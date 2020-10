Accueil » Actu 9 exemples de comportement de recherche d’attention chez les adultes à surveiller Actu 9 exemples de comportement de recherche d’attention chez les adultes à surveiller

Avez-vous déjà exagéré une situation pour gagner la sympathie de quelqu’un, de l’aide, ou même juste son temps ?

C’ est chercher l’attention.

Avez-vous déjà dit quelque chose que vous ne voulez pas vraiment provoquer une réaction, même si cette réaction est en colère ?

C’ est chercher l’attention.

Si vous êtes sujette à un comportement de recherche d’attention, vous le savez probablement au fond, mais n’êtes pas si désireux de l’admettre.

Après tout, nous considérons un tel comportement chez d’autres assez négativement.

Nos proches supporteront ce comportement plus longtemps que la plupart, mais peu de gens le toléreront indéfiniment.

Si vous n’êtes pas prudent, ce trait peut pousser ceux Tu aimes loin.

Vous semblez familier ?

Avant de vous tabasser à ce sujet, il est important de se rappeler que le besoin d’attention n’est que humain.

La vie est tout au sujet des liens que nous forgeons avec nos autres êtres humains, et nous prospérons de l’interaction avec les autres.

Nous voulons tous et avons besoin d’une certaine attention.

Cependant, il y a une ligne dans le sable qui sépare un désir sain d’interaction de la recherche d’attention malsaine.

Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles un adulte pourrait chercher l’attention.

Il pourrait être enraciné dans quelque chose qui remonte à leur enfance, ou il pourrait être le résultat d’un événement plus récent.

Certaines personnes passent par de courtes périodes d’envie d’attention lorsqu’elles éprouvent un patch rugueux et recherchent une validation.

D’ autres d’entre nous auront toujours tendance à chercher l’attention.

Développer un besoin d’attention constante est quelque chose dont nous devrions nous méfier si nous voulons maintenir des relations saines avec des proches, des amis ou des collègues de travail.

Heureusement, une fois que vous êtes au courant des types de comportement manifestés par quelqu’un qui a besoin d’attention, vous pouvez commencer à identifier quand vous vous comportez de cette façon et prendre des mesures pour y remédier.

Voici quelques exemples clairs à surveiller pour…

1. Faire semblant de ne pas faire quelque chose

Vous faites semblant d’être incapable de faire quelque chose dont vous êtes, en fait, pleinement capable, de sorte que quelqu’un le fasse pour vous, et de concentrer son attention sur vous pendant qu’il le fait.

2. Pêche pour les compliments

Vous signalez vos réalisations, aussi insignifiantes soit-elle, d’une manière qui signifie que ceux qui écoutent doivent vous complimenter.

Vous le faites pour vous rassurer et pour la validation.

Alors que nous pêchons tous pour des compliments de temps en temps — si nous avons une nouvelle coupe de cheveux, la tenue, ou le travail, par exemple — le faire de façon persistante est un signe d’avertissement.

3. Ne pas poser de questions sur la vie et les problèmes des autres

Vous dominez la conversation et obtenez la sympathie ou les conseils de la personne à qui vous parlez, mais rarement la réciprocité.

Votre monde tourne entièrement autour de vous.

Les conversations devraient être recto-verso. Quand vous rattrapez quelqu’un, vous devriez lui poser des questions sur sa vie autant qu’il vous pose des questions sur la vôtre.

Vous, d’autre part, pouvez avoir une conversation entièrement centrée sur vous, vos problèmes et vos réalisations, et même pas vous en rendre compte.

4. Être controversé sur les médias sociaux

Vous suscitez des ennuis sur les réseaux sociaux et êtes aussi controversé que possible juste pour provoquer une réaction.

Peut-être que vous partagez des articles controversés sur Facebook et attendez que les réactions apparaissent.

Ou peut-être posteriez-vous des messages cryptiques suggérant que quelque chose ne va pas chez vous, puis attendez pour que les commentaires et les messages concernés arrivent.

5. Être Promiscueux

Vous cherchez l’attention sexuelle de ceux qui vous attirent et changez de partenaire aussi souvent que vous changez de chaussettes.

Cela ne veut pas dire qu’il y a quelque chose de mal à participer et à profiter du sexe, avec qui vous voulez, quand vous voulez.

Parfois, cependant, les gens se livrent à beaucoup d’activité sexuelle avec différents partenaires pour des raisons qui ne sont pas si habilitantes.

Vous pourriez avoir une faible estime de soi ou vous pourriez espérer que quelqu’un proche de vous remarquera votre comportement et exprimera son inquiétude à ce sujet.

Ou, vous pourriez aimer être au centre des commérages, même si c’est négatif ou jugé.

6. Exagérer constamment

Vous embellissez les histoires et aimez faire en sorte que chaque mauvaise situation sonne bien pire qu’elle ne l’est/était vraiment afin de gagner de la sympathie.

7…. Et se plaindre

Main dans la main avec exagération va se plaindre.

Vous trouvez toujours quelque chose à se plaindre, ne pas regarder du côté lumineux ou voir le positif dans n’importe quelle situation.

8. Proposer des arguments

Lorsque l’attention est le but, peu importe que cette attention soit positive ou négative, tant qu’elle est là.

Vous provoquez constamment des arguments sans raison valable, souvent juste pour recevoir l’attention de la personne ou les gens avec qui vous discutez, aussi négatifs que cette attention soit.

9. Faire des choses juste pour la louange

Vous vous retrouvez à faire des choses ou à aller des endroits juste pour les goûts que les preuves photographiques obtiendront sur Instagram.

Mais ce ne sont pas seulement les médias sociaux.

Tout ce que vous faites est motivé par la reconnaissance ou les éloges que vous recevrez — plutôt que parce que vous voulez vraiment le faire ou parce que cela aura un effet positif sur votre vie ou celle des autres — relève également de cette catégorie.

Inversement, si les louanges attendues ne viennent pas et qu’il y a des critiques à sa place, cela peut être paralysant.

Alors que certaines personnes qui ont besoin d’attention attireront une attention négative sur aucune du tout, si vous êtes particulièrement attaché à la louange, la critique peut être difficile à faire face.

Quelle est la cause profonde ?

Si l’un de ces éléments vous ressemble, la bonne nouvelle est que le premier pas vers l’annulation du comportement de recherche d’attention est d’être conscient de cela.

Mais avant de pouvoir commencer à changer votre comportement, vous devez réfléchir à l’origine de tout cela.

Asseyez-vous et réfléchissez aux comportements dont vous êtes coupable, et soyez honnête avec vous-même sur la raison pour laquelle vous pensez agir comme vous le faites.

Après tout, il ne sert à rien d’essayer de changer la façon dont vous vous comportez si vous ne faites rien pour résoudre la racine du problème.

Si vous vous sentez à l’aise de le faire, parlez à vos proches de vos préoccupations et voyez s’ils ont une idée de la raison pour laquelle vous faites les choses que vous faites.

Après un peu de recherche d’âme, et selon ce que vous avez découvert, vous pourriez même bénéficier d’un peu de thérapie pour vous aider à résoudre vos problèmes et devenir la personne confiante et autosuffisante que vous avez le potentiel d’être.

Il est à noter qu’un comportement cohérent de recherche d’attention peut indiquer qu’un personne a un trouble de la personnalité histrionique. Cliquez sur le lien pour en savoir plus.

