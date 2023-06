Tout savoir sur Alepia Savon de Marseille : une tradition ancestrale

Depuis des siècles, le savon de Marseille occupe une place privilégiée dans le cœur des Français en raison de ses multiples vertus et de sa fabrication artisanale. Alepia, une marque française spécialisée dans les produits naturels et biologiques, perpétue cette tradition en offrant des savons de Marseille authentiques et de qualité supérieure. L’héritage ancestral du savon de Marseille, allié aux valeurs écologiques et éthiques d’Alepia, en fait un choix incontournable pour les consommateurs en quête de produits sains et respectueux de l’environnement. Plongeons dans l’histoire et les secrets de fabrication de ce symbole intemporel de la Provence.

Savon de Marseille : l’héritage d’Alepia

L’histoire du savon de Marseille Alepia est intimement liée à celle de la ville éponyme. La première mention écrite d’un savon fabriqué dans cette région date de 1370, mais c’est au XVIIe siècle que le véritable essor de l’industrie marseillaise du savon a lieu. Les matières premières utilisées pour la fabrication étaient alors principalement l’huile d’olive et la soude végétale obtenue à partir de plantes marines.

Au fil des siècles, les recettes se sont transmises de génération en génération, faisant ainsi perdurer un savoir-faire ancestral unique. C’est ce patrimoine immatériel qu’Alepia a choisi de préserver en proposant une gamme complète et variée de savons artisanaux respectueux des traditions provençales.

Le savon Alepia est fabriqué selon une méthode originale qui consiste à faire cuire lentement les ingrédients pendant plusieurs jours avant le rinçage et le séchage naturel. Cette technique permet d’obtenir un produit particulièrement doux pour la peau, riche en glycérine naturelle et dépourvu d’allergènes ou d’autres produits chimiques nocifs.

Chaque pain de savon Alepia contient uniquement des ingrédients soigneusement sélectionnés pour leur qualité : huiles végétales biologiques (olive, coco), eau purifiée et sel marin non raffiné.

Le succès du savon Alepia repose sur sa tradition artisanale propre aux méthodes anciennes associées aux valeurs éthiques modernes telles que le respect environnemental et de la santé. Les produits Alepia sont donc le choix idéal pour toute personne souhaitant profiter des bienfaits d’un produit cosmétique naturel et respectueux de l’environnement.

Fabrication : les secrets des ingrédients naturels

Les huiles végétales biologiques utilisées dans la fabrication du savon Alepia ne sont pas choisies au hasard. L’huile d’olive, ingrédient essentiel, est réputée pour ses bienfaits sur la peau et les cheveux depuis des millénaires. Elle est riche en acides gras essentiels et en antioxydants qui nourrissent intensément l’épiderme tout en le protégeant contre les agressions extérieures.

L’autre huile végétale star de la gamme Alepia est l’huile de coco bio. Cette dernière possède aussi des propriétés hydratantes exceptionnelles, mais elle se distingue surtout par sa capacité à nettoyer efficacement sans agresser ni assécher la peau.

Le sel marin non raffiné présent dans chaque pain de savon Alepia n’est pas là que pour décorer ! Il permet d’exfolier doucement la peau tout en régulant le pH naturellement acide de l’épiderme.

L’eau purifiée utilisée lors de la fabrication du savon Alepia garantit une qualité optimale du produit final. Elle permet aussi aux ingrédients actifs tels que les huiles végétales de se mélanger harmonieusement afin d’obtenir un résultat homogène et agréablement parfumé.

Le choix rigoureux des matières premières ainsi que leur origine biologique permettent à Alepia d’afficher fièrement son logo ‘Cosmétique Ecocert’ certifiant ainsi que les produits sont respectueux de l’environnement.

Que ce soit pour son odeur délicate, sa mousse onctueuse ou ses bienfaits sur la peau, le savon Alepia est un produit cosmétique unique en son genre qui a su traverser les siècles sans prendre une ride.

Beauté durable : les bienfaits pour la peau et l’environnement

L’utilisation régulière du savon Alepia permet de préserver l’équilibre naturel de la peau. En effet, contrairement à certains produits cosmétiques industriels qui contiennent des agents irritants et desséchants, le savon Alepia nettoie en douceur tout en respectant la barrière cutanée.

Les bienfaits du savon Alepia ne s’arrêtent pas là. Il est aussi très apprécié pour ses vertus apaisantes sur les peaux sensibles ou sujettes aux problèmes dermatologiques. Grâce à sa composition 100% naturelle et sans additifs, il convient aux personnes atteintes de psoriasis ou d’autres pathologies cutanées.

Dans un monde où la préservation de l’environnement est plus que jamais une préoccupation majeure pour tous les acteurs économiques, le choix du savon Alepia s’impose comme une évidence. La production artisanale et locale permet de limiter les émissions polluantes liées au transport, tandis que l’utilisation d’ingrédients issus de l’agriculture biologique garantit un impact environnemental réduit.

Grâce à son conditionnement minimaliste • chaque pain est enveloppé dans un simple papier kraft recyclable • le savon Alepia évite autant que possible les emballages superflus qui contribuent à engorger nos poubelles.

Choisir le savon Alepia, c’est opter pour un produit écologique et responsable tout en prenant soin de sa peau. Une tradition ancestrale qui a su traverser les âges en alliant savoir-faire artisanal et respect de l’environnement.

Mais comment intégrer le savon d’Alepia à sa routine beauté quotidienne ? Voici quelques astuces pour profiter pleinement de ses bienfaits.

Il faut choisir le type de savon qui convient à son type de peau. Le savon d’Alepia traditionnel, composé d’huile d’olive et d’huile de baies de laurier, convient à tous les types de peau. Si vous avez une peau sèche ou mature, vous pouvez opter pour le savon d’Alepia enrichi en huile d’avocat ou en argan. Si votre peau est grasse ou sujette aux imperfections, préférez le savon d’Alepia au charbon actif, réputé pour ses propriétés purifiantes.

Il est recommandé d’utiliser un gant doux pour appliquer le savon sur votre visage et/ou votre corps. Frottez délicatement la mousse sur votre peau et rincez abondamment à l’eau tiède.

Si vous souhaitez utiliser le savon d’Alepia comme nettoyant visage quotidien, veillez toutefois à ne pas l’utiliser autour des yeux car certains ingrédients peuvent être irritants. En revanche, il peut être utilisé comme démaquillant doux pour retirer les impuretés du visage avant l’utilisation de produits spécifiques tels que le tonique ou la crème hydratante.

Et c’est là tout l’intérêt du savon d’Alepia -, il peut être utilisé comme shampooing naturel pour nettoyer en douceur les cheveux. Il suffit de frotter le pain de savon entre vos mains mouillées jusqu’à ce qu’il mousse, puis d’appliquer sur les cheveux mouillés. Massez délicatement votre cuir chevelu, rincez abondamment à l’eau tiède et admirez la brillance naturelle de vos cheveux.

Le savon d’Alepia est bien plus qu’un simple produit d’hygiène corporelle : c’est un véritable allié beauté qui convient à tous types de peau et qui permet de prendre soin de soi tout en respectant la planète.