Idées originales pour attirer plus de clients dans son restaurant

Lorsqu’on décide de mettre en place un business, on ne doit pas seulement s’attarder sur le lancement et les débuts. Il faudrait se renouveler sans cesse, proposer de nouvelles choses et innover. Parce qu’en réalité, nous vivons dans un monde hyperconcurrentiel. Tous les secteurs sont confrontés à une rude concurrence. Si vous détenez un restaurant et que vous êtes en panne d’inspiration pour booster l’attractivité du local, cet article devrait vous être d’une grande aide.

Attirer facilement les clients dans son restau

Si vous voulez attirer un grand nombre de clients dans votre restaurant, vous devrez être en mesure de toujours leur offrir une soirée inoubliable. Parce qu’en fin de compte, le bouche-à-oreille sera toujours la meilleure publicité pour vous. Le personnel chaleureux, la bonne nourriture, l’hygiène… constituent le strict minimum. En réalité, c’est sur l’ambiance que vous devrez surtout miser.

Vous pouvez par exemple organiser un « happy hour » en prenant soin de vendre certaines boissons et apéritifs à un prix moins élevé que d’habitude. Ce concept est parfait pour les personnes qui sortent juste du travail et qui veulent se changer les idées. Vous pouvez aussi créer des soirées thématiques. Ça change des soirées habituelles que vous aviez tendance à organiser. En parlant de soirée d’ailleurs, le concept avant boite peut être à privilégier dans certains lieux. C’est une idée très originale. Les amis qui se retrouvent après s’être perdus de vue pendant longtemps, ou les couples qui veulent s’amuser les samedis soirs apprécieront beaucoup le changement.

Autres idées originales pour booster son attractivité

Même si vous ne voulez pas transformer votre restaurant en une salle de concert ou en annexe du Louvre, il est toujours possible de rendre l’endroit plus « animé » et plus agréable. Vous pouvez miser sur les divertissements et les événements sportifs. Le fait d’utiliser différentes formes de divertissements contribue toujours à créer de l’attractivité dans le restau. Privilégiez des activités en lien avec la cuisine et la clientèle.

Si votre restaurant a toujours été réputé pour son calme et sa tranquillité, il vous faudra éviter que le changement ne soit trop brusque. Il se pourrait que les clients apprécient justement votre établissement pour le calme qu’on lui connait. Dans ce cas, il vous faudra miser sur le décor et/ou mettre en place des activités adaptées. Pensez aussi à vous servir des réseaux sociaux pour bien promouvoir votre restaurant sur le Net.

Lorsque vous êtes en train de choisir les plats et les boissons que vous allez proposer à votre clientèle, il faut prendre en compte la présentation des plats qui contribue grandement à leur attractivité.

Commencez par travailler sur l’assiette elle-même. Elle doit être propre, bien disposée et sobre pour mettre en avant le contenu du plat plutôt que sa forme. Il faut donc éviter les assiettes trop chargées ou celles avec des motifs trop excentriques qui risqueraient d’avoir tendance à éclipser ce qu’il y a dedans.

Travaillez sur la disposition des aliments dans l’assiette. Les couleurs doivent être harmonieuses et se compléter pour offrir un visuel appétissant aux clients. La taille, la texture et même la température des différents éléments peuvent aussi avoir une grande influence sur le rendu final.

N’hésitez pas à jouer avec les accessoires pour donner encore plus de personnalité à vos plats : herbes aromatiques fraîches ou séchées (comme le persil ou le basilic), épices (cumin, curry…), petits légumes décoratifs, etc. Ces touches finales peuvent faire toute la différence et donner envie à vos clients de partager leur expérience sur les réseaux sociaux.

Utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir son restaurant et fidéliser sa clientèle

Les réseaux sociaux ont pris une place prépondérante dans notre société et sont aujourd’hui devenus des outils incontournables pour promouvoir son restaurant et fidéliser sa clientèle.

Commencez par créer des comptes sur les réseaux sociaux les plus populaires tels que Facebook, Twitter ou Instagram. Il faut tenir régulièrement votre compte à jour avec du contenu frais et intéressant tel que des photos appétissantes de vos plats, d’événements spéciaux organisés dans votre restaurant ou encore d’interviews des membres de l’équipe.

Interagissez aussi avec vos clients en répondant aux commentaires positifs comme négatifs. Cela montre que vous êtes à l’écoute de leur opinion et leur donne envie de revenir dans votre établissement.

Pour inciter vos clients à venir partager un moment convivial chez vous, utilisez aussi les réseaux sociaux pour proposer des promotions exclusives ou organiser des concours. Les internautes seront ravis d’avoir la possibilité de gagner un repas gratuit ou une bouteille offerte en postant simplement un commentaire original sous votre photo !

Soyez créatif en proposant des événements spéciaux tels que des soirées à thème ou encore des cours de cuisine. Vous pouvez aussi organiser un sondage auprès de vos clients pour connaître leurs goûts et adapter votre menu en conséquence.