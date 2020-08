Accueil » Entreprise Pourquoi le sabot médical est si important ? Entreprise Pourquoi le sabot médical est si important ?

À l’instar des blouses et des charlottes, les sabots font partie intégrante de la tenue du personnel soignant. Ces chaussures se révèlent très confortables, facilitant les déplacements des médecins, sages-femmes et infirmières… Elles minimisent les douleurs aux pieds ainsi que les maux de dos. Gros plan sur ces chaussures simples à enfiler et à enlever.

Une question d’hygiène

Une hygiène stricte s’impose en milieu hospitalier, d’où l’importance des sabots médicaux qui se nettoient aisément. Ils se lavent en machine, à une température de 40°C. En plus de l’hygiène, les sabots médicaux préviennent des glissages, des lacérations et des coupures. Ces chaussures dotées d’orifices sur le dessus laissent les pieds respirer. En sus, leurs semelles antidérapantes préviennent les risques de glissades sur le carrelage ou en milieu aqueux.

Il s’avère donc crucial d’opter pour des modèles de qualité comme ceux qui sont proposés sur www.schuzz.fr, une boutique en ligne de chaussures médicales pour infirmières, aide-soignantes. Les offres de l’enseigne comprennent 95 % de sabots médicaux en plastique imprimé. Elle fournit des chaussures et des sabots aux nombreux métiers du secteur médical depuis plus d’une dizaine d’années.

Des chaussures conformes aux besoins des médecins et infirmiers

Pour répondre aux besoins spécifiques du personnel médical, il existe différents types de chaussures souples. Ainsi, les sabots médicaux répondent aux contraintes liées au quotidien des spécialistes de la santé tels que les brancardiers, les infirmières et les aide-soignantes. Pratiques et confortables, ces chaussures se déclinent en différents motifs et coloris. Elles peuvent aussi être assorties aux blouses médicales.

Quant aux sabots de bloc opératoire, ils présentent plusieurs caractéristiques spécifiques. Ainsi, ils peuvent être stérilisés en autoclave, et ce, jusqu’à 140°C. Le chirurgien et le laborantin profitent du confort de ces chaussures légères. Les modèles comprennent, en effet, des talonnettes qui réduisent significativement la fatigue musculaire et les courbatures. Ces sabots se révèlent aussi indispensables dans les secteurs agroalimentaire et pharmaceutique.

Les sabots avec semelles en bois figurent également parmi la panoplie des médecins et des infirmiers. Ils présentent de nombreux avantages comme l’ergonomie. En effet, ces chaussures offrent un bon soutien à la voûte plantaire et convient aux pieds sensibles. De par leur design et les semelles en bois, ces chaussures stimulent la circulation vasculaire et réduisent les risques d’œdème ou de contusion. À noter que les sabots avec semelles en bois se portent très bien au bloc opératoire.

Sabots médicaux : les critères de choix

Outre le confort et le côté pratique, les sabots médicaux demeurent des accessoires de mode. Autrement dit, l’esthétique prime lorsqu’il faut choisir parmi les différents modèles. Les chaussures médicales doivent être faciles à enfiler. Et bien évidemment, il faut choisir la bonne pointure pour bénéficier d’un confort optimal.

À noter qu’il existe plusieurs alternatives aux sabots en plastique ou en caoutchouc. Les chaussures médicales fermées garantissent un bon maintien. En revanche, leurs semelles plates peuvent très vite se transformer en défaut. Elles occasionnent souvent des maux de dos sur le long terme. Quoi qu’il en soit, le choix des chaussures médicales dépendra de l’efficacité recherchée.