Quel est le montant de l’assurance chômage ? Partager :







La nouvelle méthode de calcul du chômage est entrée en vigueur le 1er octobre 2021. Les données ci-dessous ont été mises à jour à la lumière de la nouvelle réforme pour le calcul des allocations de chômage.

A lire également : Où trouver du CBD à Nice ?

compter du 1er décembre, le temps nécessaire pour recevoir le chômage passe de 4 mois à 6 mois À . Les données se trouvent dans la suite de cet article.

A découvrir également : Comment choisir l'assurance automobile pour jeune conducteur ?

En cas de perte d’emploi, de résiliation du contrat ou d’entrée dans la vie active, la première chose à faire est de vous inscrire auprès de Pôle Employi (sauf si vous n’avez pas de rupture avec un nouvel emploi). Sachez que même si vous ne remplissez pas les conditions pour ouvrir les droits au chômage, vous pouvez bénéficier d’un soutien personnalisé à la recherche d’un emploi ou d’une formation gratuite, telle que Open Classrooms.

En revanche, si vous pouvez bénéficier de l’ARE (prestation de retour au travail), vous avez le droit de vous demander « Quel sera le taux de chômage que je recevrai ? ». Depuis le 1er octobre 2021, la méthode de calcul des allocations de chômage a changé. Il prend désormais en compte la rémunération perçue au cours des 24 derniers mois (par rapport aux 12 mois précédents) ainsi que les périodes non travaillées au cours des 24 derniers mois.

Pour calculer le montant de votre ARE, plusieurs étapes doivent être effectuées. Pôle Emploi détermine d’abord votre salaire de référence journalier (basé sur les 24 derniers mois de salaire). Ensuite, un calcul est effectué pour déterminer vos droits, qui seront d’au moins 29,56€ par jour ou 916,36€ par mois .

Pour calculer et estimer vos droits au chômage, vous pouvez également effectuer une simulation de chômage gratuite sur le site Site officiel de Pôle Employ https://candidat.pole-emploi.fr/candidat/simucalcul/perteemploi .

Raccourci vers Job Centro Simulator* —

* Vous recevrez une estimation du montant d’AER que vous pouvez demander. Comme pour toute simulation, les quantités indiquées sont données à titre informatif uniquement. Seule la soumission de votre candidature permettra une étude précise de vos droits.

Calculez votre chômage : Général

Comme indiqué dans le paragraphe précédent, sachez que vous recevrez un montant minimum d’allocation de retour au travail (ARE) garanti à chaque personne qui bénéficie du chômage.

Voici les montants minimaux d’AER que vous recevrez en fonction de votre situation :

Chômage minimum à plein temps : 29,56 euros par jour ou 916,36 euros par mois (31 jours) en 2021 ou 886,80 euros pour 30 jours Chômage minimum à mi-temps : 14,78 euros par jour (29,56/2) ou 458,18 euros par mois

Si vous souhaitez terminer votre recherche et en savoir plus sur la méthode de calcul du chômage, consultez ci-dessous les éléments nécessaires pour effectuer une simulation gratuite de vos prestations de chômage .

Notez également qu’à partir de maintenant, les demandeurs d’emploi imposables seront soumis à l’impôt sur le revenu directement sur les allocations mensuelles (en savoir plus sur le PAS et le chômage).

Calculer les prestations de chômage : lancez une simulation

Pôle Employ vous propose une simulation gratuite de vos droits au chômage . Vous pourrez calculer le montant de vos allocations de chômage, ainsi que la durée de l’indemnisation. Pour ce faire, rendez-vous sur ce lien officiel.

Si vous souhaitez faire vous-même une estimation du montant de vos allocations de chômage , vous pouvez le faire en suivant les étapes ci-dessous :

Comment calculer le montant de vos allocations de chômage :

Dans un premier temps, vous devez déterminer la base de calcul du chômage. Pôle Emplois tient compte de ses 24 derniers mois de salaires bruts perçus dans le calcul de son chômage. Votre rémunération n’est pas entièrement prise en compte dans le calcul de vos allocations de chômage. En fait, il exclut les indemnités de départ ou les congés payés, par exemple. Pour plus d’informations, consultez la page dédiée à la rémunération à prendre en compte lors du calcul du chômage.

dans le calcul de son chômage. Votre rémunération n’est pas entièrement prise en compte dans En fait, il exclut les indemnités de départ ou les congés payés, par exemple. Pour plus d’informations, consultez la page dédiée à la rémunération à prendre en compte lors du calcul du chômage. Une fois que vous aurez le montant total de vos 24 derniers mois de salaire brut, vous devrez calculer votre salaire de référence journalier (DJR) qui servira de base au calcul de l’ER (indemnité de retour au travail). Pour ce faire, rendez-vous sur la page de référence du salaire journalier où le calcul est expliqué en détail.

(indemnité de retour au travail). Pour ce faire, rendez-vous sur la page de référence du salaire journalier où le calcul est expliqué en détail. Depuis RJS, Pôle Emploi appliquera 2 formules pour calculer le montant de votre allocation chômage : 40,4 % de RJS 12,12 € par jour (montant 2021) ou 57 % de RJS

(montant 2021) ou Le montant qui est le plus favorable est maintenu et correspondra au montant quotidien de votre retour au

et correspondra au montant quotidien de votre retour au Ce montant sera multiplié par le nombre de jours du mois payés et correspondra à votre allocation de chômage mensuelle travail . Par conséquent, vous recevrez plus d’allocations de chômage pendant les mois de 31 jours que dans les mois de 30 jours.

travail . Par conséquent, vous recevrez plus d’allocations de chômage pendant les mois de 31 jours que dans les mois de 30 jours. Dégressivité pour les indemnités de subsistance supérieures à 85,18 euros et 120,96 euros : le montant de votre indemnité est fixé à 85,18 euros à partir du neuvième mois d’indemnisation.

: le montant de votre indemnité est fixé à 85,18 euros à partir du neuvième mois d’indemnisation. Diminution des prestations journalières supérieures à 120,96 euros : à partir du neuvième mois, votre taux de chômage est réduit de 30 %.

Remarque : Le montant de l’ARE calculé ci-dessus correspond au montant brut. Vous devrez soustraire 3 % de vos cotisations de retraite pour déterminer le montant net de vos prestations de chômage. Veuillez noter que, dans Dans tous les cas, votre allocation chômage ne peut pas tomber en dessous du seuil minimum de 29,56 euros par jour (sauf en cas de formation, le montant minimum sera de 21,17€ en 2021 : voir aide à la formation pour plus d’informations).

Combinaison d’allocations de chômage et de travail à temps partiel

Pour encourager la reprise partielle de l’activité, vous pouvez, sous certaines conditions, combiner travail à temps partiel et missions ASSEDIC . Cela nécessite que vous soyez dans le cas suivant :

Le montant salarial indemnités pour un mois donné ne dépasse pas le montant du salaire initial perdu (voir les explications détaillées dans ce lien)

pour un mois donné (voir les explications détaillées dans ce lien) Et, bien entendu, être inscrit auprès de Pôle Emploi

Il est possible de combiner travail à temps partiel et chômage jusqu’à épuisement des droits. Elle n’est pas limitée dans le temps. Cela vous permet également de prolonger la durée de votre indemnisation. En fait, les jours indemnisés sont déduits de vos droits. Les jours impayés sont ajoutés à votre période d’indemnisation, ce qui vous permet d’augmenter la durée pendant laquelle vous serez au chômage.

Pour effectuer une simulation d’allocation de chômage temps partiel, accédez à l’outil gratuit du Centre pour l’emploi.

Pour les activités sans salaire, il est également possible d’accumuler vos revenus auprès de l’ARE (voir l’article sur le chômage et les indépendants). Dans ce cas, il n’y a pas d’heures minimales pour se réunir. C’est le montant de vos revenus, en soi, que vous prend en compte. S’ils ne sont pas encore connus, Pôle emploi appliquera une réduction de 30 % de ses prestations de chômage . Une régularisation aura lieu à la fin de l’année.

Vous avez la possibilité de combiner RSA et ARE dans des cas exceptionnels. Si vous souhaitez plus d’informations, suivez ce lien.