Quels sont les meilleurs nettoyeurs vapeur pour voiture ?

Les nettoyeurs vapeur sont des appareils utilisés pour le nettoyage efficace des surfaces. Ils permettent également d’éliminer les microbes et les moisissures sans utiliser le moindre produit chimique. Toutefois, il faut noter qu’il existe des nettoyeurs vapeur pour voiture qui assure la propriété de votre véhicule. Trouvez dans cet article quelques exemples de nettoyeur vapeur professionnel pour voiture.

Junior Star Auto

Cet appareil de 35 kg est un excellent nettoyeur vapeur qui vous offre de nombreux avantages. Il est équipé d’un d’une carrosserie en polypropylène et un châssis en acier verni qui est très résistant aux chocs. La chaudière est également fabriquée avec de l’acier inox qui assure sa qualité sur le long terme. Pour assurer un nettoyage en profondeur et garder les surfaces de votre véhicule propre et éclatant, il est pourvu d’une puissance de 3,6 kW. Sa pression de 8 bars complète son efficacité pour un nettoyage plus rapide. Le volume du réservoir d’eau est de 4 L tandis que celui du réservoir de la chaudière est de 5 L. Vous pourrez donc nettoyer tout votre véhicule sans avoir besoin de marquer des pauses inutiles. Aussi, cet appareil est équipé d’un aspirateur eau et poussière monophasé qui offrira un excellent nettoyage à toutes les parties de votre véhicule.

A voir aussi : Assurance auto : comment faire le bon choix ?

Steam Box Vac Auto

Ce générateur de vapeur monophasé possède une pression de 10 bars pour un entretien très efficace. Il permet de nettoyer toutes les taches même celles qui sont très tenaces et de faire briller la carrosserie de votre voiture. Aussi, le Steam Box Vac Auto offre un système de recharge automatique et un compartiment pour le détergent. Par ailleurs, grâce à son réservoir de 7,5 L, vous êtes certain de pouvoir laver plusieurs voitures sans avoir besoin de le remplir d’eau à nouveau.

A lire également : Voiture d'occasion : pourquoi acheter le Nissan X-TRAIL en 2020 ?

La température de la vapeur à sa sortie est de 180oC. Vous aurez donc une surface parfaitement nettoyée et sans microbes. Son aspirateur eau et poussière facilite le nettoyage du véhicule et assure une plus grande efficacité. Un autre avantage que vous offre cet appareil est sa conception à base de matériaux de grande qualité. Ces éléments lui offrent une excellente résistance aux chocs pour une très grande durée de vie.

Pourquoi utiliser un nettoyeur vapeur pour voiture ?

Il y a de nombreux avantages à opter pour un nettoyage à la vapeur de son véhicule. Dans un premier temps, il faut noter que ce type de nettoyage est très rapide et vous permet d’économiser énormément de temps et d’énergie. Il est équipé d’un aspirateur qui permet de faciliter l’entretien du véhicule. Vous pouvez utiliser l’appareil pour laver l’intérieur de la voiture ainsi que l’extérieur. Sachez que le nettoyeur n’abime pas le textile. Vous n’avez donc pas de souci à vous faire.

Par ailleurs, sachez que le nettoyeur vapeur professionnel est utilisé pour enlever les tâches même les plus résistantes. Il permettra ainsi à la carrosserie d’être toujours brillante. Aussi, noter que ce nettoyage n’altère pas l’éclat de la surface de votre voiture même sur le long terme. De même, le nettoyage à la vapeur est un excellent moyen pour dégraisser certaines parties de votre véhicule.