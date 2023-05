Les différentes méthodes de calcul de la trésorerie initiale

Dans le monde des affaires et de la finance, la gestion de la trésorerie est un élément essentiel pour assurer la pérennité et la croissance d’une entreprise. La trésorerie initiale, qui représente les fonds disponibles au démarrage d’une activité, joue un rôle crucial dans la détermination de la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations financières et à investir dans son développement. Plusieurs méthodes de calcul existent pour estimer cette trésorerie initiale, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients en fonction des besoins spécifiques de l’entreprise et de son secteur d’activité. Il est primordial de bien choisir la méthode de calcul adaptée pour optimiser la gestion financière et assurer le succès de l’entreprise.

La trésorerie initiale : une notion à maîtriser

Comprendre la notion de trésorerie initiale est une étape cruciale pour les entrepreneurs qui cherchent à lancer leur entreprise. Il s’agit des fonds disponibles au démarrage de l’activité, qui vont permettre d’assurer le bon fonctionnement de celle-ci jusqu’à ce que les revenus commencent à rentrer. La trésorerie initiale peut être utilisée pour couvrir les coûts liés aux investissements nécessaires (matériel, locaux…) ainsi que pour faire face aux éventuelles dépenses courantes avant que les premiers clients ne soient acquis. Les entreprises peuvent aussi utiliser cette trésorerie initiale comme garantie auprès des banques ou autres organismes si besoin.

A voir aussi : Trading en ligne : la vérité sur le marché CFD

Il existe deux principales méthodes de calcul de la trésorerie initiale : celle basée sur les flux et celle basée sur les soldes en caisse ou en compte bancaire. Dans la première méthode, l’estimation repose sur une projection précise des différents flux entrants et sortants durant la période envisagée afin d’en déduire le solde final disponible. Il est nécessaire d’établir un plan financier très détaillé pour réussir à évaluer précisément ces données.

Dans la seconde méthode, vous devez additionner les soldes courants en caisse et/ou en compte bancaire pour obtenir le total de liquidités disponibles.

A lire en complément : Quels sont les attraits du métier d’expert-comptable ?

Chacune a ses avantages spécifiques selon le contexte : par exemple, si l’on prévoit beaucoup d’investissements lors du démarrage, il sera plus pertinent d’utiliser la première méthode ; mais si on dispose déjà d’un compte régulièrement approvisionné avec peu de mouvements récents, alors la seconde méthode sera la plus efficace.

Vous devez noter que ces méthodes ne sont pas infaillibles et qu’elles restent basées sur des prévisions. Les risques économiques et les imprévus peuvent rapidement impacter le niveau de la trésorerie initiale. Il est donc fondamental d’être attentif à cette donnée clé tout au long du développement de l’entreprise pour éviter les mauvaises surprises financières. Une bonne gestion de la trésorerie permettra ainsi à chaque entreprise de s’assurer une certaine stabilité dans sa croissance en ayant toujours un minimum de liquidités suffisantes disponibles pour faire face aux dépenses indispensables à son activité.

Calcul de la trésorerie initiale : méthode des flux de trésorerie

La méthode de calcul basée sur les flux de trésorerie est souvent considérée comme la plus fiable pour déterminer le niveau de la trésorerie initiale. Elle permet effectivement d’obtenir une image précise des entrées et sorties d’argent prévisionnelles, ce qui peut aider à mieux anticiper les besoins futurs. Cette méthode nécessite toutefois un certain nombre d’étapes clés à suivre avec rigueur pour être efficace.

Dans un premier temps, il faut réaliser une liste exhaustive des différentes sources potentielles de revenus (vente de produits ou services, financements…) et des dépenses liées aux investissements (achat du matériel, frais administratifs…) ainsi qu’aux charges courantes (loyers, salaires…).

Il faudra ensuite établir une projection pluriannuelle en estimant le volume des transactions associé à chaque poste budgétaire. Pour cela, l’utilisation d’un tableur s’avère souvent indispensable afin d’éviter toute erreur lors du traitement volumineux des données. Il sera aussi important de prendre en compte les saisons économiques : selon les secteurs d’activité concernés par l’entreprise créée, certains mois seront sans aucun doute moins porteurs que d’autres.

Vous devrez ensuite comparer vos projections avec celles obtenues chez vos concurrents directs ou indirects pour savoir si elles sont cohérentes dans votre marché cible. Cette étape cruciale permettra non seulement de valider la pertinence du plan financier mais aussi son niveau global avant même que l’activité ne soit lancée.

Il faut garder à l’esprit que la méthode basée sur les flux de trésorerie nécessite un travail minutieux, mais qu’elle permet aussi d’obtenir des résultats fiables et détaillés. Elle peut ainsi aider chaque entrepreneur à mieux préparer son activité et assurer sa pérennité financière.

Calcul de la trésorerie initiale : méthode des soldes de trésorerie

La méthode de calcul basée sur les soldes de trésorerie est la méthode la plus simple pour déterminer le niveau de trésorerie initiale. Elle consiste à faire un relevé des différents comptes bancaires et caisse, puis d’en réaliser une somme totale.

C’est une méthode qui permet d’avoir une vision instantanée des fonds disponibles immédiatement, mais elle ne prend pas en compte les opérations prévisionnelles ou futures. Pour cette raison, pensez à bien réfléchir. Effectivement, il peut être tentant de se reposer sur ces sommes pour lancer son activité sans prendre le temps d’analyser ses entrées et sorties potentielles. Or cela serait risqué : si vous ne disposez pas d’une vision globale précise de votre situation financière future, vous pouvez rapidement rencontrer des difficultés insurmontables.

Il faut donc considérer la méthodologie basée sur les soldes comme un outil complémentaire plutôt qu’un indicateur absolu à suivre aveuglément. L’objectif principal doit rester celui d’avoir une estimation fiable et réaliste du niveau global des fonds dont dispose l’entreprise au début de son activité.

Pour résumer, chaque entrepreneur aura intérêt à examiner avec attention chacune des techniques proposées avant d’appliquer celle qui semble convenir le mieux à sa structure et type sociétal.

Les avantages et inconvénients des méthodes de calcul de la trésorerie initiale

Une autre méthode de calcul est celle qui se fonde sur la réalisation d’un prévisionnel comptable et financier. Cette démarche s’appuie essentiellement sur les estimations des revenus et des dépenses envisagées pour l’entreprise. Elle prend en compte des facteurs tels que le chiffre d’affaires, les coûts fixes, les charges variables, etc.

Cette méthode permet de déterminer avec précision le niveau de trésorerie dont dispose une entreprise au départ, mais nécessite toutefois un travail préalable conséquent pour chiffrer l’ensemble des éléments constituant ce prévisionnel. C’est donc une méthode plus complexe et plus longue à mettre en place qu’une simple vérification des soldes bancaires ou de la caisse.

À noter aussi qu’il est possible d’utiliser ces deux méthodes conjointement afin de disposer d’une vue complète de la situation financière initiale. Effectivement, vous devez vérifier votre solde bancaire comme on a pu le voir précédemment, puis ensuite procéder à cette analyse projetée grâce aux retours statistiques probables attendus dans votre secteur professionnel.

Chacune des quatre méthodes présentées possède ses avantages et inconvénients respectifs. Il appartient ainsi à chaque entrepreneur ou créateur d’entreprise éclairé(e) de sélectionner celle correspondant au mieux à sa situation financière particulière selon ses besoins propres.