur lieu de travail. Les travailleurs qui respirent de l’amiante peuvent développer une lente accumulation de tissus cicatriciels dans les poumons. Cette maladie pulmonaire est appelée amiantose. Ce tissu cicatriciel nuit à la capacité des poumons et du cœur à fournir de l’oxygène à l’organisme. Il s’agit d’une maladie grave, qui peut éventuellement entraîner une invalidité ou la mort chez les personnes exposées à de grandes quantités d’amiante. Les travailleurs exposés à l’amiante ont également un risque accru de développer deux types de cancer :

– le cancer du poumon (qui se développe dans les tissus respiratoires),

– le cancer du mésothéliome (qui se développe à partir des fines membranes qui entourent le poumon ou les cavités abdominales).

Le cancer du poumon et le mésothéliome sont généralement mortels. Ces maladies liées à l’amiante n’apparaissent pas immédiatement, mais peuvent se développer 20 à 50 ans après l’exposition.