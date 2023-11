Créez un salon de jardin en palette moderne : guide complet de fabrication

L’ajout de nouveaux meubles dans votre jardin peut transformer l’espace en une escapade pittoresque ; mais vous n’avez pas besoin de commander un ensemble coûteux pour améliorer votre pelouse.

Lisez ce guide pour apprendre à fabriquer des meubles de jardin à partir de palettes. Il s’agit de ressources économiques que vous pouvez transformer en n’importe quel type de meuble qui convient le mieux à votre jardin.

Est-il facile de fabriquer des meubles de jardin à partir de palettes ?

L’humble palette en bois, destinée à l’origine au stockage et à l’expédition de marchandises et de matériaux, a gagné en popularité parmi les amateurs de recyclage et de réutilisation. Pour transformer votre jardin en un havre de paix pour vos invités, la palette a prouvé qu’elle valait son pesant d’or et qu’elle était extrêmement polyvalente dans la fabrication de meubles de jardin.

Voici le matériel nécessaire : palettes d’expédition en bois pour la structure du siège, palette d’expédition en bois pour le dessus du siège, ruban à mesurer, crayon, scie circulaire, vis à bois de 2 pouces, équerres, vis à bois ½, les planches de cèdre 1 x 6, clous de finition, pistolet à clous, perceuse, pièce de garniture, ponceuse orbitale, coussins de siège et d’appoint.

Étapes pour fabriquer un salon de palette moderne pour votre jardin

Lorsque vous avez des outils nécessaires pour fabriquer un salon de moderne en palette de jardin, il ne vous reste plus qu’à suivre les étapes suivantes :

Choisir les palettes

Recherchez dans les magasins ou les entrepôts locaux des palettes d’expédition hors d’usage. Vous avez besoin de deux palettes : l’une pour le support structurel et l’autre pour le dessus, les côtés et le dossier du siège. La structure du siège et les palettes du dossier doivent être de la même longueur.

Découpe des pièces de la structure

Utilisez un ruban à mesurer et un crayon pour marquer le dossier du canapé, la structure de l’assise et les palettes du dessus à 24×72. Coupez à l’aide d’une scie circulaire.

Fixer les palettes supérieure et inférieure

Posez la palette structurelle sur le sol et empilez la palette du siège par-dessus de manière à ce que les bords et les coins soient alignés. Fixez les deux palettes en perçant la palette supérieure dans un point solide de la palette inférieure à l’aide de vis à bois. Percez 4 points le long des bords avant et arrière.

Préparer les pièces latérales

Mesurez et marquez 24 mm sur la palette latérale et utilisez une scie circulaire pour la couper en deux perpendiculairement aux planches supérieures de la palette. Après ces étapes, il faut fixer les pièces latérales, installer la pièce arrière. La prochaine étape importante consiste à fixer la garniture supérieure.

Pour cela, il faut mesurer le bord supérieur du dossier du canapé – y compris les bords extérieurs des pièces latérales – pour déterminer la longueur de la garniture supérieure. Marquez une planche de cèdre de 1×6 à l’aide d’un crayon, puis coupez-la à la taille voulue à l’aide d’une scie circulaire.

Puis fixer la garniture supérieure avec des clous de finition dans les points solides de la palette arrière en s’assurant que les bords avant et latéraux soient alignés avec les bords intérieurs de la palette arrière et des palettes latérales.

Pour terminer, il faudra installer les bordures de palettes de bras et les pièces de garniture latérale supérieure, découper le fascia et enfin poncer les surfaces puis décorer avec des coussins d’extérieur colorés.